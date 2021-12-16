Бамбуковые и льняные платья можно примерить онлайн

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

15 декабря в столице в рамках фестиваля «Поколение восстановления» прошел показ экомоды. Отечественные дизайнеры показали свои варианты экологичной одежды. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, из чего делают современные платья и костюмы.

Рубашка из эвкалипта и юбка из бамбука — это вовсе не стиль африканских племен, а одежда современных москвичей. Легким шагом по подиуму грациозно идет модель Юлия Плотникова. На девушке — коричневое платье длиной чуть ниже колена. Оно сшито из эвкалиптовой ткани.

— Это платье очень приятное к телу. Я его практически не чувствую на себе, — рассказывает Юлия Плотникова. — Я синтетику совсем не ношу. В моем гардеробе пока только льняная и хлопковая одежда. Теперь буду знать, что выбор материалов гораздо шире, чем я думала.

С новыми материалами сегодня познакомилась и модель София Асташкина. У девушки аллергия на натуральный мех и шерсть животных. Поэтому сегодня по подиуму София идет в удлиненном драповом жилете с отделкой из экомеха, сделанной под норку.

— Эта одежда гораздо комфортнее, чем синтетическая. А искусственный мех выглядит очень естественно. К тому же я могу носить ее и не бояться, что у меня проявится аллергия, — рассказывает София Асташкина.

Некоторые российские дизайнеры создают экошубы не из синтетических материалов, говорит основательница экобренда Кристина Иванова.

— В их составе есть и искусственные, и натуральные волокна: акрил вперемешку с хлопком, — рассказывает дизайнер. — Мы живем не в суровом климате, где морозы достигают –40 градусов. В Москве можно обойтись без настоящего меха. А за счет специальных экологичных утеплителей такие шубы согреют и при температуре до 30 градусов ниже нуля.

Также столичные дизайнеры представили одежду, ткань для которой сшили из крапивы, льна, бамбука, а фурнитуру сделали из кокоса, дерева, перламутра.

В тренде и традиционные натуральные материалы — хлопок и лен. Одежду из таких тканей тоже показали на дефиле. Модель Марианна Цебрикова предстала на подиуме в льняном платье.

— Это платье не только комфортное и экологичное. У него снимается длинная юбка, получается платье мини. Я бы с удовольствием носила такое, — рассказывает Марианна Цебрикова.

На показе представили коллекцию экотолстовок. На них изображены краснокнижные животные.

А особенный интерес у гостей вызвала презентация новых технологических решений. Одно из них — это так называемая виртуальная одежда. Новшество состоит в том, что при выборе одежды в интернет-магазинах люди смогут примерить платье, кофту или джинсы онлайн. Достаточно загрузить свое фото в систему, а искусственный интеллект оденет вас в выбранные наряды.

— Основная цель нашего экопоказа — познакомить людей с экологичными новинками. Важно продемонстрировать, что индустрия моды может быть «зеленой».

Вполне можно обойтись без искусственных материалов, которые создают огромное количество мусора на свалках, — рассказывает организатор фестиваля «Поколение восстановления», президент Рус климатфонда Марианна Мун тяну.

По ее словам, одежда — это один из главных источников загрязнения планеты. И причина этого заключается в потребительском отношении к ней людей.

— Многие привыкли покупать одежду в массмаркетах. Эти магазины предлагают потребителям купить дешевые вещи. Они, как правило, не очень хорошего качества или попросту быстро надоедают. Следовательно, люди меняют наряды чаще, чем это необходимо, — подчеркивает Марианна Мунтяну. — Вот и получается: человек покупает вещь, носит ее, стирает условно три раза, а потом выбрасывает и покупает новую, такую же.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Впрочем, оказывается, производство одежды из натуральных материалов не сильно дороже, чем из синтетических, поделилась основательница одного из отечественных экобрендов Анна Погодина.

— Экологичные ткани производят на заказ, и их цена практически не отличается от синтетических, — говорит она. — Единственный нюанс — в экопроизводстве более сложная логистика. Дело в том, что вместе с партией готовых вещей мы, как правило, забираем и отходы производства. Их мы отвозим на переработку.

Такие отходы обычно становятся вторсырьем для изготовления тряпок и салфеток для уборки, ковров или даже бумаги.

— Экопоказ моды — это десерт «Поколения восстановления», — рассказывает организатор фестиваля, советник по связям с общественностью программы ООН по окружающей среде Екатерина Тегина. — И мы рады, что отечественные дизайнеры одежды показывают, что мода может быть безопасной для природы.

Экологический фестиваль посвящен началу десятилетия по восстановлению экосистем, объявленному ООН в 2021 году. В рамках фестиваля участники уже проделали большую работу: этой осенью в Красногорском и Одинцовском районах экоактивисты посадили более 100 тысяч деревьев. В планах — высадить миллиард деревьев до 2050 года.

Что делают из отходов

Современные технологии позволяют уменьшить количество отходов на свалках. Так, из пластиковых крышек в России научились делать скейты. Из переработанных пластиковых бутылок — шариковые ручки, спортивный инвентарь, велосипеды, баки для мусора, пакеты, упаковочные материалы, многоразовую посуду.

Также из переработанных пластиковых бутылок научились изготавливать одежду: толстовки, футболки и сумки-шоперы. Стеклянные бутылки могут стать сырьем для производства посуды, зеркал, стекол. А из резины повторно изготавливают коврики. Вторую жизнь обретают и древесные отходы: из них делают бумагу, топливные гранулы и стройматериалы.