Уральские песни под звон колоколов: какие театры знакомят с народными традициями

Артисты Московского государственного историко-этнографического театра в спектакле «Пугачев» исполняют казачьи мелодии времен пугачевского бунта / Фото: vk.com/etnotheatre

Театральный сезон подходит к концу, но в мае и июне еще можно попасть на спектакли. На каких творческих площадках можно увидеть постановки, знакомящие москвичей с традициями, культурой и произведениями представителей разных народов, читайте в нашем обзоре.

В Московском государственном историко-этнографическом театре можно услышать традиционное народное пение под старинные инструменты и увидеть этнические костюмы. Так, в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина артисты поют песни уральских казаков времен пугачевского бунта. Исполнены они под звуки бил (плоских колоколов). Ближайшие показы завтра и 3 июня. А зрители «Терской истории» знакомятся с обычаями и праздниками казаков, живших на Северном Кавказе (показ 17 июня). Для детей в репертуаре много русских сказок.

Московский армянский театр под руководством Славы Степаняна ведет свою деятельность под эгидой Союза армян России. В репертуаре театра есть спектакли по пьесам авторов армянского происхождения либо героями которых являются армяне. Так, героем постановки «Эй, кто-нибудь!..» по пьесе Уильяма Сарояна стал армянский эмигрант, живущий в Америке. Этот спектакль будет сыгран 28 мая на русском. А вот приключившаяся в Ереване история будет рассказана героями постановки «Кубик Рубика, или Геометрия любви» 4 июня на армянском.

Театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной популяризирует народную культуру, в его репертуаре только постановки по произведениям русских и советских авторов. И в них не обходится без песен. Так, 18 мая в «Калине красной» по мотивам творчества Василия Шукшина можно услышать романсы, духовную и хороводную музыку.

Приобщиться к народной культуре можно и в Фольклорном центре «Москва» (бывший театр под руководством Людмилы Рюминой). Например, побывав 1 июня на концерте «Все оттенки русской песни», в котором прозвучат популярные мелодии из разных регионов России.