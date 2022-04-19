река / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Чтобы отпраздновать банкет на теплоходе, вам достаточно придумать для этого повод, благо у каждого человека их найдется предостаточно. Прогулки на теплоходе по Москве-реке сегодня на пике популярности как среди туристов, так и среди жителей города.

Самые распространенные:

свадьба;

ваш день рождения или день рождения кого-нибудь из близких родственников;

последний звонок или выпускной у ребенка;

корпоратив;

тусовка с друзьями или романтический ужин на две персоны.

Не смотря на то, что подготовка каждого мероприятия требует пристального внимания к разнообразным деталям, все, что вы можете представить, запросто впишется в интерьеры теплохода.

Какие же действия следует предпринять, чтобы организовать банкет на теплоходе?

Выберете теплоход в зависимости от бюджета и от количества предполагаемых гостей.

А выбирать действительно есть из чего. На сайте вы можете выбрать теплоход для банкета, из более 100 различных вариантов и каждый из них может на пару часов, а может и дней стать вашим.

Выберете меню.

Повара сайта рады предложить вкуснейшие блюда на любой вкус. В меню представлены блюда европейской, кавказской и русской кухонь, которые приготовленные лучшими специалистами.

Выберете подходящую расстановку столов.

Большинство теплоходов, за исключением тех, которые вмещают небольшое (до 30 человек) количество приглашенных оснащены просторными банкетными залами и открытыми палубами позволяют осуществлять любую нужную расстановку от «I» до «Ш». А также расстановку, которая называется Европейская, при которой все столики располагаются на расстоянии друг от друга.

Выберете оформление.

Лучшими вариантами оформления банкета являются ленты, надувные шары, разноцветные ткани и живые цветы. По вашим пожеланиям может быть декорирован не только банкетный зал, но и палуба под открытым небом.

Выберете развлекательное шоу.

Сотрудники компании способны организовать выступление любого коллектива и артиста. От обыкновенных до «звездных». От обыкновенных эстрадных исполнителей до эксклюзивных и оригинальных номеров. На банкетах, которые организовывала компания, было представлено рисование песком, файер - шоу, бармен-шоу, и другие. Сообщите нам, что конкретно вы задумали, и мы обязательно это организуем. В отличие от флота, который мы имели удовольствие наблюдать еще несколько десятков лет назад, Московский банкетный флот уже достаточно уверенно держится на плаву. Теплоходы, которые принимают гостей сегодня — это удобные суда, большинство из которых принадлежат к классу «люкс». Все они прошли частичную или полную реконструкцию и отвечают высоким требованиям безопасности. Сегодня банкетный теплоход способен стать не просто альтернативой ресторану, он с недавнего времени составляет этому заведению серьезную конкуренцию.

На правах рекламы