Распылитель и острые ножницы: как вырастить микрозелень в домашних условиях

Фото: Рixabay / webvilla

Февраль — самое подходящее время для покупки семян и их проращивания. Новым трендом этого года у столичных огородников стало выращивание микрозелени — съедобных ростков овощных и зеленных культур, которые очень полезны для здоровья. Как организовать витаминный огород на подоконнике, «Вечерке» рассказал биолог Михаил Краснов.

В семени растения находятся абсолютно все полезные вещества, которые понадобятся ростку, чтобы появиться на свет и начать расти, — именно поэтому рассаду подкармливают не сразу, а после двух-трех недель роста. В тот момент, когда росток появляется на свет, он представляет собой настоящую витаминную бомбу. Срезая эту зеленушку, мы получаем изумительную питательную добавку, и употреблять ее сейчас, в конце зимы, когда мы традиционно уже заболеваем авитаминозом и остро ощущаем нехватку полезных веществ, особенно важно.

Использовать микрозелень можно поразному, но полезнее всего, конечно, добавлять ее в пищу в сыром виде. Проще всего — срезать росточки ножницами. Лук и чеснок, например, продолжают после этого расти. Посаженные на проращивание семена нельзя заливать водой, это затруднит их рост, они «захлебнутся», но и сухость грунта им не показана. Поэтому в вашем арсенале домашнего огородника должен быть распылитель жидкости, специальная маленькая лопаточка, не больше чайной ложки, которой удобно рыхлить землю, острые ножницы для срезания «урожая» и приспособление для увлажнения почвы в случае вашего отъезда.

Лук: бодрость

С картофелем и мясом, как добавка для супов и салатов — лук везде найдет применение. В его проростках много витамина С, способствующего общей бодрости.

Люцерна: для женщин

Хрустящая и свежая зелень люцерны подходит к рыбе, салатами яичнице. Регулярное употребление проростков предотвращает развитие рака груди, помогает при диабете и сводит к минимуму симптомы менопаузы. Микрозелень люцерны полезна для людей с нехваткой железа, в ней есть магний, фосфор, кальций, а также витамины C, K, A, E.

Чечевица: повышаем гемоглобин

По вкусу проростки чечевицы похожи на сладкий стручковый горошек. В них много белка, они снижают уровень сахара в крови и повышают уровень гемоглобина. Изумительная добавка к сыру и салату.

ч / Фото: Рixabay

Кольраби: укрепляем иммунитет

Ростки капусты кольраби имеют оригинальный терпкий привкус. Они дополняют блюда из мяса, рыбы и овощные салаты. Особенно вкусны с этими проростками салаты из фасоли, свежих огурцов, болгарского перца. Микрозелень капусты укрепляет иммунитет и снижает свертываемость крови, предупреждая тромбообразование.

Базилик: поможет похудеть

Эффектный малино-восиреневый ковер из проростков базилика источает тонкий аромат. Растение подходит к мясным блюдам. Обладает противовоспалительным действием и способствует снижению веса.

Амарант: зоркий глаз

В микрозелени амаранта содержится белок с жизненно важными аминокислотами. Благодаря ему проростки амаранта активизируют пищеварение, повышают иммунитет, уменьшают выпадение волос и улучшают зрение.

Горчица: крепкие сосуды

Ростки горчицы будто переливаются разными цветами — они очень красивы и даже декоративны. У проростков тонкий аромат, они хороши для рыбных блюд. В листочках горчицы много рутина и аскорбиновой кислоты, ее полезно употреблять тем, у кого есть проблемы с сосудами.

Фото: Рixabay / balouriarajesh

Подсолнечник: сильные мышцы

Проростки подсолнечника очень мощные, главное — срезать их быстро, иначе они станут грубыми. С ними можно делать бутерброды, использовать в салатах, вторых блюдах. Микрозелень подсолнечника борется с анемией, а высокое содержание в ростках фолиевой кислоты и аминокислот позволяет поддерживать мышечную ткань в тонусе.

Рукола: здоровая щитовидка

У проростков руколы оригинальный аромат и тонкий вкус, она подходит для мясных и рыбных блюд. С ней можно сделать салат из творога или брынзы. Содержит эфирные масла, йод и каротин, полезна для тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой.

Шнитт-лук: для и почек

Шнитт-лук имеет тонкий аромат, активно используется для приготовления пикантных соусов и подлив. Хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает работу почек.

Свекла: красивая улбыка

Красноватые проростки свеклы чуть сладковаты. Они прекрасно усваиваются, подходят для добавления в любые блюда. В ростках свеклы много триптофана и микроэлементов, способствующих укреплению зубной эмали. Прекрасная добавка для смузи и овощных салатов.

Фото: unsplash

Бораго: для кожи и настроения

Бораго незаменима с творогом, брынзой и как добавка к салатам. При регулярном употреблении ее проростков замедляются процессы старения, а организм легче переносит вирусы.

Напиток стройности

Сельдерей, яблоко, лимон, проростки поместите в стакан для блендера, добавьте воды с лимонным соком, превратите в пюре — этот напиток способствует снижению веса!

УМНЫЙ «НОСИК» СПАСАЕТ ОТ ЗАСЫХАНИЯ

Чего только не придумывали цветоводы, чтобы спасти цветы от засыхания в то время, когда вдруг понадобилось отлучиться на несколько дней: ставили рядом с горшками банки с водой, в них опускали веревки, кончики которых прикапывали в землю, создавая нечто вроде «сообщающихся сосудов»; делали хитроумные системы полива из трубочек для коктейля... Ну и уповали на помощь соседей, конечно. Сейчас в продаже появились автополивалки: пластиковые емкости с пористым наконечником — «носиком». В емкость перед отъездом наливают воду, «носик» втыкают в землю — и вода по микрокапиллярам начинает поступать в почву, постоянно ее увлажняя. Стоит такой гаджет от 250 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Конечно, любые проростки — замечательная добавка для салатов. Термическая обработка их нежелательна — полезные вещества могут разрушиться при высокой температуре. Так что лучше всего измельчать проростки и комбинировать их с овощами или фруктами — вводить в капустный или морковный салат, есть с фасолью, добавлять в первые и вторые блюда непосредственно перед подачей на стол.