Урок патриотизма усвоен на отлично

Юные москвичи Дмитрий и Даниил Ключниковы (слева направо) пришли в Центральный музей Вооруженных Сил России, чтобы отпраздновать День танкиста. Ребята поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте. Они изобразили цветными мелками легендарный танк Т-34 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 12 сентября, Центральный музей Вооруженных cил отметил День танкиста. Для москвичей организовали детские конкурсы и мультимедийные лекции на серьезные темы.

Праздник самых бронированных войск традиционно приходится на второе воскресенье сентября. В Москве одной из главных площадок празднования уже давно стал Музей Вооруженных cил на улице Советской Армии. В этот раз посетителями музея стали курсанты Московского высшего общевойскового командного училища и ученики столичных школ. Сотрудники музея прочитали ребятам лекцию с видеоиллюстрациями о героях отечественных танковых войск. Ученики 201-й московской школы имени Зои и Александра Космодемьянских прочитали стихи, посвященные Дню танкиста. А затем для ребят провели экскурсию, которая очень заинтересовала и курсантов, и школьников. Будущие офицеры не стеснялись расспрашивать гида и сами выступали в роли рассказчиков.

— Мы хоть и учимся в пехотном, общевойсковом училище, у нас есть занятия с бронетехникой, — сказал курсант Андрей Качурин. — Мы чаще имеем дело с БМП и БТРами, но и с танками знакомимся. Такие мероприятия интересны. На них мы изучаем историю и узнаем много нового о работе танковых подразделений. Нам же нужно будет взаимодействовать с ними.

Во время экскурсии Андрей подружился с Евой Лукьяновой, ученицей кадетского класса школы № 1110. Он рассказывал ей об устройстве боевых машин.

— То, что я девочка, никак не мешает моему интересу к технике, вооружению и истории, — заявила Ева. — Я еще не уверена, захочу ли в будущем связать себя со службой в армии. Но сейчас в кадетском классе я себя чувствую вполне комфортно.

После этого в честь праздника около музея организовали конкурс детских рисунков на асфальте. Моделями выступили грозные боевые машины, стоящие рядами во дворе музея. Наибольший энтузиазм проявляли, конечно, самые маленькие посетители: их стараниями асфальт на танковой аллее стал почти картинной галереей.

— Мы срисовали танки Т-34 с настоящего, но только сделали их разноцветными, — рассказали Дмитрий и Даниил Ключниковы, пришедшие в музей с дедушкой — Виктором Корчиным, который, кстати, служил в танковых войсках. — Мы тоже хотим стать танкистами, когда вырастем.

Сотрудники музея отметили, что их экспозиция вполне способна вдохновить юных патриотов не только на службу в армии, но и на стезю ученыхконструкторов. И мероприятия, подобные Дню танкиста, как раз этому и способствуют.