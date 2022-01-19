Светлана Сметанина: Антибиотики — строго по рецепту

Фото: ИЗ личного архива Светланы Сметаниной

19 января главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главврач инфекционной клинической больницы № 1 Департамента здравоохранения города Светлана Сметанина рассказала, какие препараты принимать при признаках заболевания новым штаммом коронавируса.

Специалист отмечает: симптомы активно распространяющегося штамма вируса напоминают проявления ОРВИ.

— В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом, — говорит Светлана Сметанина. — Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением острой респираторной вирусной инфекции.

По ее словам, в арсенале почти каждой домашней аптечки должны быть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни.

— Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью, — перечислила она основные признаки. — В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты — ибупрофен или парацетамол.

Главный инфекционист столичного департамента также добавила, что пациентам с коронавирусом могут быть полезны для лечения противовирусные препараты интерферон-альфа.

— Другая группа — это противовирусные средства с широким спектром активности, — добавила Светлана Сметанина. — Они препятствуют взаимодействию вируса с клетками организма.

Врач также призвала отказаться от самолечения антибиотиками.

— Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение, — предупредила она. — Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями. Применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла.

Светлана Сметанина уточнила, что принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка. Они не способны справиться с вирусом, кроме того, неблагоприятно влияют на микрофлору.

Антибиотики назначает только врач и только в случае развития осложнений, вызванных бактериальной инфекцией. Принимать такие препараты самостоятельно — опасно и бесполезно.

По словам Светланы Сметаниной, если температура более 38 градусов держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.

— Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного, — уточнила она. — Для снижения неприятных ощущений при першении в горле рекомендуются средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

Как отметила специалист, для устранения заложенности носа нужны сосудосуживающие капли, а при первых признаках заболевания, похожего на простуду и ОРВИ, оставайтесь дома, не создавая угрозу заражения других людей.