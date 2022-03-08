Счастье — видеть пациента здоровым

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В современном мире женщины трудятся наравне с мужчинами во многих сферах, включая медицину. Есть ли различия в работе, а также о сложных и приятных моментах «Вечерняя Москва» поговорила с сотрудницами московских больниц и поликлиник.

Мамины цветы

Врачи и медсестры, в силу особенностей профессий, нередко проводят праздники на работе. Но в это 8 марта Анастасия Кошурникова, заведующая эндоскопическим отделением Детской городской клинической больницы имени Башляевой, была дома, с семьей. Дежурство в Международный женский день взяли на себя ее коллеги-мужчины.

— Я им очень благодарна за возможность провести это время с мужем и дочкой, -— сказала Кошурникова, которая все равно оставалась на связи и, в случае необходимости, готова была тут же примчаться в больницу.

Отвлечься хоть немного от работы помогают близкие. В семье Кошурниковых есть традиция: отмечать праздник весны на катке. Но в этом году они решили сходить в театр.

На даче, в кругу семьи и друзей, Международный женский день провела заведующая консультативным отделением Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Елена Лукьянова. Мама троих сыновей, из которых старшему 25 лет, среднему –– 21, а младшему –– всего 13, признается, что 8 Марта –– один из ее любимых праздников.

-— Мы собираемся вместе, а это всегда большое счастье, - пояснила она.

Любящие мужчины окружают ее заботой и вниманием, дарят подарки, в том числе сделанные своими руками, и обязательно цветы. Елена Александровна рада любым, но особенно орхидеям. Белые, лимонные, мохнатые, в крапинку — дома у нее круглый год цветут самые разные виды.

–– Женщина должна жить среди цветов, –– убеждена Лукьянова. –– Они красивые и поднимают настроение.

А вот в семье Марины Дергуновой, старшей медицинской сестры Отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы, 8 марта отмечают двойной праздник.

–– Ровно 19 лет назад я сделала себе самый шикарный подарок –– родила дочь, –– поделилась Дергунова. –– С тех пор каждое 8 марта посвящено нашей любимой Лере.

В свой день рождения Валерия балует родных блюдами из паназиатской кухни, которые приготовила сама.

Фото: АГН Москва

Волшебные слова

Но даже если 8 Марта выдается рабочим, то день проходит в особой праздничной атмосфере.

–– Как правило, утром наш руководитель проводит конференцию, зачитывает поздравления, поступившие для коллектива, –– рассказала фельдшер подстанции № 50 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Людмила Галаутдинова, у которой дежурства часто выпадают либо на сам праздник, либо на следующий день после него.

Поздравления и слова благодарности в адрес женщин-медиков звучат и от пациентов.

–– Особенно приятно, когда тебе звонят или присылают сообщения люди, которые уже давно выписались, –– добавила Марина Дергунова. –– Это значит, что ты занял какое-то место в их сердце. В такие моменты понимаешь, что делаешь все правильно.

Улыбки здоровых пациентов –– то, ради чего и работают медики.

–– Когда видишь положительный результат, как будто крылья вырастают за спиной, –– описала ощущения Анастасия Кошурникова.

При этом иногда, чтобы помочь человеку, нужно просто его выслушать и поддержать. Об этом говорит, например, Елена Лукьянова. Она работает в поликлинике больше 20 лет и на собственном опыте убедилась: нередко пациенты воспринимают врача как родственника, с которым можно обсудить и радостные события из своей жизни, и трудности.

–– Причина многих заболеваний кроется не только в каком-то сбое внутри организма, но и связана с психоэмоциональными стрессами, сложностями на работе, проблемами в семье, –– подчеркнула важность общения Лукьянова. –– Бывает, что человеку некому обо всем этом рассказать, а ему нужно с кем-то поделиться, услышать буквально два-три ободряющих предложения. Не зря же говорят, что слово врача –– лечит.

Работа по любви

К отправке на орбиту женщин-космонавтов готовят наравне с мужчинами. То же самое можно сказать и про медиков. Профессиональные требования для мужчин и женщин одинаковые. Но в медицине, как и в любой сфере, есть свои нюансы.

–– Для женщин всегда сложными являются ночные и внеплановые дежурства, –– считает главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова, –– непростым является паритетное совмещение работы и семьи.

Кроме того, большинство мужчин физически сильнее женщин, за счет этого им проще выполнить некоторые виды работ.

–– Зато мы, женщины, гораздо быстрее находим контакт с пациентом, поскольку, в силу женских качеств, которыми наделила нас природа, мы умеем больше сопереживать, –– отметила Людмила Галаутдинова.

С коллегой согласна Марина Дергунова. По ее словам, медсестрам, с их более мягким подходом, проще успокоить пациента, настроить его на позитив. Этим природным даром пользуются в работе и врачи-женщины.

–– Когда к тебе попадает маленький пациент, включается материнский инстинкт. Ему страшно, он плачет, тебе хочется его защитить, –– рассказала, с чем сама сталкивается, педиатр и эндоскопист Анастасия Кошурникова. –– Во время исследований, чтобы дети не боялись, мы общаемся с ними, по возможности, стараемся перевести все в игровую форму. Например, у нас есть «Сундучок храбрости» –– там лежат игрушки, которые помогают малышам немного отвлечься.

Одновременно приходится успокаивать родителей, бабушек и дедушек, которые, конечно же, тоже переживают. Пропуская все через сердце, женщины находят самые точные слова. Но в такой эмоциональной вовлеченности есть и обратная сторона.

–– Иногда очень тяжело видеть боль, которую испытывает человек, и понимать, что вот прям сейчас я не могу как-то радикально исправить эту ситуацию, –– поделилась Дергунова.–– Причем с возрастом лично мне становится все тяжелее.

Преодолеть любые трудности помогает поддержка коллег и любовь к работе.

–– Я всеми корнями своей личности погружена в эндоскопию, –– говорит Кошурникова. –– И это так здорово, что московское здравоохранение постоянно развивается. Сегодня у нас есть оборудование, о котором еще десять лет назад мы и мечтать не могли. С его помощью мы можем проводить исследования даже самым маленьким – новорожденным деткам.

Ни одна женщина-врач или медсестра, с которыми мы пообщались, не может представить себя в какой-то другой профессии. По их словам, самое главное в работе медика –– не важно мужчины ты или женщина –– не выгореть. Оставаться чуткими, несмотря ни на что, и всегда относиться с пониманием к пациентам, которые рассчитывают на высокопрофессиональную помощь.