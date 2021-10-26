Пять вопросов о длинных выходных

Менеджер ресторана Николай Барабанов. Заведения общепита будут работать только навынос и на доставку / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. «Вечерняя Москва» разобралась, как будет жить город в эти дни, и куда обращаться, если возникнет экстренная ситуация.

Вопрос 1. Куда можно будет сходить?

Москвичи смогут посетить театры и музеи, но только при наличии QR-кода и если заполняемость залов не более 50 процентов. Парки также будут открыты для посещения, — пояснили «Вечерке» в пресс-службе Департамента культуры.

Вопрос 2. Что делать, если у меня заболел зуб?

Стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь — например, если вы испытываете острую боль или получили серьезную челюстно-лицевую травму. А вот с плановым лечением придется повременить, — рассказал стоматолог Сергей Захаров.

Вопрос 3. Смогу ли я получить новый паспорт в центре госуслуг «Мои документы»?

— Нет, так как в центрах госуслуг «Мои документы» в нерабочие дни будут регистрировать только расторжение брака, если оно уже назначено на эти даты. Что касается получения или подписания документов в период праздников, то срок предоставления этих услуг увеличивается на девять дней. А другие акты гражданского состояния (смерть, смена фамилии, усыновление и так далее) можно будет зарегистрировать электронно, — ответили в пресс-службе Комитета госуслуг.

Вопрос 4. Как будут начислять зарплату?

На период нерабочих дней заработная плата сохраняется и должна быть выплачена в полном объеме. Что касается тех, кто продолжит работать в этот период, то сверхурочных ждать не стоит, так как нерабочие дни не относятся к тем дням, за которые положена двойная оплата, — пояснил юрист Алексей Лобарев.

Вопрос 5. Что делать с отпуском, который выпал на этот период?

Вы можете перенести свой отпуск, согласовав это решение с начальством. Но продлить вы не сможете, поскольку для этого нет оснований, — рассказали в Департаменте труда и соцзащиты.