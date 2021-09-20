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Блогер Александр Постанович: Нет лучше нашей подземки

Мария Раевская

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Общество
Блогер Александр Постанович: Нет лучше нашей подземки
Фото из личного архива Александра Постановича

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это специалист по рекламе, блогер и писатель Александр Постанович.

Молодой писатель и блогер Александр Постанович недавно выпустил роман. Герои книги «ХХL» — сотрудники столичного рекламного агентства. Разумеется, в книге есть эпизоды, связанные с московским транспортом — в том числе метро и МЦК.

— Александр, главной героине вашего романа очень нравится МЦК — за то, что во время поездки «видишь свет и город». Подозреваю, что в подземке и ей, и вам больше всего по душе метромосты?

— Метромосты — это прекрасно. Как их можно не любить? Мне кажется, человек на этих участках испытывает что-то похожее на чувства сказочных принцесс, которых спасают после заточения в башне.

— Какая у вас любимая станция?

— «Полянка». Вернее, не сама станция, а тот момент, когда диктор объявляет: «Следующая станция… — небольшая пауза. — …Полянка». Такое название душевное. Еще этот суффикс «к», из-за которого оно приобретает милое уменьшительное значение. У меня каждый раз возникает какое-то детское ощущение чуда.

— В каких зарубежных городах вы спускались в подземку?

— Я был в лондонском метро. Мало что помню, кроме ужаса, испытанного от взгляда на схему. А вот в Ереване метро — полная противоположность: одна линия, в составах всего 3 вагона (бывает и еще меньше). Людей почти нет: странное, в общем, ощущение.

— Как вы проводите время в дороге?

— Если расстояние приличное, то беру книгу и читаю. Если ехать где-то минут 10–15, то книгу не беру, все равно это будет не чтение, а издевательство. Вместо этого залипаю в телефоне: иногда читаю социальные сети, иногда записываю какие-нибудь мысли. В метро много людей (привет, кэп!), а значит, много и того, за что может зацепиться взгляд. Это часто приводит к рождению каких-нибудь идей. Особенно если в этот момент работаешь над книгой.

— Вы уже встречали в метро людей со своей книгой в руках?

— Пока нет, но надеюсь обязательно застать. Одна девушка в отзыве написала, что так зачиталась, что не хотела выходить на своей станции.

— Наверное, если роман про рекламное агентство, никуда не деться от сравнений с Пелевиным и Бегбедером?

— Когда я писал книгу, я о них не думал. Я просто честно работал, отразил собственный богатый опыт рекламщика и SMM-щика. А читатели упоминают Пелевина и Бегбедера только в положительном для меня ключе. Мне понравилась вот эта фраза из отзыва: «Это первая книга о «нормальных» рекламщиках без вечеринок, наркотиков и легких знакомств — ведь именно так воспринимают у нас креативщиков все, кто прочитал «Generation П» и «99 франков». И в других отзывах пишут, что хотели сравнить с Пелевиным, но буквально сразу поняли, что это совсем другое, расслабились и просто получали удовольствие.

ДОСЬЕ

Александр Постанович родился 23 августа 1992 года в Ашхабаде, вырос в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный технологический университет. В Москве — с 2014 года. Работал в рекламных агентствах. Сейчас — индивидуальный предприниматель, выполняет заказы различных.

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