«Так работать нельзя»: что произошло с собакой на рейсе «Аэрофлота» Челябинск — Москва

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На борту самолета «Аэрофлота» умерла собака. Предположительной причиной смерти стало переохлаждение. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях истории, а также вспомнила аналогичные случаи.

Тело не выдавали

Американский булли по кличке Тимон вместе с хозяйкой летел из Челябинска в Москву. По прибытии пассажирке долго не могли выдать переноску с собакой, а через полтора часа объявили: питомец погиб.

Изначально девушке отказывались выдавать тело животного, ссылаясь на необходимость проведения экспертизы. После того как хозяйка обратилась в полицию, ей все-таки отдали труп собаки.

В пресс-службе авиакомпании «Вечерней Москве» сообщили, что причины смерти животного пока неизвестны. Авиаперевозчик подчеркнул, что все правила перевозки были соблюдены.

— «Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели собаки, перевозившейся рейсом Челябинск — Москва 13 мая 2022 года. О причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно. По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют, — сообщили в компании.

В аэропорту прилета контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУ МВД в Шереметьеве, а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт. Согласно предварительной информации, факт переохлаждения не подтвердился, отметили в пресс-службе.

Могла погибнуть вне самолета

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с «Вечерней Москвой» исключил вероятность того, что животное могло замерзнуть в полете.

— В багажном отсеке такого холода нет, как снаружи: за бортом минус 50–60 градусов. Багажные отсеки герметичные и обогреваются, температура может быть в пределах 15–18 градусов тепла. Если в салоне поддерживается плюс 24–25 градусов, то там регулятора нет, там холоднее, но все равно для собаки это нормальная температура, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что вариант разгерметизации багажного отделения также невозможен: оно ничем не отделено от пассажирского отсека. Если в багажном отсеке появляется какой-то запах или начинается пожар, всё сразу проникает в салон, пояснил Сытник.

Невозможны и варианты того, что собака перевозилась в негерметичном отсеке или же ей не хватило воздуха, уверен собеседник «ВМ».

— Если собаку поместили в негерметичный отсек, то это надо быть совсем безбашенным. Но туда нет доступа ни для пассажиров, ни для грузчиков. В багажном отсеке воздуха должно хватать, он одинаково поступает что в пассажирский салон, что в багажные отсеки. Система кондиционирования работает на весь самолет, а не на какой-то один из салонов, поэтому такого быть не может, — заметил специалист.

Авиакомпании четко прописывают правила по перевозке животных, отметил эксперт. Там регламентируется, при какой температуре должна происходить перевозка и какой необходим пищевой режим: многим животным требуется вода.

Причину стоит искать на том этапе, когда собака попадает в самолет или когда ее выгружают, уверен Сытник.

— Может быть, ее просто прибили где-то, уронили или еще что-то. По климатическим условиям собака погибнуть не должна была. А если было вмешательство, где-то ее бросили, то это другой вопрос. Скорее всего, надо искать причину там, где эту собаку выгружали или загружали, — резюмировал собеседник «ВМ».

От стресса до неправильных таблеток

По словам президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, в смерти собаки на борту не всегда виновата авиакомпания.

— Могут быть проблемы у собаки: стресс, нервное перевозбуждение, сердечно-сосудистые проблемы. Это не связано с самолетами, но сейчас очень много погибает собак, которым дают таблетки против клещей. Возможно, дали большое количество седативных препаратов, чтобы собаке было спокойно. С нашими знакомыми произошел случай: когда контейнер был плохо закреплен, вещи упали и просто раздавили собаку. Но это было давно, — рассказал специалист.

Маловероятно, что животное может погибнуть из-за неправильных действий работников аэропорта, отметил собеседник «ВМ»: по современным правилам животные в багажных отсеках едут в специальных клетках или пластиковых контейнерах. Они также оборачиваются специальным поясом, поэтому доступа к ним практически нет, заметил Уражевский.

Для перелета собака обязательно должна быть социализированной, подчеркнул эксперт.

— У животного не должно быть стресса. Если собака жила в доме за городом, не видела ни дорог, ни машин, ни грохота, она будет испытывать жуткий стресс и может просто погибнуть от нервного срыва. Могут быть любые психические заболевания, инсульт — пояснил специалист.

По словам Уражевского, сейчас «Аэрофлот» организовывает перевозку животных на высоком уровне.

— Я входил в комиссию «Аэрофлота» по созданию правил, и мы смотрели, как проходит подготовка к отправке. Выделен очень хороший терминал, где нет сквозняка. Кошки — отдельно, собаки — отдельно. То, что нам показали, было на очень хорошем уровне, — отметил кинолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что точную причину можно установить только после расследования. На борту самолета бывают случаи, когда даже люди умирают от естественных причин, заключил Уражевский.

«Смешные восемь килограммов»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что после истории со смертью двух котов на рейсе Нью-Йорк — Москва два с половиной года назад многие авиакомпании начали менять правила перевозки животных.

— Тогда тоже был «Аэрофлот». Надо отдать должное целому ряду наших российских авиакомпаний, которые после той ситуации и нашего замечания сделали выводы. S7 очень серьезно изменила правила перевозки, разрешила выкупать соседние кресла для своих питомцев, ставить туда переноски. Очень серьезно увеличила вес животного, допускаемого к перевозке, — сделала шаг навстречу пассажирам. «Уральские авиалинии», Utair и ряд менее крупных перевозчиков тоже прислушались к нашим замечаниям и изменили правила перевозки, — рассказал депутат.

Собеседник «ВМ» отметил, что с «Аэрофлотом» ситуация была сложнее: сначала авиакомпания отказалась что-то менять. Потом она все-таки пошла на уступки и год назад выпустила меморандум, в котором пообещала увеличить вес питомцев, допускаемых к провозу в салоне на рейсах небольшой дальности.

Однако значительных изменений не последовало, заметил Бурматов.

— Я как человек, который 52 раза в год летает между Москвой и Челябинском, где и произошла трагедия, могу сказать: это как раз рейс, относящийся к рейсам небольшой дальности — там всего два часа лету. После выхода меморандума не произошло ничего с точки зрения увеличения максимального веса животных, допускаемых к перевозке в салоне воздушного судна. Они пошли на ряд послаблений: увеличили количество животных, которых можно провозить, приняли еще какие-то незначительные решения. Но кардинальных изменений не было, — пояснил депутат.

В соответствии с российским законодательством каждая авиакомпания сама определяет нормы перевозки животных, отметил Бурматов. Однако, по его словам, Росавиация могла бы это изменить одним документом.

Необходимо увеличить максимальный вес, при котором животное можно провозить в салоне самолета, уверен собеседник «ВМ».

— Всего одно пустяковое решение, которое не просто ничего не стоит авиакомпаниям, а даже принесет им большие деньги: увеличить максимально разрешенный вес питомцев для перевозки в салоне. У «Аэрофлота» он сейчас составляет смешные восемь килограммов, все остальные животные «идут в багаж». Это архаика, так работать нельзя. Мы изучали международную практику: в основном ставят десять килограммов. У «Аэрофлота» — восемь. Но эти два килограмма при кажущейся незначительности играют большую роль, тысячи животных попадают в этот зазор. Была история с толстым котом Виктором, который полетел с хозяином на каникулы, потом плотно покушал и уже не пролез, согласно требованиям «Аэрофлота», к перевозке в салоне, — заключил Бурматов.

Депутат также сообщил в своем Telegram-канале о намерении направить в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки.

Не первый случай

В январе 2020 года на рейсе Нью-Йорк — Москва погибли два кота, еще одно животное получило травмы. По версии стражей порядка, переноски с животными упали с багажной ленты в результате порыва ветра, из-за чего коты получили серьезные травмы, приведшие к смерти. Позднее «Аэрофлот» извинился перед хозяином животных.

Летом 2020 пассажирка рейса Москва — Симферополь пожаловалась, что ее собака пострадала при перевозке в багажном отделении.

— При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи. Клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии, — рассказала девушка.

В конце 2019 года Михаил Галин, летевший из Риги во Владивосток, при пересадке в Москве не смог взять кота Виктора в салон: вес животного после отдыха составил 10 килограммов. Мужчина отказался перевозить кота в багажном отсеке, купил билет на следующий день и вместо своего питомца взвесил «кота-дублера». В итоге Виктор полетел вместе с хозяином.