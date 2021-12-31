До и после боя курантов: что покажут российские телеканалы в Новый год

«Россия-1» познакомит с Бабой-ягой — Еленой Степаненко! / Фото: Пресс-служба телеканала Россия

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Большинство наших соотечественников самую волшебную ночь года встретят с родными и близкими, дома или у друзей. И почти во всех квартирах и домах телевизор будет включен всю ночь — у кого-то просто фоном, а у кого-то — как друг, «обеспечиватель» развлечений. Честно сказать, чего-то такого, головокружительного, пока в анонсах телеканалов не наблюдается. Но кто знает, может быть, так только кажется? Увидим — в прямом смысле слова.

Первый канал

В этом году в преддверии Нового года на Первом покажут не саму «Иронию судьбы…», а ее продолжение (31 декабря, 17:30). Отношение к этому фильму у всех разное, но увидеть на экране Андрея Мягкова, с которым мы простились в уходящем году, и незабвенного Юрия Яковлева дорогого стоит. Лиза Боярская говорила, что ей было не просто как согласиться, так и отказаться от съемок в фильме с такой историей, но в итоге она рада, что это было сделано: «Потому что есть истории, которые обязаны иметь продолжение, а если его нет — это так обидно! Потому что хочется знать, что было дальше. И даже те, кто будет ругать, все равно пойдут и посмотрят!» Так и было! Фильм вышел в 2007 году, сам уже имеет историю, актеры собраны хорошие, песни — прекрасные. Почему не посмотреть. Ну и вспомнить старый фильм, как без этого!

Ну а потом, когда уже замешивается фирменный оливье и снимаются пробы с шампанского (а вдруг прокисло?), в 22:15 начнется шоу «30 лет спустя», которым можно и проводить старый год и встретить новый. Съемки новогоднего действа канал продолжал, как говорится, до упора, так что перед вами настоящий свежак: для шоу, как и для осетрины, «второй свежести» не существует. Волей ведущих — Максима Галкина и Жанны Бадоевой — зрители окажутся в 90-х. Легендарные хиты того времени, когда страна на глазах становилась другой, любы не только тем, кто был тогда молод и горяч, но даже молодежи — она их прекрасно знает. А хорошие же были песни, а?

Для новогоднего шоу на Первом отобрали более 40 хитов, причем для каждого снимался собственный номер в отдельных декорациях. Алена Свиридова, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, «Би-2», кабаре-дуэт «Академия» (Лолита с мужчиной в маске Александра Цекало), «Чайф», «Дюна», Алена Апина, Богдан Титомир, «Любэ», Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, «Сплин», «ВИА Гра», «Технология» и многиемногие другие воздадут дать уважения лихой музыкальной культуре постперестройки. Мы услышим все музыкальные направления — от хип-хопа до рока и техно.

Кстати, нельзя не сказать: уже вечером 1 января в 23:40 нас ждет первая крупная премьера года: на Первом покажут экранизацию романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Восьмисерийная картина рекомендована «для семейного просмотра». Те, кто постарше, наверняка вспомнят изумительный мультфильм, созданный по этой книге, а имена ее героев сладко отзовутся в памяти — Филеас Фогг, Жан Паспарту… Ах! Переносимся в 1872 год! Основным создателем сериала стала компания BBC.

Константин Хабенский (Костя Лукашин) в «Иронии судьбы. Продолжение» на Первом / Фото: Пресс-служба Первого канала

Россия-1

«Иронию судьбы, или С легким паром» в этом году покажет этот канал, причем днем, в 15:35. Ну а дальше… Эх, сколько угодно судите-рядите, но есть люди, которые без «Голубого огонька» и к оливье не притронутся. Если вы любите такой формат праздника, вам — на «Россию».

Программа начнется после боя курантов, и будут в ней и песни, и шутки, и непременная новогодняя кутерьма… «Новогодний парад звезд» будут вести Андрей Малахов и Николай Басков. Все начнется с их битвы с Нонной Гришаевой и Еленой Воробей, а точнее, батла на острую новогоднюю тему: какая елка победит — искусственная или настоящая? Юрий Гальцев и Евгений Петросян, улетающие в космос «Новые русские бабки», Елена Степаненко, Дмитрий Губерниев, Станислав Дужников — он, кстати, первым в мире исполнит первую в мире партию QR-кода... «Новогодний парад звезд» посетят и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). А элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго: «Танцует Меркель! И все померкло»! Кстати, гримировали артистов для этих ролей по три часа, хотя в случае с художественным гримом это не долго. Геннадию Ветрову для его номера сшили костюм современного Кощея с… татуировками. А печка, на которой возлежит Иван-дурак(он напоминает Александра Олешко), — это просто раритет, ведь именно она «выступала» вместе с «Бурановскими бабушками» на Евровидении в 2012 году, но для «Огонька» ее слегка усовершенствовали. «Россия-1» решила посвятить большую часть этого юмористического блока высмеиванию антиваксеров. Актуальненько.

Кстати, «Голубой огонек» на этот раз проходит под знаком собственного юбилея. Ему 60! Первые его выпуски назывались «На голубой огонек». В 1960-х «Огоньки» шли в прямом эфире, иногда после единственной репетиции, в них происходили всякие казусы, что придавало программе очарование. В этом году праздничный концерт выйдет в эфире телеканала «Россия-1» в 25-й раз, уже 20 лет программу ведет Николай Басков. А хотите узнать, что за музыка будет звучать на «Голубом огоньке» и какие песни можно будет на нем услышать? Наши, самые любимые, и зарубежные хиты. Начнется все с квартета Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Димы Билана и Сергея Лазарева. Появится и «Призрак оперы», а с ним вместе — сразу четыре Филиппа Киркорова! Из дебютантов заявлены Мари Краймбрери, Клава Кока и группа Galibri & Mavik. А еще будут новинки — от Софии Ротару, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Григория Лепса, Стаса Михайлова и других.

Россия-Культура

Этот канал подготовил просто очаровательную программу, вам не удастся избежать ностальгии! 31 декабря в 15:15 начнутся «Покровские ворота», в 17:30 звезд кино сменят представители старейшей династии цирковых артистов — в премьерной программе «Линия жизни» появятся Эдгард и Аскольд Запашные. В 19:15 откроется новогодний вечер с Юрием Башметом — прямая трансляция из Концертного зала им. П. И. Чайковского. В программе — феерическая мистификация «Летучая мышь», вы услышите Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы». А в 21:00 на экране появится Александр Калягин в любимой многими комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». В 22:40 поклонников программы «Романтика романса» пригласят на концерт из Крокус Сити Холла. Екатерина Гусева, Евгений Кунгуров, Дмитрий Харатьян, Валерия Ланская, Тамара Гвердцители, Евгений Дятлов, Нонна Гришаева, Леонид Серебренников, группы «Песняры», «Кватро», ViVA — все поют для вас.

Наташа Королева в шоу «З0 лет спустя» на Первом / Фото: Максим Ли

НТВ

В 18:00 на канале наступит время «Новогодней сказки» — так называется музыкальный телефильм, герой которого — Филипп Киркоров — встречает Деда Мороза в собственной гримерке, нахально заявляет, что в чудеса не верит, чем выводит дедушку из себя, и тот отправляет маловера в сказочную страну. Там он встретит и Бабуягу, и Кощея, и Снежную королеву, и Водяного, и еще невесть сколько сказочных героев, в образах которых предстанут известные артисты — от Валерии и Славы до Александра Иванова и Артура Пирожкова. Встреча с каждым сказочным существом будет завершаться песней. Ну а вернется поп-король в реальный мир, только поверив в волшебство. А в 20:22 на канале начнется хит новогодней ночи. Да, да, да — это спецвыпуск «Новогодней маски». На сцену выйдут 10 новых масок, которые разрабатывались именно для этого шоу! Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта-Клаус — все они будут «рассекречены»! Ну а тем, кто будет продолжать праздновать встречу до третьих петухов, немало радости подарит «Квартирник у Маргулиса» (начало — в 2:00). В спецвыпуске «Новогодний андеграунд» вас ждет встреча с «ДДТ», «Би-2», The Hatters, Anacondaz, «Машиной времени», «Чиж и Ко», Uma2Rman, Александром Розенбаумом, Ольгой Кормухиной и многими другими. Конечно, не обойдется без сюрпризов и неожиданностей!

Пятый канал

«Разгон» новогоднего настроения начнется на Пятом с раннего утра: покажут любимые советские и российские комедии и мелодрамы — это «Пурга», «Принцесса на бобах», «Не может быть» и даже «Самогонщики» с известной троицей — Балбесом, Трусом и Бывалым. Согреет зрителей и сказка «Три орешка для Золушки». Ну а потом — специальное меню для любителей детективов. Да, не удивляйтесь, праздник — праздником, а без них — никуда. Все премьерные серии (по 4 штуки для каждого из детективов) были сняты именно для новогоднего вечера. В 13:45 вас ждут новые серии «Великолепной пятерки», в 17:00 — премьерные эпизоды детектива «Свои», в 20:40 — еще четыре премьеры, на этот раз на экране возникнет обожаемый многими «След»…

А после боя курантов Пятый канал зовет вас на романтическую встречу с самыми популярными звездами эстрады. Новогодний концерт состоит из тех лучших номеров исполнителей последних лет, которые звучали со сцены праздника выпускников «Алые паруса». Кто только не приезжал восхититься этим легендарным шоу! И вот теперь его атмосферу могут прочувствовать даже те, кто никогда не был в Северной столице. Дима Билан, Полина Гагарина, группа «Звери», Светлана Лобода, #2Маши, Баста, Сергей Лазарев, Митя Фомин, «Дискотека Авария», «Би-2», Анита Цой, Ирина Дубцова, «Сплин», NILETTO, «Градусы» и другие кумиры поколения Z будут заряжать зрителей позитивом. Ну а поскольку на «Алых парусах» каждый номер представляет собой мини-спектакль, четырехчасовой концерт будет незабываемым.

Домашний

Домашний завершает год предсказаниями: с 19:30 и до обращения президента самые знаменитые астрологи России расскажут о том, чего ждать от наступающего года. Например, в минувшем году было немало разводов. Как уберечь семью, брак, любовь? Астрологи уверены: надо… следить за Луной, а искушение и тягу к переменам гнать поганой метлой. А они, искушения, будут — тяга к ним возникнет с апреля по июнь. Без пакостей Черной Луны тут не обойдется… С 1 января стартует время мелодрам, марафонов знаменитых сериалов «Возвращение в Эдем», «Если наступит завтра», «Женская интуиция» и настоящей эстафеты разных Золушек (это будет 2 января, покажут как знаменитый фильм 1947 года, так и двухсерийную «Золушку» 2011-го). Далее — следите за программой: один фильм — лучше другого!

«Маска» на НТВ удивит персонажами / Фото: Пресс-служба НТВ

ТВ Центр

В 23:00 провожает старый год и встречает наступающий восклицанием «Новый год! И все! Все! Все!». Муж с женой решили, что новогодняя кутерьма им изрядно надоела, поэтому надо отказаться от застолья и встретить праздник тихо. Но сама судьба не дает им возможности осуществить этот план: они оказываются в гуще невероятных событий, а замелькают вокруг них сплошь знакомые лица — Александр Буйнов, «Хор Турецкого», Александр Маршал, Марк Тишман, Владимир Кузьмин, Татьяна Морозова, Наталья Бочкарева, Кирилл Радциг, Евгений Кунгуров, Юлия Михалкова, ВИА «Самоцветы», «Лейся, песня», «Добры молодцы», «Сябры» и многие-многие другие. Прервавшись на новогоднее поздравление мэра столицы (23:30) и президента страны (23:55), канал продолжит телеприключения, а потом покажет фильм «Не может быть!» Леонида Гайдая — с Михаилом Пуговкиным, Ниной Гребешковой, Вячеславом Невинным и другими, снятый в 1975 году по произведениям Михаила Зощенко.

Мир

31 декабря в 10:00 стартует большая дискотека телеканала «Мир». Новогодний марафон хитов начнется с фестиваля «Авторадио» (дискотека 80-х), будет поддерживать чудесное настроение до самого вечера, а в 23:55 присоединяйтесь к ведущим канала — спойте вместе с ними песню-пожелание. Канал не обошелся без милоты: все новогодние дни в эфире канала резвятся… полосатые котики! Кстати, «Мир» станет одним из немногих телеканалов, которые не будут транслировать новогоднее поздравление Владимира Путина. Это объяснимо: канал вещает на несколько стран СНГ, ну реально странно, если бы их поздравлял наш президент, найдутся ведь и те, кто углядит тут особую волю!

ОТР

Днем 31 декабря канал покажет балет «Щелкунчик» — чудесную новогоднюю сказку, которая много лет идет с аншлагами на сцене Государственного Кремлевского дворца. Ну а вечером добро пожаловать в один из лучших театров Москвы, «Геликон-оперу» под руководством Дмитрия Бертмана: артисты подготовили для вас просто сумасшедшее шоу.

В праздничном спецпроекте «Новогоднее интервью» с 31 декабря зрители каждый день будут встречаться с известными и интересными людьми: актером и телеведущим Юрием Стояновым, врачом Марьяной Лысенко, космонавтом Сергеем Крикалевым, тренером Ириной Винер, гимнастками Дианой и Ариной Авериными, фотографом Юрием Ростом, режиссером Кареном Шахназаровым и другими. Новым годом будут пронизаны все передачи, который выйдут в эфир 31 декабря, а после поздравления президента вас поздравят ведущие канала, и новогодняя ночь продолжится концертом фортепианного трио Bel Suono с грандиозной программой «Магия трех роялей». Кирилл Гущин, Василий Опалев и Антон Мосенков заставят клавиши звучать в унисон с уникальными 3D-эффектами. Все дни каникул на канале много фильмов и музыки.

Ну вот каков расклад. С наступающим! Будьте счастливы и здоровы! Удачи вам и радости! Поздравления от «Вечерней Москвы» сбываются!

КСТАТИ

— ТВ-3 сразу после речи президента и боя курантов начнет свой трехчасовой песенный марафон — «Лучшие песни нашего кино». Песни и композиции из самых любимых советских фильмов, начиная с «Карнавальной ночи» и до «Трех мушкетеров», будут радовать вас всю ночь!

— На СТС всю ночь будут «лопать» «Уральские пельмени».

— На ТНТ вас поприветствуют лучшие комики Comedy Club.

— «ЧЕ» планирует транслировать шоу «+100500».

— «Ю» принял нетривиальное решение: тут будут показывать «Дом-2» (шоу, которое закрыли, а потом опять открыли).

ФАКТЫ

25 часов подряд (!) на РЕН ТВ будут показывать фестиваль «Легенды Ретро-FM», объединяющий звезд 70-х, 80-х и 90-х годов. Марафон стартует 31 декабря в 5 утра и будет прерван только на обращение президента РФ и бой курантов. Зрители РЕН ТВ и слушатели Ретро FM увидят самые яркие выступления отечественных и зарубежных участников фестиваля.

12 часов с лишним будет идти в новогоднюю ночь «Супердискотека 90-х» на канале «Пятница».

КАК У НИХ

Многим будет удивительно услышать это, но наше телевидение готовится к Новому году едва ли не активнее западных и за океанских коллег.

Как ни странно, но картина на японском ТВ наиболее напоминает нашу — каналы соревнуются по выдумке, обещают звездных гостей, юмор и яркие шоу.

В Германии, например, транслируют рождественские песни, показывают приятные глазу картинки — Санта-Клауса, детей, пейзажи. Не говорят в этот день и о проблемах, не затрагивают тяжелых тем. В полночь камеры телеканалов устремлены на Бранденбургские ворота — там начинается фейерверк, а потом примерно до четырех утра идет музыкальный концерт. До полуночи в эфире много классики. На некоторых каналах «юморят».

В США весь эфир заполнен кинохитами года, причем в основном теми, что подходят для семейного просмотра. За полночь начинаются царство музыки, программы с яркими гостями, ведут эфиры лучшие ведущие.

В Великобритании все торжества приходятся на Рождество, в Новый год в стране уже «отходняк» от праздника. Отбивает полночь Биг-Бен, под бой которого некоторые безумцы окунаются в фонтаны на Трафальгарской площади. По «основным» каналам показывают музыкальные программы со звездами и веселые шоу и игры вроде «Кто хочет стать миллионером». В отдельные годы эфир вдруг занимали детективы и даже ужастики.