«Уход Booking.com — хорошая новость»: как будет работать система бронирования отелей в России

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Голландская компания по бронированию отелей Booking.com приостановила свою деятельность на территории России. Однако осталось немало граждан, забронировавших с помощью этой системы путевки на весну и даже на лето. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли отказываться от поездок, как узнать, все ли в порядке с бронью и какие альтернативы Booking.com есть в России.

По словам вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, с приостановкой работы сегмента Booking.com на отечественном рынке бронирования отелей будет происходить перераспределение по имеющимся электронным агрегаторам:

— Наши агрегаторы могут теперь развиваться и совершенствоваться при отсутствии такого масштабного конкурента.

Предполагается, что потоки заявок распределятся среди сервисов: Островок.ru, «Яндекс», Сбер, Туту.ру и других экосистем, которые были созданы за последние годы, заметил Волков.

Вернут ли деньги?

Что касается наших граждан, которые ранее бронировали отели через эту иностранную систему, есть опасение, что Booking.com может в одностороннем формате отменить бронь, причем, не уведомив об этом сам отель. Соответственно, гость останется без места размещения:

— Более того, деньги, которые ранее были оплачены за услуги клиентом, в связи с санкциями в отношении финансовых институтов и ряда банков РФ, могут быть не возвращены агрегатором. Как это было в Крыму в свое время. Выход один — связываться с российскими представителями платформы, чтобы они проконсультировали вас, как вернуть денежные средства.

Либо обратиться непосредственно в отель, за который вы уже оплатили, и направить им документы, подтверждающие вашу бронь, чтобы они смогли переслать средства с помощью банковских систем, которые будут работать, уточнил спикер.

Плюсы и минусы

Волков отметил, что платформа Booking.com отличалась от имеющихся на рынке агрегаторов. Прежде всего, благодаря своей технологичной и клиентоориентированной системе:

— Безусловно, агрегатор выполнял очень важную роль в загрузке отелей, много объектов появилось и стало развиваться благодаря именно этой платформе. Но с учетом поддержки правительством IT-сектора и наличия национального проекта туризма индустрии и гостеприимства в РФ будут создавать аналогичные платформы, которые в отсутствие такого крупного агрегатора смогут развить отечественную индустрию туризма.

Волков отметил, что конкуренция со стороны Booking в отношении российских поисковых систем была очень жесткой. Все агрегаторы были вынуждены считаться с условиями, которые платформа диктовала на рынке:

— Представьте себе, все имеющиеся системы по бронированию отелей, работающие в России, не имели права устанавливать цены на места размещения ниже, чем у Booking. Нужно было соблюдать только их требования. К тому же при использовании системы конечная сумма на отель получалась в разы дороже, так как агрегатор брал комиссию — 18 процентов, что становилось дополнительной нагрузкой для туриста.

Эксперт отметил, что уход агрегатора — хорошая новость для отечественной индустрии туризма, так как со временем имеющиеся платформы смогут нарастить такой же функционал и гибкость в плане выборки услуг, чтобы улучшить отдых для россиян. Кроме того, оставшиеся на рынке системы смогут не ограничивать себя при определении ценовой политики.

Деньги вернут!

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, Booking.com вернет денежные средства всем своим клиентам из России, так как от этого зависит репутация холдинга:

— Все обязательства компания выполнит по отношению к россиянам. Если это произойдет не напрямую, тогда через средства размещения. Клиент самостоятельно может обратиться в отель и решить этот вопрос.

Эксперт также отметил, что с уходом агрегатора цены на отели при бронировании через российские системы повышать не будут:

— Я думаю, что достаточно быстро у нас будет создана международная площадка системы бронирования, которая ничем не будет уступать зарубежной компании.

Более того, президент России, уточнил Барзыкин, еще два года назад дал поручение Ростуризму и Минкомсвязи РФ создать такую платформу, куда будет входить широкий перечень услуг. Видимо, сейчас наступило время для реализации данного предложения, заключил спикер.

Реакция российских агрегаторов

В свою очередь руководитель пресс-службы сервиса Туту.ру Наталья Анисимова рассказала «ВМ», что российский рынок имеет аналоги, которые могут составить конкуренцию ушедшей компании, и туристы вряд ли столкнутся с глобальными проблемами при желании найти удобный вариант для отдыха:

— Мы обсуждали уход компании из нашего рынка. Есть много альтернатив сегодня: Туту.ру, Островок.ru и другие, но правительство сейчас рассматривает вариант создания именно такой же системы по размаху. Есть шанс, что мы не ощутим ухода агрегатора.

Поскольку зарубежная компания выступала своего рода «удержателем» цен на рынке, сейчас ситуация может измениться:

— Теперь нет ограничителя, который будет сдерживать стоимость услуг, но я не могу точно сказать, что данное обстоятельство станет основанием для того, чтобы российские агрегаторы устанавливали ту стоимость, которую захотят. Все будет происходить плавно и постепенно. Да и сами россияне пока не готовы к резкому скачку цен. И в компаниях не могут игнорировать данное обстоятельство.