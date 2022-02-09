Москвичи создадут мультфильмы о традициях народов России

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Для столичных школьников и студентов колледжей, их родителей и педагогов стартовали творческие конкурсы «ЭтноСтиль» и «ЭтноАнимация» . Они пройдут в рамках V Московской этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России».

Участникам творческого состязания «ЭтноСтиль» предлагается создать эскиз современной одежды с элементами национального костюма. Он может быть выполнен в любой технике. Конкурсная работа должна также включать в себя описание изделия, отвечающее на вопросы о его назначении, целевой аудитории, этнических элементах, использованных в эскизе. Жюри будет оценивать оригинальность авторской идеи и возможность ее воплощения в жизнь.

Участие в конкурсе «ЭтноАнимация» предполагает создание мультфильма, посвященного культурному многообразию народов России. В его основу могут лечь мифологические сказки, легенды, поверья, связанные с самобытностью разных этносов. Участники самостоятельно выбирают технику для создания мультфильма. Это может быть компьютерная графика, рисованная или кукольная анимация. Свои работы конкурсанты должны представить в одной из трех номинаций: «Сказки народов России и мира», «Традиции и обычаи народов России и мира» или «Музыкальный анимационный мультфильм».

Работы необходимо загрузить в личный кабинет на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы» до 30 марта. Результаты станут известны в апреле. Все участники получат дополнительные баллы, которые будут учитываться при подведении итогов этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России».

С 1 марта по 1 апреля пройдет второй дистанционный этап интеллектуального состязания. Москвичам предстоит ответить на вопросы о культуре и обычаях народов России. Время ограничено: участникам дается 90 минут.

— В этом году Московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России» пройдет в пятый раз. Она дополнилась двумя конкурсами — «ЭтноСтиль» и «ЭтноАнимация», которые направлены на развитие творческих способностей учащихся и более глубокое знакомство с традициями нашей страны, а также призваны помочь в реализации этнокультурного компонента в системе образования, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Московская этнографическая олимпиада «Москва — столица многонациональной России» проводится столичным Департаментом образования и науки и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей. В прошлом учебном году в ней приняли участие более пяти тысяч человек.