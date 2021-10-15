Что нужно знать о Всероссийской переписи населения — 2020: главные вопросы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В пятницу, 15 октября, в России стартовала перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Что надо знать о переписи, зачем она нужна и как будет проходить — в материале «Вечерней Москвы».

Зачем вообще нужна перепись в эпоху цифровых технологий?

В новейшей истории России, после распада СССР, перепись населения проводится уже в третий раз. Первые две состоялись в 2002 и 2010 году. Несмотря на то что с тех пор многое изменилось, в том числе получили развитие цифровые технологии, ее проведение по-прежнему актуально.

Как объяснил в интервью «Вечерней Москве» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, по-прежнему остаются вопросы, на которые могут ответить только сами люди, например, национальная самоидентификация. А о той же цифровизации очень легко говорить, находясь в Москве. Чуть отъехав от нее, можно увидеть, что далеко не у всех людей есть компьютеры и даже интернет.

В первую очередь властям нужно узнать реальную численность населения, его распределение по стране, фактическое место проживания, а не регистрацию. В дальнейшем это позволит правильнее развивать социальную инфраструктуру.

Как принять участие в переписи?

В этот раз перепись населения будет впервые проходить в цифровом формате. Поэтому принять участие можно будет сразу тремя способами — электронно через портал или приложение «Госуслуги», самостоятельно прийти на переписной пункт или дождаться прихода переписчика.

В первом случае необходимо иметь стандартную учетную запись на портале госуслуг. После входа в личный кабинет нужно заполнить анкету из 33 вопросов, после чего выдается QR-код. Его нужно показать переписчику, когда он придет к вам домой. Есть, правда, одно ограничение — заполнить анкету электронно можно только до 8 ноября. Но каждый из онлайн-участников переписи сможет получить подарок — например, скидку на такси или промокод в кинотеатр.

Переписные пункты и переписчики будут работать до 14 ноября. Первые располагаются в музеях, библиотеках, многофункциональных центрах, помещениях управ и так далее. Самый ближайший участок можно найти на карте, зайдя на официальный портал мероприятия. В Москве, например, будет работать 3776 переписных участков.

Как быть, если болеете COVID-19 и находитесь в карантине?

Если человек болен коронавирусной инфекцией, к нему не придут во время болезни. В данном случае его либо попросят заполнить анкету через портал госуслуг либо все узнают по телефону.

Кто будет ходить по домам?

Несмотря на то что есть возможность пройти перепись электронно или на переписном участке, в мероприятии примут участие десятки тысяч переписчиков. Они зайдут в каждый дом и каждую квартиру. В столице их более 22,8 тысячи. Если к тому времени гражданин уже все заполнит через портал «Госуслуги», ему нужно просто предъявить ранее полученный QR-код и при желании внести изменения в ответы на вопросы.

Переписчиком мог стать любой гражданин России не моложе 18 лет, прошедший специальное обучение. На обучении волонтерам объясняли, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если в квартире свадьба или похороны или кроме ребенка никого нет, а также как отвечать, если спрашивают, для чего нужна перепись и как используются персональные данные.

Каждому переписчику предстоит обойти примерно 550 человек.

Что входит в обязанности переписчика?

Переписчик будет обязан по требованию жильца предъявить удостоверение с паспортом. Он не имеет права передавать сведения о населении третьим лицам и выполнять любые другие функции, кроме своих текущих обязанностей.

Он не сможет предлагать рекламную продукцию, кроме выданной региональным отделением Росстата, и проводить какие-либо социологические опросы. Также переписчик не имеет права требовать с гражданина паспорт и «подсказывать» ему правильные ответы на вопросы, например о национальности.

Как отличить переписчика от мошенника?

Из внешних атрибутов на переписчиках будут накидка со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года и шарф. Для работы в темное время суток у них будет специальный фонарь. Каждого из них оснастят сумкой-портфелем с логотипом Росстата, в котором будет планшет и бланки переписных листов.

Если гражданин не поверит паспорту, удостоверению и внешним атрибутам, он сможет узнать подлинность предоставленных данных, позвонив по телефону ближайшего переписного участка или на горячую линию по номеру 8-800-707-20-20.

О чем будут спрашивать?

Гражданину, постоянно проживающему в России, придется ответить в общей сложности на 33 вопроса. 23 касаются социально-экономического положения, образования, семейного положения, владения языками, национальности и так далее.

Еще 10 вопросов относятся к жилищным условиям участников переписи. Они затрагивают площадь жилого помещения, год его постройки, благоустройство и социально-гигиенические условия.

Кто может принять участие в переписи?

В переписи смогут принять участие не только граждане России. Для иностранцев, временно проживающих в РФ, существует форма «В». Она состоит из семи вопросов: пол, год рождения, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность пребывания, страна рождения и гражданство.

Как указывать свою национальность?

Одним из актуальных вопросов переписи, проводимой в 2021 году, является национальная самоидентификация. Согласно части 1 статьи 26-й Конституции России, «никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». И эта норма продолжит действовать.

Человек может указать абсолютно любую национальную принадлежность и даже несколько. В России много смешанных семей, отмечает председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Зорин.

— Если, например, у вас кто-то из родителей русский, кто-то — татарин, вы можете написать «русский, татарин». В статистике это будет учтено, — пояснил общественник в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом национальность можно вообще не указывать. Ограничений здесь нет.

— Вопрос национальности ушел из паспорта. Единственная возможность узнать вашу национальность, родной язык остается за переписью. Если во время первой переписи граждане часто указывали различных несуществующих персонажей, то сейчас в целом население нашей страны ответственно подходит к указанию своей национальности, гордится своим происхождением, знает свою родословную. Поэтому процент «прочих национальностей» ничтожно мал и никак не влияет на статистику. Гораздо больше на это влияют те, кто не указывает национальность вообще, а их полтора миллиона человек было в прошлый раз, — отметил Зорин.

На каком языке можно пройти перепись?

Бумажный переписной лист существует только на русском языке. А вот в электронном виде вопросы переписного листа переведены на 10 языков: башкирский, бурятский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, английский, китайский, корейский и узбекский. При необходимости с переписчиками будут ходить переводчики.

Перепись населения охватит всю страну, в некоторых труднодоступных регионах она началась заранее. Первые итоги подведут в начале апреля 2022 года.