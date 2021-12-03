Как купить хороший кухонный нож и не ошибиться

Фото: Японские ножи Тоджиро

Очевидно, что чем нож острее, прочнее и удобнее, тем он лучше. И наоборот. Но чтобы сделать такой нож, нужно использовать более дорогие материалы, применять более сложную обработку и использовать более квалифицированный персонал и точное оборудование. Европейские производители, как правило, используют недорогую сталь и очень упрощают процесс заточки, даже т. н. лазерная заточка не что иное, как заточка на обычном наждаке под прицелом лазерного контролера, поэтому ножи таких производителей резво режут первое время, а потом очень быстро тупятся. Китайские фабрики умеют хорошо затачивать, но там проблемы с качеством из-за неоднородной культуры производства и плохо подобранного сырья. Всем этим параметрам соответствуют именитые производители ножей из Японии, такие как Tojiro, Kanetsugu, KAI и др.

Фото: Японские ножи Тоджиро

Именно японские производители имеют многовековой опыт производства подобных изделий. Чем больше слоев стали на лезвии — тем более прочный получается клинок, чем более мелкозернистый камень используется для заточки (у хороших ножей этот параметр начинается от #6000 грит), тем острее лезвие. Чтобы заточка сохранялась дольше, твердость стали должна быть не менее 58, а лучше 60 единиц по шкале Роквелла. Это базовые параметры хорошего ножа. Однако все эти факторы увеличивают себестоимость производства и, как следствие, стоимость конечного продукта, поэтому хороший нож не может стоить дешево, в то же время плохой нож можно постараться выдать за хороший и продать дороже, чем он того заслуживает. К сожалению, многие нечистые на руку продавцы этим пользуются и обманывают покупателей, продавая под видом японских ножей поделки из Китая или других стран. Поэтому, чтобы не совершить ошибку и не купить пустышку в красивом фантике, в первую очередь обращайте внимание на компанию- производитель. Настоящие японские компании зарегистрированы именно в Японии, имеют там свои заводы, офисы и магазины, наличие которых можно легко проверить с помощью Google Map. Если компания имеет «японское» звучание, однако зарегистрирована в РФ, Китае или странах Европы, но не имеет заводов и магазинов в Стране восходящего солнца, то это серьезный повод начать сомневаться в ее японском происхождении и, как следствие, отказаться от покупки.

Фото: Японские ножи Тоджиро

Если все это кажется для вас сложным, вы можете обратиться к профессионалам — в компанию Японские ножи Тоджиро, и они гарантированно подберут качественный нож, который прослужит много лет и будет радовать хорошим резом каждый раз при его использовании.

На правах рекламы