«Интимная история»: как восстановить свое генеалогическое древо

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Каждый россиянин хоть раз задумывался о том, кем были его самые дальние родственники и чего он не знает о своей семье. Чтобы ответить на эти вопросы, жители нашей страны могут обратиться за помощью к специалистам и восстановить свое генеалогическое древо или сделать это самостоятельно. Что для этого нужно, сколько стоит помощь генеалогов и других специалистов и какие есть альтернативы, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Три слона» родословной

Тем, кто решится восстановить свою родословную, стоит начать с открытых источников, а именно — с баз данных: ОБД «Мемориал», «Память народа», «Бессмертный полк», «Подвиг народа». Там можно найти информацию о пропавших или погибших солдатах. О том, что делать дальше, «Вечерней Москве» рассказал историк-генеалог Виталий Семенов.

— Второе — это нужно интервьюировать предков, сейчас есть разные методички, как правильно опрашивать бабушек и дедушек. Потом надо обратиться к архивам, которые в оцифрованном виде выставили имеющуюся информацию. Таких немного, процентов 15. Это три основных слона, на которых стоит самостоятельная генеалогия, — пояснил эксперт.

По словам собеседника «ВМ», нужно обращаться в архив именно по месту жительства того члена семьи, данные о котором вы хотите узнать. А если же кто-то из россиян решит не заниматься этим самостоятельно и обратится к специалисту, то восстановить 100-летнюю историю семьи стоит 100 тысяч рублей. Как уточнил Виталий Семенов, половина его клиентов — это не москвичи, а жители разных регионов и даже иностранцы. Судя по всему, восстановление генеалогического древа — услуга достаточно популярная. По словам историка-генеалога, у него постоянно находятся в работе 30–40 заказов.

Альтернативы и важность затеи

Помимо этого варианта, в Сети можно найти такую услугу, как «семейная книга». Ее суть в том, что журналист интервьюирует нескольких членов семьи и после пишет об одном или нескольких родственниках. Получается такое уникальное произведение, которое тоже стоит порядка 100 тысяч рублей. Более бюджетный вариант — купить пустую книгу и заполнить ее самому. Такой «альбом» стоит от тысячи до 14–16 тысяч рублей. Найти эту основу под родословную можно в интернет-магазинах.

Как прокомментировал «ВМ» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, восстановление своей родословной — это «исключительно важная сфера». По мнению специалиста, не чувствуя себя в череде поколений, человек обедняет свою жизнь.

— Это имеет и массу прикладных значений. В том числе для сокрытия какой-либо информации. Существуют международные центры, которые внимательно изучают родственные связи, строят различные биогенетические или иные карты, которые могут быть использованы при решении разных задач. Потому это удивительно сложная и важная, даже интимная (в хорошем смысле этого слова) история. Слово «народ» — это собирание родов. И если родовая история отрезается, то это не народ, а «население». «Бессмертный полк» — это туда же, в родовую историю, в ее укрепление, и так мы будем укреплять семью, — пояснил Юрий Крупнов.

Так что все более активное участие россиян в акции «Бессмертный полк» — это первый шаг к воссозданию «родовых нитей», считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. А именно это, по словам Юрия Крупнова, делает каждую семью уникальной.

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