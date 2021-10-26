Сыгранная жизнь или исследовательская лаборатория

Кадр из фильма ««Подельники» / 2021 год

Порой в игровое кино приходят режиссеры-документалисты. Не так давно всюду говорили про «Айку» Сергея Дворцевого. В этом году мы ждем «Подельников» Евгения Григорьева.

«Про рок» Григорьева в 2018 году был номинирован на «Нику» и «Золотого орла» как лучший неигровой фильм. Его «Хенд Мейд» в 2020-м претендовал на Московском международном кинофестивале на серебряного «Святого Георгия ». В документальной фильмографии режиссера порядка 15 картин. И вот игровой дебют Евгения Григорьева представлен на «Кинотавре». Из посвященной ленте пресс-конференции было интересно узнать, как оценивает документалист процесс создания художественного фильма.

— После документального кино игровое показалась мне довольно скучным мероприятием, — делится с представителями СМИ режиссер. — Когда ты снимаешь документальную картину, в определенный момент для тебя перестает быть важным, какой будет результат.

Потому что в доке самоценен сам опыт его производства. Если что-то не сложится — все равно на экране ты видел классных людей, которыми искренне интересовался. Значит, это время твоей жизни прошло не зря.

Режиссер уверяет, что самое ценное и интересное в игровом кино — взаимодействие с артистами, которые должны быть «героями» и для того, кто их снимает. Тогда получится результат. Григорьев для своих «Подельников» искал героев тщательно. Найти их помогал и случай. Так, мальчика на роль главного персонажа Ильи — Ярослава Могильникова — режиссер увидел в кафе за четыре недели до съемок. Хотя до этого отсмотрел много детей. Выбор актера на роль биатлониста Петра, который помогает Илье, решившему отомстить за убийство отца, тоже был чудесным.

— Я же не знаю артистов. Нормальные документалисты вообще не смотрят игровое кино, не запоминают их, — вспоминает Григорьев. — И вот на открытии ММКФ я увидел в фильме «Серебряные коньки» на льду парня. Едва он появился, я сказал нашему продюсеру Оле: «Вот он!» Она ответила: «Это невозможно. Знаешь, кто это?» Говорю: «Нет». Она: «Это Юра Борисов». Не досмотрев фильм, я вышел, позвонил кастинг-директору и сказал: «Делайте, что хотите, но он должен быть на пробах. Могу позвонить сам». И Юра через два дня приехал, зашел в кадр. И буквально через семь минут мы с оператором поняли, что Петр у нас есть. Мы всегда делаем пробы с оператором — это не техническая, а интеллектуальная вещь.

Кроме Борисова, в фильме играют Лиза Янковская и Павел Деревянко, получивший приз за лучшую мужскую роль на «Кинотавре». Съемки проходили два месяца в селе Кын в Пермском крае. И Григорьев сказал, что об этом процессе хочет сделать документальную ленту, назвав ее «Сцены из деревенской жизни».

— Параллельно с нашей игровой группой Андрей Ветошкин, мой студент, снимал док и фильм о фильме, — улыбается Евгений. — Там прям суть! Для фильма наняли лингвиста, который написал специальный язык. Люди работали при морозе, который не выдерживала техника. Несколько недель были оторваны от городских благ. Все ради того, чтобы кино получилось стоящим труда и внимания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Борисов, актер:

— Из-за того что Евгений — документалист, он скорее наблюдал за нами, потому что привык фиксировать жизнь, а не моделировать ее. И мы вместе странным образом ее формировали. Не помню, чтобы он подходил к нам и словами ставил задачи. Он воздействовал на нас как-то по-другому.

Наш жизненный путь на то время совпал с путем героев. Мы приехали в Кын. Большую часть снимали последовательно. Я ходил в одежде персонажа, жил его жизнью, думал его мысли. Мы просто так существовали.