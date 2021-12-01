«Бедный Ванька не поедет»: как россияне отреагировали на призыв Поповой провести новогодние праздники дома

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения в мире «омикрон»-штамма коронавируса. «Вечерняя Москва» узнала реакцию россиян на эту рекомендацию, изучив комментарии в социальных сетях, а также спросила у эксперта, отказываются ли граждане от отдыха в других странах.

По словам Поповой, из-за ситуации с пандемией в мире стремительно меняются решения по закрытию границ. Путешественники рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе со здоровьем. Попова также напомнила, что прибывающим из стран, где выявлен штамм коронавируса «омикрон», но с которыми не было возобновлено авиасообщение, придется уйти на 14-дневный карантин.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила граждан, планирующих поездки за границу, обращать внимание на ограничения по коронавирусу в других странах. По ее словам, россиянам следует учитывать возможные отмены рейсов и локдауны.

«Надо запретить выезд»

Россияне активно обсуждают в социальных сетях призыв Поповой остаться на Новый год дома. Так, в соцсети Facebook пользователь Anna Lvutina поддержала идею главы службы и попросила соотечественников «сидеть дома».

— Хватит уже возить заразу из-за границы! Какого вам еще веселья и отдыха надо во время пандемии? Пир во время чумы? Наотдыхались уже во время локдаунов! — написала Lvutina.

Мария Зиалтдинова в соцсети «ВКонтакте» призвала российских властей закрыть все границы, «чтоб носу никто не высунул».

— Люди ничего не понимают! — написала женщина.

Ирина Павлова тоже выступила за приостановку транспортного сообщения России с другими государствами. По ее мнению, только такие меры помогут прекратить распространение коронавируса на территории страны.

— Надо не просить, а запретить выезд за границу. А то каникулы — и полетели за новой дрянью. Закрыть вылеты и поезда, пусть дома посидят. Тогда и с гадостью быстрее справимся, — высказалась Павлова.

«Богатеи никого не послушают»

Lana Feller высказала мнение в соцсети «ВКонтакте», что рассматривать призыв Поповой с учетом открытых границ смысла нет. По ее мнению, бороться с вирусом нужно с помощью повышения качества оказания медицинской помощи гражданам и противоэпидемических мероприятий.

— О чем тут можно говорить, когда границы открыты, в «ковидарий» люди едут утром на работу, вечером с работы, и наоборот. Когда вместо полного набора лекарств для людей с ковидом привозят две упаковки таблетированных противовирусных и одну упаковку назальных противовирусных, когда везде ограничения, а в Шерегеше даже масок не надо! Полный бред и цирк! Где надо — посадим, где надо — откроем! Надоело!!! — написала Feller.

Ольга Чернявская, комментируя сообщение с обращением Поповой, опубликованное в Facebook, напомнила, что «еще месяц до новогодних праздников». А пользователь этой же соцсети Yana Hrizantema и вовсе пошутила над призывом главы Роспотребнадзора.

— Ну конечно. Всем сидеть по норам. Еще лет 200. Пока все не станут вампирами, — написала женщина.

Пользователь Татьяна Чингина в социальной сети «Одноклассники» высказала мнение, что призыв Поповой «в первую очередь касается властьимущих».

— Они же первые помчатся к своим семьям в «логово врага»! — написала Чингина.

Подобное мнение высказал и пользователь данной соцсети Анна Плесовских-Петрова. По ее словам, «бедный Ванька не поедет, а эти шустряки-богатеи и слушать никого не будут».

Что с туризмом?

Вице-президент Российского союза туриндустрии, советник главы Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с «ВМ» рассказал, что путешествия как по России, так и за рубеж постепенно восстанавливаются, но с учетом протоколов и рекомендаций, которые действуют в регионе или стране прибытия. На сегодняшний день россияне не отказываются от путешествий на Новый год в другие страны — турпакеты приобретаются, только спрос на страховку от невыезда вырос.

— Мы отправляем организованных туристов только в те страны, которые с разрешения Роспотребнадзора открыты. Эти решения утверждаются оперативным штабом правительства. У нас сейчас открыто 70 стран, и организованный турпоток формируется в безопасные открытые страны... Туристы не отказываются от путешествий, туристы, наверное, более осознанно готовятся к путешествиям, — сказал эксперт.

По его словам, особенностью постковидных туров сегодня является большее количество туристических страховок, в том числе от невыезда. Эта страховка в случае диагностирования заболевания у туриста защищает его финансовую составляющую.

— Если до пандемии такие страховки брали максимум 10 процентов туристов, то сейчас это уже 52 процента по текущей ситуации, — добавил Горин.

Также он подчеркнул, что рекомендации Роспотребнадзора — это рекомендации. На данный момент статуса угрозы безопасности по странам нет. Есть временные ограничения поездок в ЮАР, Танзанию и ряд южноафриканских стран.

— В приоритете у россиян Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Мексика, Куба. Сейчас открыто множество и других стран: Мальдивы, Сейшелы, Сербия, — заключил эксперт.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».