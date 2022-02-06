Рубин для смелости, малахит на здоровье: как правильно выбрать и носить натуральные камни

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Украшения не только делают нас прекраснее, но и способны влиять на настроение, здоровье и судьбу. Специалист по биоэнергетике Ольга Розовская рассказала «Вечерней Москве», как правильно выбирать и носить натуральные камни.

— Люди с древнейших времен знали о влиянии драгоценных, полудрагоценных и ювелирно-поделочных камней на здоровье, настроение, черты характера и даже на судьбу человека. Существует около 300 учений об этой связи. В древности люди лечились камнями, веря в их целебную силу. Каждый камень, как и орган в нашем теле, имеет определенную частоту вибрации. Если возникают неполадки, частота меняется, а камень помогает ее выровнять, помогая улучшить наше состояние. В прошлом люди использовали эти знания, но современная медицина с ее огромными техническими возможностями ни в какое сравнение не идет с минералотерапией. Для лечения соматических, телесных заболеваний требуется медикаментозная терапия. Однако не стоит забывать, что камни по-прежнему влияют на энергетику человека, на его поведение. Поэтому выбирать «свои» ювелирные изделия нужно внимательно, чтобы они помогали нам выполнять свое жизненное предназначение и приносили только счастье.

Кварц: амулет для невесты

В качестве альтернативы дорогим изделиям подойдут бюджетные браслеты из розового кварца. Он подходит абсолютно всем барышням на выданье, усиливает молодость и красоту

Рубин: смелость

Рубин — мощный камень, который влияет на все сферы жизни своего хозяина. Этот минерал усиливает черты характера. Добродушному, спокойному человеку рубин помогает обрести крепкую любовь, дружбу, удачу в делах и дерзких начинаниях, укрепить свои позиции.

Лазурит: для острого зрения

Лазурит — камень насыщенного синего цвета, относительно недорогой. При этом он обладает рядом полезных свойств для организма человека. Например, еcли кaждый дeнь пo пять минyт смотреть на caмopoдoк, вoзвpaщaeтcя ocтpoтa зpeния. Также снижается нервное напряжение и улучшается сон.

Агат: против волнения

Справиться с волнением помогут черные камни: агаты, гагат, шунгит. Они «заземляют», дают необходимое состояние безопасности, защищенности. Срезы агата недорогие, при этом украшения из них получаются эффектными.

Тигровый глаз: деньги

Людям, которые очень нуждаются в защите от недругов и укреплении финансового положения, нужно приобрести тигровый глаз. Он настраивает на целеустремленность. Женщинам рекомендуется носить тигровый глаз поверх одежды, а мужчина может положить камешек в карман костюма перед переговорами и совещаниями

Гранат: усиливает привлекательность

Гранат — камень страсти, который увеличивает нашу притягательность для противоположного пола. Носить его положено всем, кто мечтает о большой любви. Но людям ревнивым вместо граната лучше подойдут зеленые камни, которые обладают успокаивающим действием.

Сердолик: найти любовь

Этот «самоцвет жизни» улучшает настроение, помогает человеку с оптимизмом смотреть на мир и на других людей. Именно в спокойном, позитивном состоянии мы привлекаем людей порядочных и надежных, с которыми можно построить жизнь. Ведь сердолик — это камень с самой мощной положительной энергетикой. Его советуют носить людям, которые испытывают проблемы со здоровьем. Кольцу с сердоликом Пушкин посвятил свое знаменитое «Храни меня, мой талисман».

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Изумруд: спокойствие

Если вы устали от житейских бурь, хотите перевести дух, разобраться в себе, украшайте себя зелеными камнями. Изумруд, даже малюсенький, снижает тревожность, помогает избавиться от суетных мыслей, разложить жизнь по полочкам.

Бирюза: успех в карьере

Бирюза — «мужской» камень победителей и богачей. Если вы грезите о большом успехе, признании, блестящей карьере, не боитесь трудностей, поспешите обзавестись талисманом из этого самоцвета. Только следите, чтобы вам не впарили «натурально окрашенные» под бирюзу говлит и магнезит. Это сейчас очень популярные подделки.

Хризоколла: женская энергия

«Камень женской силы» хризоколла. В переводе с греческого «золотой клей». Ювелиры расплавляли его и делали припой для изготовления изделий. Усиливает женскую энергию. Помогает женщине стать более гибкой, пластичной, активизирует исконно женские, материнские качества — заботливость, мягкость, пробуждает интуицию.

Аметист и чароит: раскрыть талант

Если вы подозреваете у себя тайный талант, срочно обзаведитесь фиолетовыми камнями — аметистом или чароитом. Эти минералы настроят ваши душевные струны так, что вы поймете, чем хочется заниматься и есть ли у вас способности к выбранному делу.

Цитрин: энергия и мудрость

Если вы от природы не очень энергичны, но вам много приходится общаться с людьми, то ваш камень — цитрин. Он необходим, если вы работаете в команде с очень активными людьми. Это камень мудрости и выдержки, полезен тем, кто занимается выполнением какой-то сложной работы. Сильнее всего цитрин проявляет свои свойства в кольце на правой руке.

Малахит: здоровье укрепит

Малахит называют камнем здоровья. Минерал светлых оттенков благотворно влияет на легкие и сердце, а также улучшает зрение и концентрацию внимания. Если малахит положить на солнечное сплетение, он снимет напряжение, восстановит силы. Также его рекомендуют носить для здоровья зубов, волос и кожи.

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СЕРЕБРО НАДЕЖНЕЕ

Из-за того, что серебро упало в цене в последние годы, бижутерия из сплава менее благородных металлов — чаще всего, стали, меди, латуни, цинка и олова — стоит дороже, чем изделия из серебра 925-й пробы. Ювелиры рекомендуют все-таки старое доброе серебро. Оно прослужит очень долго, а на «металле» через некоторое время появятся потертости, и начнет проявляться зеленоватая патина, которую дает медь.

САМЫЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ

Тиара княгини фон Доннерсмарк. Венец с 11 колумбийскими изумрудами, орнаментом из бриллиантов. В 2011 году анонимный покупатель заплатил за украшение на аукционе 12,7 миллиона долларов.

Перегрина, «блуждающая» жемчужина весом в 55,95 карата известна в истории около 500 лет. В 1969 году драгоценность приобрел Ричард Бертон, чтобы подарить своей жене Элизабет Тейлор на День святого Валентина. Перегрина украсила бриллиантово-рубиновое ожерелье Элизабет Тейлор, которое было продано в 2011 году на аукционе за 11 миллионов долларов.

Кольцо Дианы. Кольцо из белого золота с овальным сапфиром, обрамленным 14 бриллиантами, Диана Спенсер выбрала к помолвке с принцем Чарльзом. В 1981 году изделие стоило 27 тысячи фунтов стерлингов. С тех пор передается только по наследству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Натали Богданова, эксперт по стилю, литотерапевт:

— Сейчас мода движется в сторону «погружения в себя» — индивидуального стиля и удобства, так как мы много времени проводим дома. А понятие комфортной красоты связывают традиционно с фасонами свободного кроя и натуральными тканями. И, конечно, со всем этим идеально сочетаются природные минералы — и никакого пластика. А также на пике сочетание желтого и белого металлов и цепи, даже в качестве деталей на обуви. Если строго следовать правилам, то крупные украшения мы обычно рекомендуем рослым людям, выше 176 см. А миниатюрным, до 165 см, советуем небольшие аксессуары. Однако требования к стилю теперь свободнее. Поэтому выбирайте изделия, которые поднимают вам настроение. Это самое главное.