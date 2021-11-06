Врачи назвали безусловные основания медотвода от прививки против COVID-19

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В России растет число граждан, сделавших прививку от коронавируса. Однако получить защиту от этой инфекции по медицинским показаниям могут не все россияне. «Вечерняя Москва» спросила у врачей, какие болезни и состояния могут быть основанием для медицинского отвода и как защитить свой организм тем, кому пока нельзя прививаться.

Хронические заболевания являются основанием для медотвода от прививок от COVID-19, но при определенных условиях. Об этом рассказала врач-иммунолог Надежда Логинова.

— Нельзя делать укол, если у пациента острая стадия болезни. Безусловно, каждая ситуация требует индивидуального подхода. В остальных случаях вакцинация показана, поскольку пациенты с хроникой — это группа риска. Они подвержены высокой вероятности заражения не только коронавирусом, но и другими вирусными и бактериальными инфекциями, — предостерегла врач.

При данных патологиях ковид протекает в тяжелой форме, констатировала иммунолог. И эта категория людей в первую очередь нуждается в вакцинации.

Врач-терапевт Лариса Алексеева, в свою очередь, рассказала, что все пациенты с диабетом, имеющие кардиологические болезни, ревматоидные и даже онкологические недуги, прививаются без последствий для организма.

— Серьезных медицинских отводов от прививки нет. Я лично как доктор с многолетним стажем призываю не придумывать себе искусственные причины не делать укол. Все пациенты, которые у нас лечатся с диабетом, кардиологическими болезнями, ревматоидными недугами и онкологией, привились. У них нет никаких побочек. На первых порах далеко не у каждого температура поднималась, — уверяет Алексеева.

Даже молодые люди, по ее словам, иногда тяжелее переносят прививку от коронавируса. У них чаще всего наблюдается повышение температуры и появляется слабость после введения препарата.

Иммунолог Логинова рассказала, что аллергики тоже могут вакцинироваться. Таким пациентам, однако, процедуру должен одобрить врач, а при необходимости назначить антигистаминную терапию.

— Имеются для этих пациентов лишь сезонные противопоказания: период цветения растений, когда плановая вакцинация, в том числе и от коронавируса, не показана тем, кто страдает от пыльцы, — уточнила медик.

Основанием не делать укол является гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин, отметила собеседница «ВМ». В таких случаях определяется состав препарата. Если противопоказаний нет, укол ставить можно.

Гражданам, которые все-таки получили медотвод, следует пройти химиопрофилактику, посоветовала врач-инфекционист Елена Мескина.

— Она заключается в приеме таких препаратов, как умифеновир и интерферон, в виде спрея или капель в нос. Эти средства следует использовать тем, у кого имеется временный запрет на укол, согласно нашим методичкам, — сказала врач.

Прием препаратов, как отметила Мескина, показан людям с серьезными хроническими заболеваниями, аллергикам и даже абсолютно здоровым, но имевшим контакт с коронавирусным пациентом.

— Такую же профилактику для защиты от ковида и вируса гриппа должны получать пациенты, перенесшие пересадку стволовых клеток крови или внутренних органов. Эта группа лиц может применять данные препараты на протяжении всего периода заболеваемости COVID-19, — уточнила медик.

Кроме того, по словам Мескиной, в России появились новые медикаменты, которые предназначены не столько для профилактики «короны», сколько для предупреждения развития ее тяжелых форм.

— Они вводятся на самых ранних стадиях болезни, когда сделали тест и выяснилось, что результат положительный. В новых препаратах имеются моноклональные антитела, воздействующие на спай-белок коронавируса и препятствующие его присоединению к клеткам человеческого организма, — пояснила врач.

Медикаментозная профилактика подходит для защиты от недуга в период медотвода — во время беременности, острых аллергических приступов и обострившемся хроническом заболевании. Тем, кто не может в силу разных причин вакцинироваться, помимо приема упомянутых препаратов, не стоит забывать и о классических мерах защиты: ношение маски, соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиками и отказ от посещения массовых мероприятий.