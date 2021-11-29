«Не очень стабильный геном»: ученый оценил опасность штамма «омикрон» для человека

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новый штамм коронавирусной инфекции с названием «омикрон», вероятно, будет легким и не опасным из-за повышенной способности к мутациям и не очень стабильного генома. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Он производит впечатление неопасного вируса. Число мутаций указывает на его геном, который не стабилен. И в результате часто происходят изменения у него, видимо, еще не мало изменений во внутренних генах. Это только 32 мутации в поверхностном белке. А это значит, что у этого вируса «не очень стабильный геном». И поскольку мутация обычная либо нейтральная, либо повреждает вирус чаще всего, и лишь изредка только его усиливает, то я думаю, что это вирус не должен быть страшным, — сказал ученый.

Он подчеркнул, что, конечно, пока о вирусе мало информации, новых данных по нему нужно подождать. Поэтому и предпринимаются меры по предупреждению возможного ухудшения ситуации. Однако пока летальных случаев от штамма не было.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

До этого в ВОЗ заявили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными.