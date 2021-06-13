Под влиянием черной магии: как понять, что на тебе венец безбрачия

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Венцом безбрачия называется порча, которая блокирует возможность создать семью, выйти замуж или жениться. Под влиянием черной магии у девушки возникают трудности в отношениях, тем самым обрекая ее на одиночество. Приворот может быть сделан не только в отношении конкретного человека, но и на весь его род по женской или мужской линии. Бывает так, что человек даже не знает, на кого и почему наложено зло, но внутреннее беспокойство мешает ему жить и строить отношения. Негативная программа воздействует, например, на девушку, лишая ее красоты, женственности, связи с противоположным полом и возможности забеременеть. Как понять, что у вас венец безбрачия, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс, ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Как возникает венец безбрачия?

Во-первых, человек, который желает зла, наводит порчу с целью лишить семейного благополучия, детей и возможности быть счастливой.

Во-вторых, это может быть возврат за привороты, отвороты. Венец безбрачия передается в наказание поколению за то, что кто-то занимался магией в роду.

В-третьих, это тот случай, когда ребенок рождается в неполной семье и с годами не может построить свою.

Симптомы венца безбрачия:

— бесплодие или рождение детей с патологиями;

— частые проблемы с мочеполовой системой;

— болезненные месячные или их долгое отсутствие;

— гинекологические заболевания.

Определить наличие венца безбрачия можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с основными признаками.

Вас перестают замечать. Несмотря на красоту, интеллект и харизму, мужчины обходят вас стороной. Не уступают место, не помогают — будто делают вид, что вас нет. Вы перестаете ловить на себе взгляды мужчин, даже надевая самое красивое и сексуальное платье. Они не проявляют интерес, не предлагают познакомиться, вас не зовут на свидания. Это все тревожные звоночки.

Сложности в общении. Представители мужского пола не воспринимает всерьез ваши слова, не уважают мнение, часто спорят, могут даже проявлять агрессию по отношению к вам. Подобным образом они ведут себя даже тогда, когда вы пытаетесь их похвалить. Отношения с мужчинами сложно построить, а если они и начинаются, то заканчиваются очень быстро.

Притягиваете один и тот же тип мужчин. В вашей жизни ничего не меняется, все мужчины будто под копирку, а все связи с ними заканчиваются болезненными разрывами. Вы можете испытывать отвращение к партнеру, но продолжать строить отношения, сами не зная почему. В частности, это возникает из-за страха одиночества.

Боязнь одиночества. Страх одиночества часто перерастает в комплексы, систематически срываются все свидания и знакомства. Даже если девушке удается выйти замуж, брак не длится более трех лет. Обычно муж уходит к другой, а иногда даже погибает. Дети в такой семье не рождаются, а если и рождаются, то с массой патологий или слабым иммунитетом.

Проблемы с зачатием. Долго не можете забеременеть, прибегаете к различным методам, годами добиваетесь заветных «двух полосок», но ничего не получается. Первое, на что нужно обратить внимание, — это нерегулярность месячных. Если с этим есть проблемы — это тревожный знак. У девушки, на которую был наложен венец безбрачия, могут рождаться дети, но обычно они бывают очень слабыми, часто болеют и умирают в раннем возрасте.

Смерть партнера. Порча может быть сделана и на мужскую половину рода, обрекая тем самым женскую половину на «вечное вдовство». Спутники и мужчины по роду могут трагически погибать или умирать в муках.

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