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«Сценарий переписывался десятки раз»: как 12-летний мальчик снял фильм о битве за Москву

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Сценарий переписывался десятки раз»: как 12-летний мальчик снял фильм о битве за Москву
Создатель фильма «Таганский истребительный» Лука Прангишвили / Фото: Сергей Прангишвили

80 лет назад, 30 сентября 1941 года, разразилась битва за Москву. Она стала переломным эпизодом в Великой Отечественной войне. В результате серии операций была снята угроза захвата столицы СССР вражескими войсками, а немцы потерпели крупнейшее поражение с начала боевых действий.

Московский школьник Лука Прангишвили снял двухчасовой документально-публицистический фильм, приуроченный к годовщине битвы. «Вечерняя Москва» пообщалась с 12-летним режиссером и его отцом.

«Нырнул — и вынырнуть не могу»: как пришла идея создания фильма

Кинокартина «Таганский истребительный», созданная Лукой, опубликована на его YouTube-канале в формате многосерийной экскурсии. 12-летний Лука предстает как проводник по родному Таганскому району. Мальчик рассказывает о памятниках истории, сохранившихся на этой земле.

— Идея снять фильм пришла мне самому, а папа поддержал. Оказалось, это единственный формат, с помощью которого можно подать всю информацию, собранную из библиотек и архивов, — рассказывает Лука.

В минувшем году Российская государственная библиотека открыла доступ ко многим архивным материалам о битве за Москву. На основе анализа этих данных и создавался «Таганский истребительный». Прежде чем составить сценарий, Лука вместе с отцом изучили колоссальные объемы информации.

Доработать идею фильма помогла школьный библиотекарь. Она, зная увлечение мальчика историей, впервые показала ему «неизвестную брошюрку» к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Библиотекарь мне предложила тему абсолютно неизвестную, к сожалению, сегодня. Она нашла какую-то брошюрку, выпущенную к 1965 году. Там рассказывалось о военных формированиях в каждом районе столицы, в том числе и на Таганке. Так я узнал про Таганский истребительный батальон. Это оказалось настолько интересно, что я туда нырнул — и вынырнуть до сих пор не могу, — вспоминает создатель фильма.

«Блогерством занимаются почти все дети»

Сергей, отец Луки, признается: сын всегда увлекался съемками. В последние годы мальчик регулярно выпускал образовательные видео на разнообразную тематику.

— Блогерством занимаются почти все дети, это XXI век. В течение двух лет Лука выпускал учебные фильмы: по истории, литературе, английскому, французскому. Он сам все это снимал — я никакого участия не принимал. Допустим, по истории они проходят Куликовскую битву. Тогда он берет и снимает небольшой фильм на три–четыре минуты по этой теме. Я понимаю, что у него новые инструменты и средства для воплощения идей. Ему проще снять, показать, поехать, найти, а не написать сочинение, — рассуждает собеседник «ВМ».

Вот почему желание Луки снять фильм о битве за Москву стало «запланированным сюрпризом» для его отца. Сам школьник признается: снять фильм оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал.

— Новым для меня было лишь то, что приходилось выступать соавтором сценария. Он переписывался десятки раз: какая-то информация не сразу находилась. В сумме все заняло шесть–семь месяцев, и мы уложились к 80-летию битвы, — вспоминает Лука.

Теперь работу юного режиссера можно увидеть не только в социальных сетях, но и в Центральном музее вооруженных сил на Поклонной горе. Лука продолжает обращаться в подобные организации вместе с отцом: у фильма есть все шансы выйти в более широкий прокат.

— Центральный музей вооруженных сил на Поклонной горе уже показывает этот фильм. Мы предоставили его бесплатно. Ленинская библиотека очень активно восприняла проект, написала положительную рецензию. Проделана гигантская работа, и мы ни копейки ни у кого не просим, — делится Сергей.

Для сверстников работа Луки стала фильмом «на вырост», предполагает отец мальчика.

«Под лежачий камень вода не течет»: как воспитать в ребенке увлеченность

На вопрос о том, как удалось воспитать в Луке любовь к истории и развить в нем интерес к широкому спектру увлечений, Сергей отвечает коротко: «Ребенком нужно заниматься».

— Я сам москвовед в четвертом колене. В нашем Таганском районе нет ни одного исторического здания, про которое бы мой сын не знал. Интерес в нем я воспитывал с детства. Ребенком надо заниматься, ведь под лежачий камень вода не течет. Это долг любого родителя в моем представлении, — пояснил собеседник «ВМ».

На стене в комнате Луки висит личный график, который помогает мальчику совмещать учебу в школе с увлечениями. Он всегда занимается тем, что интересно, признается отец. В расписании школьника нет места компьютерным играм, что позволяет ему использовать время грамотно, считает Сергей.

Отец не сомневается: его сын и в дальнейшем продолжит снимать кино.

— Луку уже не остановить, это цепная реакция. Думаю, он по-другому уже просто не представляет свою жизнь, — говорит Сергей.

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