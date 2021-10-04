Животные болезни и тайны ледников: как мир может противостоять новым угрозам пандемии

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Китай предложил создать международные механизмы противодействия новым вирусам и предупредил о появлении нового «вируса Х». «Вечерняя Москва» разбиралась с врачами, что поможет предотвратить новые эпидемии в мире, какие инфекции угрожают человечеству в будущем и откуда они могут прийти.

Механизмы

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков рассказал, что значительное количество сотрудников ВОЗ занимаются контролем инфекционных заболеваний. В организации есть также специалисты, которые занимаются устранением последствий локальных вспышек опасных заболеваний. Однако механизмов, которые есть сегодня, недостаточно. Кроме того, ВОЗ не хватает денег на более эффективную и масштабную работу.

— Также есть проблема с кадрами. Нужно большое количество высокооплачиваемых кадров, которых нужно готовить длительное время. ВОЗ с этим пока справляется не очень хорошо. Соответственно, Китай, как бы предвосхищая повисший в воздухе вопрос относительно ответственности Китая перед мировым сообществом по поводу, например, как минимум позднего информирования о масштабах пандемии и показывая собственные хорошие успехи в борьбе с эпидемией, говорит две вещи. Первая — не хочет нести ответственности. Вторая — показывает, что умеет справляться с такого рода вспышками, но хотелось бы международного взаимодействия. Поэтому Китай инициативу проявляет, — сказал эксперт.

Также Китай хочет стать одним из ключевых игроков в создании такого рода системы. По словам Крючкова, такой механизм должен включать систему постоянного мониторинга и раннего предупреждения пандемии в проблемных зонах. К таким зонам относятся тропики, значительная часть субтропиков, территории вечной мерзлоты, где тают льды из-за глобального потепления, а также юг, отдельные эндемические районы. На это, опять же, нужны большие деньги.

— Например, нужно контролировать численность популяции животных целевых, которые могут быть носителями и резервуарами очагов инфекции, — добавил собеседник издания.

Кроме того, нужно разработать и принять регламент экстренных мер противодействия на ранних стадиях вспышкам инфекционного процесса: за часы блокирование, купирование и реакция на них. Также к такому механизму нужно «привязать» информационные технологии.

— Создание сети международных лабораторий, которые в очень быстром режиме получают первые образцы патогена, чтобы разрабатывать свои тест-системы. Может быть, сотрудничающие центры, которые занимаются вакцинами и методами лечения: одни занимаются диагностикой, другие — лечением или профилактикой, созданием препаратов. Это можно сделать. Это требует также, помимо денег, людей и налаженной системы, высокой степени доверия между разными странами, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, также нужно принять меры, которые не позволят странам замалчивать о вспышках тех или иных инфекций в регионах, что мешает оперативному противостоянию им и приводит к катастрофическим последствиям. Также необходимо разработать мировой механизм регулирования биолабораторий высокой степени защиты, закрытых. Эти лаборатории не подпадают под общий контроль.

— Задача — обеспечить хороший контроль за деятельностью таких лабораторий. Понятно, что останется все равно процент секретных, но, если мы сможем хотя бы 90 процентов существующих лабораторий внутрь этой системы поместить, с международными взаимными инспекциями, это будет неплохо, — подчеркнул Крючков.

Как рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев, международная регуляция необходима. Однако пока что на бумаге и в медиа ее создание звучит лучше, чем реализуется в жизнь. По его словам, к воплощению в реальность предложений ученых нужен многофакторный и централизованный подход в мировом масштабе:

— Если одна страна будет бороться с вирусом — это хорошо. Но для вируса — ничто, это пандемия. Если все страны будут бороться, то победим.

— Должна быть отработка механизма быстрого выявления опасных вирусов, их вспышек, секвенирование генома нового вируса, разработка вакцины, внедрение ее для наиболее быстрой борьбы с заболеваемостью вирусом, — сказал врач.

«Вирус Х»

По словам Крючкова, «вирус Х», о котором заявили китайские ученые, — собирательный образ возможной угрозы человечеству в будущем. Самые главные кандидаты на ближайшие пандемии — грипп и коронавирус, «но в перспективе, через 20 лет, на горизонте может появиться новый патоген — инфекционный агент, с которым раньше человечество не сталкивалось», добавил эксперт. Скорее всего, это будет вирус.

— Его источником может быть, как было с коронавирусом, когда что-то перепрыгивает с животного на человека. Такие кандидаты есть в мире, коронавирус не единственный. С десяток таких вирусов примерно уже выделяется, которые относительно близки к преодолению межвидового барьера. Но процесс это довольно сложный, не так легко вирусу это сделать. Мало передаться вирусу, он должен уметь еще и распространяться в человеческой популяции — это сложная отдельная задача. За этими вирусами сегодня следят ученые. Второе — вечная мерзлота и ледники, угроза серьезная, — добавил спикер.

Он отметил, что, для того чтобы вирус стал причиной эпидемии, ему не только нужно научиться заражать человека и передаваться от одного из них к другому, но и сбалансировать летальность и патогенность, уход от специфического иммунитета. Все это, по словам Крючкова, «непростые для вируса вещи, инфекции сложно достигнуть такого сочетания качеств, поэтому у нас каждый месяц эти пандемии не происходят».

В свою очередь Пестерев также отметил, что «вирус Х» — собирательный образ возможной угрозы человечеству, вируса более вирулентного и опасного, чем коронавирус. Также он выразил мнение, что в ближайшем будущем человечеству не угрожают подобные инфекции.

— Но, скорее всего, будет респираторная инфекция, не самая тяжелая. Но с определенными предпосылками можно решить, что будет ковидоподобная инфекция или какой-то штамм гриппа. И все, — заключил Пестерев.

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