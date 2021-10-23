Крик общения: почему нам становится трудно разговаривать спокойным тоном

Главный герой, комик Артур Флек, которого играет актер Хоакин Феникс, сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир не заслуживает добра / Кадр из фильма «Джокер» / 2019

По результатам исследования ментального здоровья населения планеты, проведенного Международной компанией по сбору и анализу статистики, в рейтинге стран по числу жителей, испытывающих психологические проблемы, Россия занимает четвертое место. По мнению аналитиков, стрессы провоцируют эмоциональные срывы и формируют дурную привычку общаться на повышенных тонах, проявляя неуважение и агрессию по отношению к близким.

Раздражение подкрадывается незаметно. Копится, копится что-то внутри — скребущее, вязкое, недовольное. Сдержать нет сил — прорывается. Рявкает, вырываясь наружу и оглушая пространство криком. Тот, резонируя, агрессивно бьет по стоящим рядом, заражая, словно вирус, плохим настроением, тоской и унынием.

Цепная реакция депрессивных состояний неизбежно приводит к повышению градуса агрессии в обществе, — утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Если ее не остановить, миру грозит эпидемия психических расстройств, которые уже сейчас становятся самыми распространенными заболеваниями человечества.

— То, что раздражительность и тревожность заразны, давно доказано, — комментирует психиатр Андрей Князев. — Образ мысли, угнетенное настроение человека, впадающего в депрессию, влияют на эмоции всех, с кем он контактирует. Сегодня мы наблюдаем активное распространение депрессивных симптомов, которое спровоцировала ситуация с пандемией. Люди волнуются, беспокоятся за свое здоровье и здоровье близких, сказываются и социально-экономические факторы. Период тревожности выбил из колеи многих. А вот контролировать негативные эмоции мы не умеем. Оттого и выплескиваем гнев на окружающих: криком, истерикой и другими проявлениями агрессии. Это самый примитивный способ рефлекторной защиты. Разум отключается, рычаг управления над действиями получают эмоции, требующие разрядки.

Периодически испытывают стресс 95 процентов россиян, 34 процента граждан страны заявляют, что постоянно находятся в стрессовой ситуации, — констатируют аналитики Исследовательского холдинга «Ромир». Среди самых распространенных причин повышенной тревожности, согласно результатам опроса, — угроза здоровью и проблемы внутри семьи.

Инстинктивный

О том, что эмоции необходимо контролировать, кажется, знают все. Правила приличия и поведения, нормы морали и азы воспитания так или иначе ориентированы на то, что разум должен торжествовать над чувствами. Но в состоянии стресса этот постулат часто дает сбой. На первый план прорываются первобытные инстинкты самосохранения.

— Стресс для организма — очевидная опасность, — объясняет нейробиолог Сергей Зубарев. — А крик — изначальная с биологической, психофизиологической точки зрения реакция на нее, это призыв на помощь, как у животных. Эволюционировав, человек стал использовать крик, чтобы сообщать о значимом событии, связанным с разными эмоциями. Если негативные преобладают, то крик может стать не только способом защиты, но и агрессии.

Аналитики Международной ассоциации психологов выявили тревожный симптом: в современном мире общение на повышенных тонах становится тенденцией, грозящей превратиться в поведенческую норму. Причем чаще крик используется в качестве аргумента настоять на своем, заставить другого поступить так, как хочется орущему на него оппоненту. «Переходя на крик, мы в большей степени не защищаемся, а нападаем», — говорится в результатах проведенного исследования.

— Думаю, причина тому в повышенном внимании к собственному «я», которое стало характерной особенностью XXI века, —говорит кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Нам важнее проявить себя, удовлетворить личные потребности и индивидуальные запросы. А ситуацию, когда мнение и желания других встают на пути к этому, воспринимаем как нападение на нас мамонта. Издаем боевой клич и идем в наступление. В этом общество, получившее от прогрессивного века огромные возможности для личностного роста, на мой взгляд, явно деградирует. Пропаганда саморефлексии отвлекла от главного: мы все — часть социума, мирное существование в котором невозможно без взаимного уважения. Сегодня модно говорить, что гнев и раздражение вредно копить, а негатив нужно сбрасывать. Все так, однако посыл большинство понимает превратно. Нельзя, защищая себя, вредить другим.

А мы так зациклились на себе, что, кажется, совершенно запутались, где отравляющий нас яд, а где —противоядие, способное вывести человечество из состояния фрустрации.

О том, что вербальная агрессия, впервые проявленная на почве стресса, может в дальнейшем перерасти в деструктивную поведенческую норму, разрушающую личность, а также стать причиной абьюзивных отношений, ученые предупреждали давно. «Было бы естественным предположить, что, ощущая себя заложником злосчастной судьбы и враждебной природы, обреченное человечество станет искать спасения во всеобщем братстве и единении, дабы совместно противостоять агрессивной среде. Но не тут-то было. Все, кто изучал поведение человека, неизбежно приходят к осознанию того, что основную причину людских невзгод следует искать в самих людях. Иными словами, в значительной степени проклятие, тяготеющее над человечеством, можно определить как самоуничтожение; поскольку одним из необъяснимых биологических феноменов является приверженность людей к объединению с деструктивными внешними силами», — говорится в книге «Война с самим собой» доктора психиатрии Чикагского института психоанализа Карла Меннингера.

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Раздраженный

По статистике, чаще всего жертвой вербального насилия становится ребенок. Согласно результатам опроса ВЦИОМа, среди самых распространенных методов наказания детей словесные нравоучения на повышенных тонах из года в год на первом месте. Причем 80 процентов граждан нашей страны искренне полагают, что накричать на ребенка — это нормально.

— Многие родители оправдывают это усталостью и стрессами, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — На самом деле это вопрос ментальности и привычки: на нас орали, и мы орем. Конечно, дети часто не слушаются, капризничают. А у взрослого на подкорке записано, что дети должны подчиняться. Вот и первый «повод» для гнева. К тому же давайте откровенно: рявкнуть проще и быстрее, чем объяснять, уговаривать и утешать. С этой лени проявить терпение, собственно, и начинает вырабатываться привычка общаться на повышенных тонах. Причем и у взрослых, и детей. Раздражаемся мы ведь не только на младших членов семьи. А ребенок копирует, перенося подобный алгоритм общения на сверстников, учителей, да и на самих родителей. Если вы постоянно повышаете голос на свое чадо, нужно быть готовым, что в ответ оно тоже начнет на вас кричать.

А по словам педиатра Оксаны Танеевой, малыши, чьи мамы и папы практикуют в общении крик, могут, напротив, замкнуться в себе.

— Застенчивые, робкие дети будут вздрагивать от любого шума и стараться угодить всем, лишь бы на них не повышали голос, — говорит она. — У такого ребенка могут сформироваться чувство вины, комплексы и желание во что бы то ни стало нравиться окружающим. Крик на маленьких детей часто провоцирует у них нервные и психические расстройства, например энурез, тики, нарушение сна.

При этом дети, отмечают специалисты, пытаются противостоять вербальному насилию. В 6–0 лет ребенок попросит мать не кричать, 16-летний подросток в ответ на гневный окрик хлопнет дверью и перестанет общаться. А вот юноши и девушки постарше уже будут на тех же тонах и децибелах выяснять отношения, грубить и проявлять агрессию.

— На примере детских реакций на крик легко проследить развитие агрессивной манеры общения у взрослых, — говорит психолог Илья Суровцев. — Человек, привыкший жить в среде, где принято выяснять отношения излишне эмоционально, может впоследствии даже не замечать свою громогласность. Но есть голосовые нормы, по которым легко понять, что человек имеет те или иные неврологические проблемы. Таких людей называют вспыльчивыми по натуре, они быстро выходят из себя, легче раздражаются по пустякам. Но повышенная эмоциональность —черта характера, сформированная при определенных условиях.

Взрослые практикуют крик и во время выяснений отношений. Международная психологическая ассоциация классифицирует две основные причины: «Это либо сигнал SOS, либо манипуляция».

— В состоянии стресса, выход из которого зависит от окружающих, мы кричим, чтобы это заметили, поняли, что-то изменили, — комментирует психолог. — Не случайно же есть выражение — «крик души». Это эмоциональный выплеск боли, внутренних переживаний и обид. Крик дан нам природой, в том числе и для того, чтобы мы сообщали об опасности, потребности в защите. Младенец в колыбели кричит, призывая мать, когда он голоден, ему холодно, некомфортно. И это нормально. А вот манипулятивный крик неестественен, потому что используется в качестве инструмента, чтобы подчинить, подавить другую личность и доминировать над ней. Собственно, ровно это делают родители, повышающие тон на ребенка.

Кричит начальник на подчиненного, клиент на служащего сферы услуг, муж на жену или наоборот. Все это — попытка доказать свое превосходство, взять под контроль ситуацию или поведение другого человека —так или иначе связано с моральным насилием. Здесь всегда есть жертва и агрессор.

Абьюзивные отношения в семье, уточняет эксперт, чаще всего начинаются именно тогда, когда один из партнеров позволяет повышать на себя голос. По статистике, около 72 процентов жертв психологического абьюза страдают посттравматическим стрессовым расстройством и депрессией.

Разговорный

Если дети перенимают модель поведения у взрослых, то на повышение агрессивной тональности в обществе в целом влияет множество внешних факторов. По мнению экспертов, на депрессивные состояния и нервные расстройства, вызывающие гнев и выплеск негативных эмоций, серьезно влияет информационная среда.

— Об этом много и часто говорят, —комментирует психиатр Андрей Князев. —То, что мы видим по телевидению, выбираем для семейного просмотра, все это внедряет в общественное сознание поведенческое клише, в основе которого агрессия присутствует в самых разных воплощениях: скандалы, брань, драки, ссоры… На самом деле человек может передать криком шесть самых разных эмоций. А мы, забыв о криках от радости и удовольствия, чаще выбираем повышенный тон для эмоциональной иллюстрации боли, страха, гнева, отчаяния. Шаблон нашего мышления сбит к негативу, которого слишком много в том визуально-вербальном ряду, из которого мы впитываем информацию.

Достается, конечно, от аналитиков и виртуальному пространству. То, что агрессивный стиль ведения диалогов в соцсетях оставляет желать лучшего, кажется, заметили уже все. Правда, так и не поняли, как с этим быть. Между тем в последнее время эксперты виртуального мира стали замечать, что агрессия, принятая большинством за норму в сети, начала превалировать и в реальной жизни.

—Сегодня многие замечают эту тенденцию, в которой нет ничего удивительного, — говорит социолог Алексей Егоров. — Мы же практически живем в онлайне: ходим туда в магазин, за развлечениями, образованием, работаем, дружим, знакомимся и влюбляемся тоже там.

И отношения выясняем так, как в сети принято. А поведенческих табу в ней практически нет.

Исследование аналитиков компании Microsoft DCI, посвященное культуре общения и личной безопасности в сети, показало, что в нашей стране самый большой риск подвергнуться интернет-оскорблениям в два раза выше, чем в других странах. А по данным Института психологии РАН, по уровню взаимной агрессии россияне занимают первое место в Европе.

—В соцсетях люди общаются преимущественно путем переписки, —комментирует философ Андрей Чагаровский. — Эмоции выражаем капсом, восклицательными знаками и грозными смайлами.

Ставить мы их любим как раз потому, что хотим привлечь внимание читателей, оппонентов в споре. Вот вам и модель поведения: только в реальной жизни, при обычном разговоре, капсом становится крик. Медленная, спокойная дискуссия интернет-общению не присуща. И поколение, выросшее с планшетами в руках, просто не умеет достучаться до собеседника иными способами.

Отсюда и огромная проблема отсутствия культуры ведения диалога. Современное общество оказалось в состоянии аномии, когда общепринятые социальные нормы, ценности, единство культуры трансформируются. Наша ментальность меняется, растет отчужденность и снижается уровень привязанности. При таких условиях кричать, взывая о помощи, бесполезно. Как, впрочем, и пытаясь добиться от оппонента желаемого. Мы научились громко кричать о себе, но утратили способность слушать и слышать других.

…Гнев и ярость постепенно стихают. Раздражение уходит, оставляя в душе опустошение. И стыд, прислушавшись к которому, может быть, удастся спастись от звенящей тишины одиночества.

Фото: Рexels/bongkarn thanyakij

КАК У НИХ

— В США крик — признак не только дурного тона, но и предвестник проблем. Повысив голос на коллегу, можно сразу получить выговор. А если службы соцзащиты узнают, что родители кричат на ребенка, это уже повод для постановки семьи на контроль.

— В Великобритании крик считается нарушением этикета: если в дружеской компании еще дозволено радостно вопить, радуясь очередному голу футбольной команды, то на рабочих местах это непозволительно. Впрочем, по статистике, 60 процентов английских пар выясняют отношения криком.

— Повышенный тон и эмоциональная жестикуляция стали визитной карточкой Италии. На крик здесь реагируют как на что-то само собой разумеющееся. Ссора, семейный обед, поход в магазин или совещание, не важно: громко — значит от сердца.

— В Германии кричать не принято: в лучшем случае можно слегка повысить голос, чтобы привлечь внимание собеседника. Прагматичные немцы уверены, что чем громче человек говорит, тем сложнее сконцентрировать внимание на сути, а не на форме. Если ты хочешь, чтобы тебя выслушали — говори тише.

— Китайцы не гнушаются повышать голос: любой разговор за закрытыми дверями с начальством неизбежно станет достоянием всего офиса, а о плохих отметках детей узнают все соседи. В Китае принято сразу выдавать наилучший результат, любая посредственно выполненная задача воспринимается как наплевательское отношение, что, конечно же, возмущает и родителей, и работодателей.

ЦИТАТА

Дмитрий Лихачев,российский культуролог, доктор философских наук ( 1906-1999):

— Злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других — это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить.

ЦИФРА

6 различных эмоций может выражать человек при помощи крика.