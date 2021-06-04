Шаг в пропасть: как уберечь детей от падения из окна

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С начала 2021 года в Москве произошло более десяти случаев выпадения детей из окон многоэтажек. Часто в такой момент родители находятся в квартире вместе с малышами, просто отвлекаются на свои дела, не подозревая о трагических последствиях. В связи с этим прокуратура Москвы призвала москвичей соблюдать ряд правил, которые помогут избежать подобных инцидентов.

Трагедия за трагедией

Одно из происшествий случилось в Москве 8 мая. Тогда в доме на улице Маршала Неделина с шестого этажа выпал ребенок 2020 года рождения. Малыша сразу доставили в больницу. Известно, что он не единственный ребенок в семье и на момент трагедии его мама находилась в квартире.

Буквально через три дня, 11 мая, в жилом доме, расположенном в Шенкурском проезде, с седьмого этажа также выпал несовершеннолетний. А уже на следующий день похожая трагедия случилась с мальчиком 2016 года рождения. Оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, он забрался на подоконник и, открыв окно, облокотился на москитную сетку. После чего малыш упал с пятого этажа. Позже пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На этом череда подобных инцидентов не завершилась. Как рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, 21 мая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из жилых домов по улице Трехгорный Вал, из окна выпала трехлетняя девочка. В момент происшествия в квартире находились бабушка и дедушка ребенка. Девочку экстренно увезли в больницу, но от полученных травм она скончалась в тот же день.

Как сообщил «ВМ» источник в правоохранительных органах, еще один случай произошел на востоке Москвы по адресу улица Декабристов, 6. Мать двухгодовалого ребенка рассказала, что ее малыш открыл окно и вместе с москитной сеткой вывалился из окна первого этажа, он получил телесные повреждения. Ребенка увезли в больницу.

Одна из последних трагедий случилась уже на юге столицы 3 июня. На улице Маршала Захарова годовалый малыш выпал из окна на 14-м этаже. По факту произошедшего прокуратура уже проводит проверку. В этот же день также рядом с жилым домом, который расположен в Студеном проезде, было найдено тело ребенка 2017 года рождения. Он выпал с седьмого этажа.

Что делать родителям

На фоне трагических случаев с детьми прокуратура Москвы опубликовала для родителей правила-рекомендации. В них отмечается, что ребенок не должен находиться без присмотра в помещении с открытыми окнами или там, где есть вероятность, что он самостоятельно сможет их открыть. При этом вся фурнитура должна быть исправной, а на окнах лучше установить средства детской защиты.

Также в рекомендациях указано, что не стоит оставлять окно в режиме «микропроветривания». Еще специалисты советуют объяснять малышам опасность нахождения на окне и не разрешать играть в этом пространстве.

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