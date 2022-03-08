Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Счастье — видеть пациента здоровым

Наталья Тростьянская

Общество
Счастье — видеть пациента здоровым
Фото: Pixabay

В современном мире женщины трудятся наравне с мужчинами во многих сферах, включая медицину. Есть ли различия в работе, а также о сложных и приятных моментах «Вечерняя Москва» поговорила с сотрудницами московских больниц и поликлиник.

Мамины цветы

Врачи и медсестры, в силу особенностей профессий, нередко проводят праздники на работе. Но в это 8 марта Анастасия Кошурникова, заведующая эндоскопическим отделением Детской городской клинической больницы имени Башляевой, была дома, с семьей. Дежурство в Международный женский день взяли на себя ее коллеги-мужчины.

— Я им очень благодарна за возможность провести это время с мужем и дочкой, -— сказала Кошурникова, которая все равно оставалась на связи и, в случае необходимости, готова была тут же примчаться в больницу.

Отвлечься хоть немного от работы помогают близкие. В семье Кошурниковых есть традиция: отмечать праздник весны на катке. Но в этом году они решили сходить в театр.

На даче, в кругу семьи и друзей, Международный женский день провела заведующая консультативным отделением Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Елена Лукьянова. Мама троих сыновей, из которых старшему 25 лет, среднему –– 21, а младшему –– всего 13, признается, что 8 Марта –– один из ее любимых праздников.

-— Мы собираемся вместе, а это всегда большое счастье, - пояснила она.

Любящие мужчины окружают ее заботой и вниманием, дарят подарки, в том числе сделанные своими руками, и обязательно цветы. Елена Александровна рада любым, но особенно орхидеям. Белые, лимонные, мохнатые, в крапинку — дома у нее круглый год цветут самые разные виды.

–– Женщина должна жить среди цветов, –– убеждена Лукьянова. –– Они красивые и поднимают настроение.

А вот в семье Марины Дергуновой, старшей медицинской сестры Отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы, 8 марта отмечают двойной праздник.

–– Ровно 19 лет назад я сделала себе самый шикарный подарок –– родила дочь, –– поделилась Дергунова. –– С тех пор каждое 8 марта посвящено нашей любимой Лере.

В свой день рождения Валерия балует родных блюдами из паназиатской кухни, которые приготовила сама.

Счастье — видеть пациента здоровым Фото: АГН Москва

Волшебные слова

Но даже если 8 Марта выдается рабочим, то день проходит в особой праздничной атмосфере.

–– Как правило, утром наш руководитель проводит конференцию, зачитывает поздравления, поступившие для коллектива, –– рассказала фельдшер подстанции № 50 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Людмила Галаутдинова, у которой дежурства часто выпадают либо на сам праздник, либо на следующий день после него.

Поздравления и слова благодарности в адрес женщин-медиков звучат и от пациентов.

–– Особенно приятно, когда тебе звонят или присылают сообщения люди, которые уже давно выписались, –– добавила Марина Дергунова. –– Это значит, что ты занял какое-то место в их сердце. В такие моменты понимаешь, что делаешь все правильно.

Улыбки здоровых пациентов –– то, ради чего и работают медики.

–– Когда видишь положительный результат, как будто крылья вырастают за спиной, –– описала ощущения Анастасия Кошурникова.

При этом иногда, чтобы помочь человеку, нужно просто его выслушать и поддержать. Об этом говорит, например, Елена Лукьянова. Она работает в поликлинике больше 20 лет и на собственном опыте убедилась: нередко пациенты воспринимают врача как родственника, с которым можно обсудить и радостные события из своей жизни, и трудности.

–– Причина многих заболеваний кроется не только в каком-то сбое внутри организма, но и связана с психоэмоциональными стрессами, сложностями на работе, проблемами в семье, –– подчеркнула важность общения Лукьянова. –– Бывает, что человеку некому обо всем этом рассказать, а ему нужно с кем-то поделиться, услышать буквально два-три ободряющих предложения. Не зря же говорят, что слово врача –– лечит.

Работа по любви

К отправке на орбиту женщин-космонавтов готовят наравне с мужчинами. То же самое можно сказать и про медиков. Профессиональные требования для мужчин и женщин одинаковые. Но в медицине, как и в любой сфере, есть свои нюансы.

–– Для женщин всегда сложными являются ночные и внеплановые дежурства, –– считает главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова, –– непростым является паритетное совмещение работы и семьи.

Кроме того, большинство мужчин физически сильнее женщин, за счет этого им проще выполнить некоторые виды работ.

–– Зато мы, женщины, гораздо быстрее находим контакт с пациентом, поскольку, в силу женских качеств, которыми наделила нас природа, мы умеем больше сопереживать, –– отметила Людмила Галаутдинова.

С коллегой согласна Марина Дергунова. По ее словам, медсестрам, с их более мягким подходом, проще успокоить пациента, настроить его на позитив. Этим природным даром пользуются в работе и врачи-женщины.

–– Когда к тебе попадает маленький пациент, включается материнский инстинкт. Ему страшно, он плачет, тебе хочется его защитить, –– рассказала, с чем сама сталкивается, педиатр и эндоскопист Анастасия Кошурникова. –– Во время исследований, чтобы дети не боялись, мы общаемся с ними, по возможности, стараемся перевести все в игровую форму. Например, у нас есть «Сундучок храбрости» –– там лежат игрушки, которые помогают малышам немного отвлечься.

Одновременно приходится успокаивать родителей, бабушек и дедушек, которые, конечно же, тоже переживают. Пропуская все через сердце, женщины находят самые точные слова. Но в такой эмоциональной вовлеченности есть и обратная сторона.

–– Иногда очень тяжело видеть боль, которую испытывает человек, и понимать, что вот прям сейчас я не могу как-то радикально исправить эту ситуацию, –– поделилась Дергунова.–– Причем с возрастом лично мне становится все тяжелее.

Преодолеть любые трудности помогает поддержка коллег и любовь к работе.

–– Я всеми корнями своей личности погружена в эндоскопию, –– говорит Кошурникова. –– И это так здорово, что московское здравоохранение постоянно развивается. Сегодня у нас есть оборудование, о котором еще десять лет назад мы и мечтать не могли. С его помощью мы можем проводить исследования даже самым маленьким – новорожденным деткам.

Ни одна женщина-врач или медсестра, с которыми мы пообщались, не может представить себя в какой-то другой профессии. По их словам, самое главное в работе медика –– не важно мужчины ты или женщина –– не выгореть. Оставаться чуткими, несмотря ни на что, и всегда относиться с пониманием к пациентам, которые рассчитывают на высокопрофессиональную помощь.

Читайте также:
Врачи Профессии Международный женский день
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте