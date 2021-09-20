Как законно и бесплатно избавиться от долгов

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Долги российских граждан более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства, рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений. Из них по пяти тысячам инициировали процедуру внесудебного банкротства. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто и как может законно избавиться от долгов, а также в том, каких последствий после прохождения процедуры ждать гражданину.

Банкротство физического лица — это процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Для некоторых людей данный процесс является единственным легальным шансом выбраться из финансовой ямы, образовавшейся из-за сложной жизненной ситуации: болезни, увольнения, инвалидности, смерти близких. Списать долги можно по кредитам, налогам, услугам ЖКХ и другим обязательствам.

До 2020 года процедура банкротства была достаточно дорогой. После ее упрощения у должника появилась возможность стать банкротом без участия судей, да еще и бесплатно. Такой процесс называется упрощенным внесудебным банкротством физических лиц. В результате процедуры задолженность россиянина перестает расти, прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, а по окончании процедуры она списывается.

Кто может списать

Согласно закону, если у гражданина общая сумма задолженности составляет не менее 50 и не более 500 тысяч рублей, но возможности погасить ее нет, он может обратиться с заявлением и необходимыми документами в МФЦ и признать себя банкротом.

При этом необходимо соблюсти определенные условия. Так, на дату подачи заявления в отношении должника приставами должно быть окончено исполнительное производство. Кроме того, в отношении гражданина не должно быть возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Как оформить

Заявление о признании банкротом нужно подать в письменном виде в МФЦ по месту жительства или пребывания. К нему необходимо приложить список всех известных должнику кредиторов по форме. Кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, процедура внесудебного банкротства не коснется. Кроме того, к заявлению надо прикрепить копию паспорта.

МФЦ проверит заявление должника в течение трех дней и начнет процедуру. Всего процесс длится шесть месяцев. В течение этого срока гражданин не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки. Если имущественное положение должника улучшится до того, как завершится процесс признания банкротства, он обязан сообщить об этом в МФЦ в течение пяти рабочих дней. В таком случае процесс признания банкротом должника прекратится.

Что не спишут

Внесудебное банкротство освобождает не от всех задолженностей. Например, оно не касается долгов, не указанных в списке кредиторов, который прилагался к заявлению. Эти суммы придется погашать даже после завершения банкротства. Не спишут задолженность, которая возникла в период процедуры внесудебного банкротства. Останется долг и по возмещению вреда жизни или здоровью, по выплате зарплаты и выходного пособия, по возмещению морального вреда, а также по алиментам. Кроме того, банкротство не избавит от задолженности по возмещению убытков, умышленно или неосторожно причиненных юрлицу. Также долг не будет списан, если выплата направлена на возмещение имущественного вреда, причиненного умышленно или по неосторожности.

Завершение и ограничения

Через шесть месяцев МФЦ включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информацию о завершении процедуры. С этого момента гражданин освобождается от обязательств перед кредиторами в размере суммы, указанной в заявлении. То есть по этим долгам будет невозможно принудительное взыскание.

После признания гражданина банкротом повторно подобное заявление можно будет подать в МФЦ только через 10 лет. Есть и другие нюансы и последствия. Так, бывший должник после процедуры не сможет в течение пяти лет брать кредиты и займы без указания о факте банкротства, а в течение трех лет ему нельзя занимать должности в органах управления юридического лица.

Кроме того, в течение 10 лет банкроту нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации, а в течение 5 лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации и негосударственного пенсионного фонда.

Если гражданин перестал быть индивидуальным предпринимателем менее чем за один год до подачи заявления о внесудебном банкротстве, то в течение пяти лет после его завершения ему нельзя регистрироваться в качестве ИП. Также ему запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить юрлицом.

Ранее «ВМ» рассказывала о том, что должникам нужно знать о работе коллекторов и куда обращаться, если они ведут себя незаконно. Так, коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на должников, унижать их словами и действиями, угрожать им и их родственникам. Также им нельзя раскрывать персональные данные граждан, в том числе информацию о задолженности.

Кроме того, специалисты не могут сообщать по месту работы гражданина о том, что он задолжал кредитору определенную сумму. Эта информация не может быть опубликована и в интернете. Специалист по взысканию долгов не имеет права скрывать свой номер телефона или адрес электронной почты при общении. И ко всему прочему, коллектор не может обманывать гражданина, представляясь, например, правоохранителем или госслужащим.