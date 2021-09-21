Дело моего деда

Фото: Пресс-служба Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это гендиректор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин.

Для Павла Кузьмина московское метро — не просто вид транспорта и одна из городских достопримечательностей. Это еще и повод для гордости за свою семью — дед Павла Леонидовича был одним из руководителей Метростроя.

— Павел Леонидович, какая у вас любимая станция?

— «Киевская» — та, что на Филевской линии. Во-первых, потому, что мой дед, Филипп Иванович Кузьмин, участвовал в ее строительстве. А во-вторых, чаще всего я добирался на учебу или работу именно через эту станцию метро, поэтому с ней связано много воспоминаний.

— У вас бывали интересные случаи во время поездок?

— У меня есть брат-близнец, и мы с ним часто надевали одинаковую одежду и становились справа и слева от дверей в вагоне метро. Люди входили и начинали судорожно крутить головами… Наверное, принимали нас за галлюцинацию.

— Вы профессионально владеете английским и испанским. Вам случалось применять это знание в московском метро?

— Однажды у «Теплого Стана» выручил группу иностранцев: им нужно было в аэропорт Внуково, но они не могли разобраться, на каком автобусе можно туда доехать. Гораздо чаще языковые познания приходится применять на работе. Помню, как посол Доминиканской Республики был приятно удивлен, что мы можем обсудить совместные проекты на его родном языке.

— Вы много работали за границей. Что вы скажете о подземках зарубежных столиц?

— Я хорошо запомнил метро в Париже и Нью-Йорке. В Париже оно неплохое, но несравнимо с нашим. Красотой своей архитектуры московское опережает его на десять шагов вперед. А метро Нью-Йорка — просто пугающая труба с трамваями. Чисто утилитарное использование — добраться из пункта А в пункт Б. Кроме негативных эмоций, ничего я там не испытал.

— Какие интересные материалы, связанные с метро, есть в Библиотеке иностранной литературы?

— Пожалуй, следует упомянуть книгу 85 ans du Metro de Moscou («85 лет московскому метро». — «МВ»), в которой рассказана вся история московской подземки на французском языке. Здесь и архивные фотографии, и схемы, и обширная информация про множество станций. Всего было издано около 150 копий, и одна из них попала к нам в качестве дара. Мы оцифровали книгу, и сегодня любой желающий может полистать ее с экрана своего телефона или компьютера. В фондах «Иностранки» представлены зарубежная художественная литература, путеводители и исторические справочники о метро Москвы и других городов мира.

ДОСЬЕ

Павел Кузьмин родился 8 января 1964 года в Москве. Окончил МГИМО (1986), специалист по Латинской Америке. В 2012 году начал работу в Библиотеке иностранной литературы как помощник генерального директора по юридическим и кадровым вопросам. В 2021 году был назначен генеральным директором библиотеки.