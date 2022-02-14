Поучительная история: как не испортить свидание в День святого Валентина

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Можно собрать с десяток мест и вариантов, где нужно встречать День святого Валентина, но сейчас не будем этого делать. В основном потому, что это сделают другие. А еще потому, что для одной вечер на Эйфелевой башне — это лучший День всех влюбленных в ее жизни, а для другой — пафосно, холодно и банально.

Эта статья об одном из странных вариантов того, как можно провести День святого Валентина. Своей историей с «Вечерней Москвой» поделилась ведущая, актриса и stand-up комик Наталья Краснова, у которой этот день задумывался как романтическое свидание, а прошел… ну прошел, и ладно.

Не самый лучший вариант романтического свидания на День всех влюбленных — пойти с новым знакомым в кино. Но героине было 20 лет, ее другу Паше — на пару лет больше, а денег у студентов было как раз на кино. И они пошли в кино.

— Заодно получше узнаем друг друга, — весело сказал Паша.

Забегая вперед, Наталья отметила, что невозможно получше узнать друг друга, когда вокруг темно, на экране постоянно что-то происходит, нет возможности даже поговорить.

— Мы зашли в кинозал. Я заметно нервничала, поэтому, как только мы уселись, я начала есть попкорн. К началу фильма я съела почти все ведро. Паша тоже начал нервничать, потому что он сказал: «Это даже хорошо, что ты сразу все съела. А то бы ты хрустом отвлекала весь зал от фильма. Не в том смысле, что ты громко ешь. Хотя ты громко ешь. Ну, короче», — начала рассказ актриса. — На этом месте киноэпопеи я хотела встать и уйти, но села и сидела. Потому что была тихой и боязливой девочкой, потому что на экране загорелось название фильма — «Бойцовский клуб».

Не самый романтический фильм, считает Наталья, но что было, то было.

— Сказать честно, фильм мне чертовски понравился. Я влюбилась в Тайлера Дердена окончательно и бесповоротно. И чем дольше я сидела в кино, тем четче я осознавала, что рядом со мной не Тайлер, — констатировала героиня. — Чтобы убедиться в этом, я иногда опасливо косилась вправо на своего визави, на его поблескивающие в темноте кинозала очки в тонкой металлической оправе и понимала: рядом со мной не тот, кого бы я хотела видеть. А тот, которого я хотела бы видеть, варил мыло и учинял очищающий мордобой на стоянке перед баром. А Пашка ничего не учинял, он просто учился на истфаке. И от осознания этого факта мне становилось невыносимо.

— Хуже уже не будет, — подумалось оптимистично.

И тут, по закону Мерфи, стало хуже: парочка, которая сидела рядом ближе к экрану, начала целоваться. Это отвлекало от основного действия фильма. Особенно Пашу.

— Я бы тоже от такого не отказался, — наклонился и заговорщицки зашептал он на ухо, намекая на интим.

— Ну иди к ним, может, они тебя возьмут третьим, — недружелюбно прошипела я.

Где-то в середине фильма герой истории решил действовать и положить свою руку поверх ничего не подозревающей руки Натальи.

— Я поспешно выдернула свою конечность из этой романтической западни и сказала что-то привередливое, мол, я этой рукой ем попкорн. И в доказательство сего факта продолжила доедать остатки соленых белых обломков из ведра. Причем доедала я, очевидно, с таким остервенением, что мужчина, сидевший перед нами, перестал целоваться, нервно обернулся и мерзко посмотрел на меня, — продолжила рассказ Краснова.

В этот момент, по ее признанию, подумалось: «Если бы рядом со мной сейчас сидел Тайлер, он бы в щепки разнес морду этому хаму, который так неуважительно на меня посмотрел». Но рядом сидел Пашка и ничего не разносил.

Наталья с Пашей заходили в кинозал как два романтичных подростка, держась за руки, особенно он. А выходили оттуда чужими людьми. Особенно героиня.

Фото: Из личного архива Натальи Красновой

В завершение своего рассказа о романтичном свидании Наталья Краснова дала влюбленным молодым людям совет.

— Если вы решили в День святого Валентина вести девушку в кино, озаботьтесь подбором фильма. Или подбором девушки. Таких влюбчивых, как я, лучше в кино не водить, — добавила она.