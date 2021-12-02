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Как разным знакам зодиака встретить 2022 год, чтобы он принес удачу

Василий Плиткин

Сюжет: 

Новый год - 2022
Общество
Как разным знакам зодиака встретить 2022 год, чтобы он принес удачу
Фото: Из личного архива Галины Янко

До Нового года осталось меньше месяца, а значит, пора задуматься о том, как отметить предстоящий праздник. Советы представителям разных знаков зодиака дала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овен

Овнам лучше встретить год Тигра в тихой домашней обстановке. Сделайте оливье, включите «Голубой огонек», расставьте свечи и насладитесь праздником вместе со своим партнером или близким знакомым. Можно даже отправиться с ним в другую страну, чтобы никто случайно не нарушил вашу идиллию. Чтобы 2022 год принес вам удачу, проявите уважение к Тигру: не надевайте красную одежду, иначе он воспримет вас как добычу.

Телец

Готовясь к шумной вечеринке, предусмотрите среди веселья занятия и для головы. Если эту затею друзья не поддержат, то можно проявить фантазию и добавить к ней нотку юмора. В любом случае положительный настрой сохранится до утра. Не забудьте и про образ: вам рекомендуется встречать праздник в наряде из натуральных тканей (лен, шелк, вискоза, хлопок), можно с принтом. Главное — не под стать Тигру: это разозлит его.

Близнецы

Представителям воздушной стихии звезды советуют встречать Новый год на природе. Подойдут турбазы и курорты, главное, чтобы там было не слишком людно. С кем именно встречать праздник, не имеет большого значения. Близнецам в новогоднюю ночь стоит надеть оригинальный наряд светло-синего или насыщенного голубого цвета для усиления положительной энергии.

Рак

Раки будут весь год пользоваться поддержкой Тигра, если сумеют расположить его к себе в новогоднюю ночь. Чтобы все прошло удачно, позаботьтесь о правильном угощении. Тигр — животное хищное, он ценит исключительно мясные деликатесы, морепродукты оставьте на полках в магазине. Встречайте праздник в узком семейном кругу или с близкими друзьями.

Лев

Львы — родственники Тигра, поэтому в грядущем году будут очень успешны. Чтобы утвердиться в своем положении с первых дней 2022 года, вам нужно встречать праздник в винтажном стиле и наряд подобрать соответствующий. Символ грядущего года оценит, если убранство вашего дома будет пропитано духом прошлого. Можете включить всем известный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» и на его фоне украшать елку игрушками прабабушки, блестящей мишурой и «дождиком».

Дева

Девам придется значительно потратиться на Новый год. Настоятельно рекомендуется провести новогоднюю ночь в самом дорогом и стильном ресторане. Чем больше представители знака потратят на праздничную ночь, тем богаче проведут 2022 год.

Весы

Лучшее место для встречи будущего года — терраса с витражами. Свет и иллюзия обширного пространства принесут приятные перемены. Наряд подбирайте исключительно голубых оттенков, а аксессуары — стеклянные.

Скорпион

Шумное веселье с фейерверками пойдет вам на пользу. На столе, конечно, должны быть шампанское, салат «Лист папоротника» с большим количеством свинины и закуски с мясом. Не забудьте про цитрусовые: их аромат привлекает символ года. А за это он наградит вас удачей. Встречать год Голубого Водяного Тигра следует в черно-белом наряде с золотыми украшениями.

Стрелец

Представителям неугомонного знака следует немного убавить пыл и встретить праздник в тихой и спокойной обстановке, так как Тигр может воспринять вас как охотников и разозлиться. Наряд тоже лучше подобрать скромный, в нейтральных оттенках: хаки, оливковый, коричневый, бежевый.

Козерог

Этот год Козерогам рекомендуется встречать вместе со старшим поколением. Надевайте роскошный наряд и отправляйтесь к родителям супруга или, если вы еще не замужем, к своим близким родственникам. Если хотите заручиться удачей в год Тигра, то, отправляясь в новогоднюю ночь в гости, прихватите с собой сувениры с символом года. Тигр оценит такой подход.

Водолей

Водолеям в новогоднюю ночь можно шумно повеселиться. Встречать праздник можно в ресторане, на вечеринке у друзей. Чем более статусное окружение будет у вас в праздник, тем более удачным будет 2022 год. Чтобы угодить Тигру, надевайте на Новый год что-нибудь голубое.

Рыбы

Рыбам стоит провести новогоднюю ночь у себя дома в приятной атмосфере. Украсьте интерьер деревом и кожаными изделиями, чтобы удача сопутствовала вам весь год. А вот нарядиться нужно даже дома, лучшее решение — блестящий наряд. Стразы, пайетки и ювелирные украшения только приветствуются.

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