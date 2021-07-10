«Выбора не было»: россияне рассказали, как прививались от коронавируса за рубежом

Фото: twitter.com/XHNews

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит во всему миру. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, также торопятся защититься от опасной инфекции. «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто сделал прививку иностранным препаратом, и узнала, как они перенесли процедуру.

Франция

Россиянин Артем Данилов живет в Париже. По словам мужчины, он переболел коронавирусом в начале года. А недавно привился препаратом Pfizer.

— Вакцину выбрать было нельзя, хотя на сайте больницы указано, что колят еще и Moderna. Но мне было без разницы, какая вакцина. Тем, кто переболел недавно, нужно ставить всего одну дозу, что мне и сделали. После в зале ожидания нужно было понаблюдаться 15 минут. Самочувствие в целом было нормальное, только немного побаливало место прививки, о чем заранее предупредили. Меня это не беспокоило. Ни температуры, ни других побочных эффектов не было, — рассказал он.

После процедуры Артему вместе с пакетом документов выдали два QR-кода. По ним он скачал официальное приложение и зарегистрировался. Это так называемый паспорт здоровья, который должен действовать по всему ЕС. В дальнейшем мужчина планирует путешествовать и приехать на родину в гости к родным и друзьям, «поэтому и решил вакцинироваться».

США

Андрей Плотников проживает в Нью-Йорке, куда уехал из Волгограда учиться задолго до начала пандемии коронавируса — в 2013 году. Дилеммы, вакцинироваться или нет, у молодого человека не было. Он при появлении препаратов сразу решил, что будет в числе первых привитых.

— У нас сам мэр города Билл де Блазио еще в феврале приходил в пункты вакцинации и призывал граждан вакцинироваться. Большинство людей активно шли и делали уколы. Самый большой центр вакцинации расположен на стадионе «Янки-стэдиум». Я туда и направился. Для вакцинации не обязательно заполнять заявку в электронном вид. Можно приехать на место и зарегистрироваться в ручном режиме, — поделился собеседник «ВМ».

Фото: Из личного архива Артема Данилова

Процесс от заполнения бланка до получения первой дозы вакцины, по словам молодого человека, занимает не более 15 минут:

— Чтобы вас пропустили в пункт вакцинации, нужно предоставить любой документ с фото — водительские права или паспорт. У прибывшего уточняют, не болел ли он в последние дни ковидом или иной инфекцией, и выясняют, имеются ли аллергические реакции. В пункте, где приняли меня, сообщили, что будут вводить первую дозу вакцины Moderna. Медработник переспросила о моем самочувствии и возможных побочках. Также она предупредила, что через три недели мне придется явиться для получения второй дозы препарата.

Сам процесс, по словам собеседника «ВМ», не был болезненным:

— После укола тебя отводят в отдельную локацию, где ты должен находиться в течение 15 минут. Такие требования предъявляются на тот случай, если нужно будет оперативно оказать помощь. Вам вручают специальный документ о том, что вы получили первую часть вакцины, и стикер с надписью «Я вакцинировался ради безопасности своей семьи». После получения второй части препарата данные в «карточке вакцинации» обновляют, указывают место введения вакцины, производителя, номер дозы и дату.

Получить укол можно не только в специальных хабах, которые подготовили власти штата, но и в крупных торговых центрах и даже в аптеках.

По словам Андрея, Нью-Йорк входит в список штатов, которые объявили обязательную вакцинацию. Хотя в стране хватает регионов, которые негативно высказываются о прививочной политике властей.

— Что касается самочувствия, то спустя три дня после укола у меня поднялась температура до 38 градусов, немного болело место укола. Но такое состояние продержалось около трех дней, после чего все прошло, — вспомнил собеседник «ВМ».

Он добавил, что информация о привитых гражданах и тех, кто переболел коронавирусом, передается в государственный департамент здравоохранения.

Китай

Марина Вельчинская живет в Пекине семь лет. Россиянка преподает местным английский язык. Для девушки важно, чтобы уроки с подопечными проходили в безопасном режиме. С этой целью она прошла процедуру вакцинации.

— У нас еще в январе этого года открыли более 200 пунктов для прививки, — рассказала Марина.

Один из них расположен в Музее городского планирования. Здание поделено на шесть участков. В одном, по словам Марины, измеряют температуру, в другом — регистрируют. Если нет противопоказаний, специалисты приглашают в прививочный кабинет.

Фото: twitter.com/XHNews

— Мне ввели препарат Sinopharm, разработанный китайской национальной фармацевтической группой. Болевых ощущения я не почувствовала. Побочных эффектов тоже не возникло как в течение дня, так и в последующие три недели. Сразу после укола выводят в зал ожидания, где после вакцинации человек должен находиться 30 минут. Если у него не возникает побочных эффектов — аллергической реакции или повышенной температуры, то отпускают домой, — объяснила девушка.

У некоторых привитых все же возникают побочные реакции, однако в пунктах вакцинации к ним готовы. В каждой зоне оборудована специальная комната для оказания первой помощи, а на улицах круглосуточно дежурят кареты скорой помощи.

— Мы прививаемся дважды с промежутком в 14 дней. Иммунитет вырабатывается в течение месяца после введения второй дозы, — говорит Марина.

По словам девушки, после второй процедуры гражданам выдают справку о том, что они привиты, а также цифровой сертификат, позволяющий выезжать за пределы страны.

Австрия

Жительницу Инсбрука Ангелину Гриценко к вакцинации призвал работодатель. Москвичка, покинувшая Россию десять лет назад, трудится в одном из крупнейших игрушечных магазинов города. Она признается, что санитарные требования у них очень строгие:

— Руководство весь наш коллектив направило на вакцинацию. И выбора особого не было: либо ты прививаешься, либо идешь искать работу. Подобные требования предъявляются всем сотрудникам заведений общепита, магазинов разных категорий и предприятий, где возможен близкий контакт с клиентом.

Ангелина, как и все ее коллеги, пошла в больницу:

— Здесь, как и у нас в России, ты прикреплен к поликлинике и к конкретному терапевту. Я пришла с паспортом к своему знакомому врачу, он осмотрел меня, узнал, как я переношу уколы, и ввел мне AstraZeneca.

Процесс прошел без ощущений дискомфорта, призналась девушка:

— У меня не поднималась температура, как многие описывают, не было чувства подавленности. У моей коллеги сильно рука болела после укола, хотя ей тоже вводили AstraZeneca.

После процедуры Ангелине выдали сертификат и сообщили дату визита для введения следующей дозы:

— Когда врач ввел вторую порцию, у меня немного голова закружилась. Сейчас прошло уже четыре месяца, и никаких побочных эффектов нет.

Ангелине вручили документ о том, что она привита и может спокойно перемешаться по странам ЕС и государствам, которые открыты для посещения.

Собеседница «ВМ» отметила, что до иммунизации она не болела коронавирусом и надеется на то, что вакцина поможет избежать заражения. При этом знакомый Ангелины, привившийся в начале года, повторно заразился COVID-19, но, по словам девушки, перенес болезнь в легкой форме.