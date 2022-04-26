Максим Замшев: Мерилом всего остаются текст и талант

Фото: Из личного архива Максима Замшева

27 апреля 2022 года исполняется 50 лет главному редактору «Литературной газеты» Максиму Замшеву. И с ним лично, и с редакцией «Литературки» «Вечернюю Москву» связывают давние дружеские отношения. Накануне юбилея мы решили поговорить с Максимом о его взглядах на жизнь и о современном литературном процессе.

— Максим, вы автор глубокой и, в общем, печальной лирики заявили о себе и как прозаик. В иной ипостаси вы музыкант. А по личным ощущениям, вы в большей степени кто?

— Я литератор, так правильнее всего. Моя профессиональная деятельность больше всего связана с литературой, с организацией каких-то процессов, с попытками что-то написать и издать. Писатель я или нет, пусть судят другие. И хоть эти «другие» часто необъективны, у них есть право оценки. Музыка осталась в прошлом, но помогает жить в нашем невежественном в целом мире.

— Опыт главного редакторства — из числа бесценных. Эта должность изменила вас? Ведь руководителю трудно оставаться хорошим: по крайней мере, он не может быть таким для всех.

— Я думаю, миф, что руководитель не может оставаться хорошим для всех. Если он человек культурный, то не опустится до истерики и хамства. Главное для руководителя — четко ставить задачи и при этом не ставить невыполнимых задач. Как правило, гнев начальства связан с тем, что он сам когда-то не поставил задачу верно и ему не хватает смелости это признать. Опыт? Любой опыт полезен. Думаю, редакторство не изменило меня кардинально, но принесло много удовольствия от того, что часть замыслов удалось воплотить.

— Вы стали главным редактором «Литературной газеты» в тот момент, когда литераторы в большей степени разрознены, а внутри литературного мира кипят нешуточные страсти. Но на страницах «Литературки» встречаются разные авторы, представители разных течений. Вы стремитесь сделать газету трибуной для всех?

— Да. Такая задача есть. Она стоит перед каждым редактором. У нас это получается. Как бы это кого ни выводило из себя, мы не принадлежим ни к одному из кланов, союзов, мы действуем, исходя из традиций газеты, и для нас главное — каждый номер сделать интересным, не ограничивая себя ни идеологией, ни клановыми предпочтениями. Когда у нас появляется интервью с Архангельским или с Хакамадой, у патриотов — истерика, если с Прохановым или Прилепиным — у белоленточников старого закваса сильно портится настроение. Я доволен. Читают, значит! Их воспаленные мечты о том, что в нынешнем контексте что-то изменится, что какие-то мракобесы будут командовать литературой — разобьются. Пока я главный редактор «ЛГ» — этого не будет. Только талант! Только текст! Ничего больше.

— Наша страна сейчас переживает нелегкий период, в связи с чем самоценность слова — и в прозе, и в поэзии — возрастает. Согласны ли вы с этим? Если да, то в чем сегодня роль литературы и литераторов? С кем вы, мастера культуры, и зачем вы?

— Мастера культуры должны быть с культурой. Период нелегкий, да, но были и тяжелее. Я против излишнего акцента на то, что культура была со страной, с народом. Это искаженное сознание. Все проходит — культура остается. Многие вещи, которые звучали социально ярко в восьмидесятые, теперь без слез читать невозможно. Роль литературы всегда одна: делать из недостаточно образованных людей — нацию. Если нация читает, она превосходит собственную стадность. Если нет — тогда все сложно...

— В 1990-е годы многие имена советских классиков были забыты. «Литературка» регулярно напоминает о значимых датах и значимых именах. Вы сожалеете о потерях или не считаете их таковыми?

— Я не поклонник СССР, сразу скажу. Был период в моей жизни, когда красный ренессанс казался мне выходом, но он прошел. Люди не выбирают время, когда им родиться. Умышленное вычеркивание писателей из процесса за их взгляды — это продолжение худших традиций советского литературного официоза. Девяностые в этом плане продолжили методы СССР, только с другим знаком. Но время все расставило на свои места. Во многом и благодаря «Литературной газете», которая и при предыдущих главных редакторах, и при мне многое делала, чтобы забытые имена вспомнили. Любопытно, что роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?» в прошлом году вышел аж в двух издательствах. Хотя еще совсем недавно его нарекали таким мракобесом, о котором и помнить-то стыдно.

— На ваш взгляд, каковы основные тенденции литературного процесса сегодня?

— Книг выходит много. Все интересно. В «Редакции Елены Шубиной», «Лимбусе», «Городце» все стоит читать, это все жемчужины, которые надо разглядеть в чехарде энтропии. Тренд на чернуху ослабевает. Тем много — от антиутопий до усложненной метафорической реальности. Я рад, что мне довелось жить сейчас, когда отечественная литература так развита и так сильна.

— Список школьной литературы мало изменился с годами. Будь ваша воля, вы изменили бы его, и если да, то как?

— Я думаю, список не имеет значения. Идеальных списков не бывает. Главное, пробудить интерес к чтению — вот главная задача учителя. Надо освободить педагогов от нудной, никому не нужной методической работы и дать им время воспитывать своих учеников, а не просто запихивать в их головы тот или иной объем. «ТикТок» все равно запихает больше! А вот серьезный, неформальный, личный разговор не заменит никто.

— Наивный вопрос, без которого не обойтись: у нас есть шанс вернуть потребность в чтении молодым или это не нужно?

— Они сами разберутся. Через 30 лет это будет их страна. И им решать, какими они будут. Опыт поколений в России почти никогда не передается. Больно быстро все меняется.

— Назовите, пожалуйста, топ-5 книг, которые формировали ваше мировоззрение, а может быть, пришли к вам позже, но остались с вами навсегда.

— Легко. «Анна Каренина» Льва Толстого, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Любовница французского лейтенанта» Джона Фаулза, «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса и «Старик» Юрия Трифонова.

— Что бы пожелал себе главный редактор «ЛГ» на юбилей?

— Чтобы Россия процветала. И все тогда будет хорошо.

ДОСЬЕ

Максим Адольфович Замшев (род. 27 апреля 1972, Москва, СССР) — поэт и прозаик, публицист, переводчик с румынского и сербского языков. Председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества. Главный редактор «Литературной газеты».

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет Максима Замшева со знаковым юбилеем. Желаем вам здоровья, сил, успехов и, конечно, бесконечного вдохновения!