До трех лет тюрьмы: как и за что будут наказывать лихачей-рецидивистов

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Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность для водителей, повторно нарушающих правила дорожного движения. Документ отправлен на подпись президенту. Разбираемся, как будут наказывать лихачей-рецидивистов.

Зачем нужны изменения

Новый законопроект инициировал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Его поддержали представители остальных фракций.

По словам авторов инициативы, свыше 40 процентов водителей не боятся административной ответственности и нарушают правила повторно.

Закон вводит в Уголовный кодекс новую статью: «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Она ужесточит наказание для лихачей, превышающих скорость или выезжающих на встречную полосу.

— Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают. Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради хайпа в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы, — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что внесенные поправки должны помочь защитить жизнь граждан, а также подчеркнул, что в планах есть появление и других мер против лихачей.

Кого накажут

Применяться такая статья будет к тем водителям, к которым уже был применен административный штраф и лишение прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречку.

Наказанием по уголовной статье станет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также нарушителям будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере доходов на период до двух лет или обязательные работы на срок до 480 часов.

В случае если лихача уже ранее наказывали по этой статье, наказание будет строже: возможный срок лишения свободы составит до трех лет, а максимальный размер штрафа — 600 тысяч.

Большинства не коснется

Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что новый закон не должен затронуть тех, кто не нарушает правила.

— Добропорядочные автомобилисты вряд ли пострадают, потому что если закон касается только лишенных прав, то добропорядочный автомобилист, будучи лишенным, за руль не сядет. И тем более не будет нарушать. Хотя само по себе наказание за выезд на встречку вызывает много вопросов, потому что даже самые пустяковые нарушения (например, если водитель немного срезал при повороте и зацепил колесами разделительную полосу) все равно считаются выездом на встречную полосу, — рассказал он.

Эксперт отметил, что в России практически нет автомобилистов, лишенных прав за превышение скорости: такие нарушения обычно фиксируются камерами, а не инспекторами, и в этом случае отобрать права невозможно. Таким образом, закон практически не будет действовать против этой категории нарушителей.

По его словам, законопроект в целом затронет сравнительно небольшое количество автолюбителей.

— Конечно, кто-то за руль не сядет, будучи лишенным или отбыв срок. Кто-то подумает, стоит ли превышать или выезжать на встречку. Но в общем и целом то количество лихачей, на которых закон может распространиться, сравнительно невелико, — отметил Радько.