Дмитрий Пучков: Удивляет современная мода

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это писатель и переводчик Дмитрий Пучков, он же Гоблин.

Блогер Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, живет в Северной столице. Но в Москве бывает регулярно и любит сравнивать нашу подземку с питерской.

— Дмитрий Юрьевич, когда вы впервые побывали в московском метро?

— В 1980 году, когда служил в армии. Первой станцией, на которую я попал, была «Комсомольская». Она меня просто поразила — огромная, красивая. Я и сейчас с удовольствием там бываю, потому что езжу через Ленинградский вокзал.

— Чем отличается наше метро от питерского?

— У вас все размашистее и сложнее, потоки движутся иначе. У вас серьезнее соображать надо. А еще московские пассажиры одеты по-другому: это больше на какой-то карнавал похоже. Я человек старорежимный, по мне, такие наряды уместны только для сцены.

— Как менялось московское метро на ваших глазах?

— Еще в начале 2000-х на Кольцевой линии бывало такое: подъезжает полупустой вагон, запрыгиваешь в него — и видишь, что просто все сбились в один конец и зажимают носы, а в другом конце спит бездомный. Вот такого бардака я не вижу уже много лет. Зато вижу интернет везде работающий, гнезда USB, где можно телефон подзарядить...

— Вообще-то у вас в городе принято ругать Москву...

— Я в этом смысле нехарактерный петербуржец. Я все с интересом разглядываю, мне все нравится, особенно то, как за последние лет десять перестроили центр. Я много разных городов видел, но такой размах, такое удобство, такое изобилие бывает только у нас.

— А за границей какое метро?

— В Нью-Йорке — чудовищное. Не покидает ощущение, что тебя вот-вот зарежут. В Париже опасность не так чувствуется, но все равно понимаешь, что находишься в месте, предназначенном, скажем так, только для не сильно богатых. В Лондоне метро поуютнее, сиденья матерчатые, скамеечки вдоль стен. Но оно поделено на зоны. Заходишь — прикладываешь к турникету карту, выходишь — тоже прикладываешь, и у тебя столько денег списывается, что туши свет. Если поедешь из лондонского Ясенева куда-нибудь в лондонское Кунцево, то разоришься натурально.

— В московском метро вас узнают?

— Часто. Обычно просят разрешения вместе сфотографироваться. Поэтому я себя чувствую как мартышка на пляже. Но, с другой стороны, если человек набрался решимости подойти к тебе и о чем-то попросить, он серьезное психологическое усилие над собой сделал. Поэтому я никогда в таких просьбах не отказываю.

ДОСЬЕ

Дмитрий Пучков родился 2 августа 1961 года. В 1992– 1998 годах служил в милиции, где и получил прозвище Гоблин. В конце 1990-х получил известность как переводчик фильмов и компьютерных игр. В 1998 году создал первый форум. В 2007 году зарегистрировал канал, у которого сейчас 2,4 миллиона подписчиков. Автор множества книг.