Какие обряды и ритуалы в канун Нового года помогут исполнить мечту

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Канун Нового года — время загадывать желания и привлекать в свою жизнь чудеса. Эксперты рассказали «Вечерке», какие ритуалы в этом помогут.

Цветы и свечи

Столичный волшебник Иван Кулебякин считает: для того чтобы быть здоровым, надо в старом году оставить все свои невзгоды, рассчитаться с долгами.

— Мужчинам советую как можно чаще дарить женщинам цветы. Это самый главный ритуал! — отмечает волшебник.

Геннадий Гончаров, руководитель Московской школы гипноза, рассказал о ритуале, работающем на исполнение желаний. Для него нужно купить вощину и сделать своими руками свечу.

— Ее нужно скрутить и в этот момент загадать желание, — говорит Гончаров. — Свечу зажигаем и смотрим на пламя, направляем все мысли на него, тем самым сжигая все плохое, что было в уходящем году. Огню нужно отдать свои страхи, обиды, переживания.

Денежный поток

— Сначала подготовьте пространство для исполнения желания, — советует экстрасенс Ника Рамазанова. — Для этого нужно выкинуть из дома, из жизни, даже из телефона все ненужное и отжившее. Чтобы весь год жить в достатке, на кануне праздника необходимо взять монеты одного достоинства, лучше медные, и очистить солью. Разложите их на столе, зажгите свечу и говорите, что хотите привлечь в жизнь, например: «Я в свой дом приглашаю, привлекаю здоровье, достаток, деньги, богатство, любовь и изобилие. Деньги — к деньгам, дом станет приютом вам, весь год в достатке жить с деньгами, здоровьем, изобилием. Как сказала, так тому и быть».

Читайте трижды, водя свечой по всем монетам. Когда свеча прогорит, монетки нужно разложить по углам квартиры, говоря: «Деньги к деньгам, да будет так!» Одну монету кладем в кошелек с теми же словами и не тратим в течение года.

Числа и слова

Маг-практик Наталья Жданова поделилась секретом гадательного новогоднего обряда. Его можно выполнять с 25 декабря по 19 января.

— Левую руку держите над банкой с рисом. Задайте вслух вопрос, — рассказывает Наталья. — Возьмите из банки горсть риса, высыпьте на салфетку. Четное число зерен означает положительный ответ на вопрос. Нечетное — отрицательный.

Рассказала Наталья и о новогоднем ритуале.

— Сделайте венок. Материалы лучше выбрать натуральные. Пригодятся и атласные зеленые ленты, бусы из стекла, веревочки, цветная бумага. Пока собираете венок, мысленно произносите звуковую формулу: «Сэй ан анттурра рууко». Читать нужно нараспев. После, ровно в полночь, зажгите вокруг венка 12 свечей. Называя последовательно месяцы года, загадывайте что-то хорошее, — советует маг. — Возьмите ленту цвета марсала или темно-фиолетовую, завяжите на венке. Когда лента завязана, надо принести разные дары новому году и положить любимый драгоценный камень у венка. После всех праздников спрячьте его. Дары раздайте бедным или оставьте на улице в парке. Свечи пусть прогорят полностью в эту же ночь.

Магия воды

Клинический психолог Ульяна Карагезьян к ритуалам относится скептически, но верит, что некоторые из них могут способствовать финансовому потоку. Она советует под бой курантов пустить из-под крана холодную воду и под струю положить ветку елки или сосны. Затем этой водой опрыскать углы дома, говоря о том, что вы открываете двери денежному потоку, запуская механизм богатства.