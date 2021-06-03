Вышивка крестом: советы для начинающих

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Многие люди стремятся различными способами разнообразить свое времяпрепровождение: кто-то пишет картины, кто-то собирает головоломки, а кому-то по душе заниматься вышиванием. Последнее занятие новичкам может показаться довольно сложным: начинающие вышивальщицы не знают, какие материалы нужны для работы, как правильно закрепить нитку и с чего лучше начать. Основные моменты для неопытных рукодельниц в вышивке крестом описаны в этом тексте.

Материалы, необходимые для вышивания

1. Нитки — чаще всего для вышивки используются нитки мулине, но также можно использовать шелковые, шерстяные или акриловые нити.

2. Канва — основа для вышивки.

3. Пяльцы — круглое пластмассовое или деревянное приспособление из двух обручей разных диаметров. Используется для того, чтобы крестики были ровными, а вышивка получилась более аккуратной.

4. Иглы — для вышивания рукодельницы используют иглы с большим ушком и тупым концом.

Кроме того, некоторым могут понадобиться маркеры для обозначения схемы на канве, а также лупа и лампа, если вышивка делается на мелкой ткани.

Как выбрать первый набор для вышивания?

Существуют различные наборы для вышивания. Они различаются по техникам рукоделия и сложности. Для того, чтобы не запутаться в магазине для творчества во время выбора набора стоит обращать внимание на следующие моменты:

— размер набора — чем больше будет вышивка, тем сложнее и медленно будет идти работа над ней;

— количество цветов — в этом случае для начинающих чем меньше цветов в наборе, тем лучше. В некоторых вышивках даже применяется техника смешивания цветов, что будет непросто для новичков, поэтому лучше обучаться всему постепенно.

— каунт или номер канвы — чем больше это значение, тем сложнее будет узор, а крестики будут меньше и в большем количестве.

Как использовать готовую вышивку

После того, как вышивка полностью готова, возникает вопрос: как красиво ее оформить и придать ей завершенный вид. Для этой цели есть несколько способов. Конечно, наиболее распространенный — вставить вышивку в обычную рамку по размеру. Также можно использовать пяльцы в качестве рамки — так работа будет выглядеть более необычно.

Кроме того, можно украсить вышивкой декоративную подушку, тканевую сумочку или косметичку. В итоге изделие придаст предмету оригинальный вид. Также многие женщины пришивают готовую вышивку на одежду, например на футболку или джинсы. Это позволяет сделать из обычного предмета одежды из масс-маркета новую и ни на что не похожую вещь.

Советы для начинающих вышивальщиц

1. В самом начале лучше покупать наборы с канвой, где крупная сетка. По этому параметру идеально походит хлопковая ткань Аида.

2. Иногда мулине особенно ярких оттенков при намокании может линять, поэтому лучше заранее замочить нитки в мыльном растворе, прополоскать их в воде с уксусом и просушить на полотенце.

3. Начинать вышивку всегда лучше с центра. Так следует делать для того, чтобы не совершить ошибку с размером рисунка. Также можно заранее расчертить на канве схему карандашом или смывающимся маркером.

4. Работать с очень длинной ниткой неудобно, лучше отрезать от мотка не более 40 сантиметров нити.

5. Готовую вышивку нужно постирать в теплой воде с шампунем, поскольку во время работы она могла испачкаться. Но стоит помнить, что канву ни в коем случае нельзя тереть и скручивать. Постиранную работу нужно положить между двумя полотенцами, а спустя некоторое время погладить утюгом с изнанки.

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