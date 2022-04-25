Москвичи прочтут стихи и прозу о Великой Отечественной войне

Фото: АГН Москва

В преддверии праздника Великой Победы в столице стартовала акция «Читаем вместе о подвиге народа в Великой Отечественной войне», сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Принять участие в ней могут ученики и педагоги школ и колледжей Москвы, библиотекари. Для этого образовательная организация должна самостоятельно выбрать стихотворные или прозаические произведения о войне, а участники — прочитать их вслух.

— Очень важно знать историю своей страны, уважать и помнить подвиги нашего народа. С юных лет на уроках литературы и истории школьники знакомятся с произведениями русской литературы о Великой Отечественной войне, учатся бережно относиться к истории своей страны. Ежегодная акция «Читаем вместе о подвиге народа в Великой Отечественной войне» — проект, в котором объединяются школьники, их родители и учителя; проект, в котором происходит соединение исторических фактов и художественного слова, — подчеркнула Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки г. Москвы.

Чтение произведений нужно будет записать на видео или сделать фоторепортаж с мероприятия. После необходимо разместить работы на сайте образовательной организации, ее странице в социальных сетях или в аккаунтах участников акции с хештегом #читаемвместеоподвигенарода. Далее следует указать ссылку на публикацию в личном кабинете на сайте Городского методического центра до 31 мая.

Итоги акции подведут до 10 июня. Все участники получат электронные дипломы.

Акция «Читаем вместе о подвиге народа в Великой Отечественной войне» проводится Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки в третий раз. Ее цель — сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения на примере лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне. В 2020-2021 учебном году в акции приняли участие 11 тысяч человек.