«Голливуд предлагал мне сыграть предателя Родины»: актер Сергей Пускепалис — о русских людях и стереотипах Запада

Фото: Пресс-служба Театра им. Федора Волкова

Вышел в прокат фильм «1941. Крылья над Берлином», повествующий о подвиге советских летчиков-бомбардировщиков. Одну из главных ролей в нем исполнил актер Сергей Пускепалис. Заслуженный артист России рассказал «Вечерке», в чем важность службы в армии, почему он не играет в голливудских фильмах и о московском метро.

— Сергей, в этом году на экраны выходят сразу аж девять фильмов с вашим участием. Какой для вас самый долгожданный?

— О, как много, сам подсчет не вел! Знаете, во все проекты я вкладывал часть души, поэтому жду выхода каждого из них с нетерпением.

— Вы три года служили в Военно-морском флоте. Сейчас часто играете людей в погонах. Помогает армейский опыт? Не думаете, что для молодых год службы — мало?

— Армия — хорошая школа жизни. Но сейчас там очень серьезная техника, которой должны управлять специалисты. Логично, что в основном это контрактники или офицеры, окончившие специальные учебные заведения. При этом год службы каждому молодому человеку нужен, чтобы принять присягу, подержать оружие в руках, понять, что он должен защищать Родину в случае опасности.

— Вы снимались в разных уголках нашей страны. Например, Крайним Севером вас не удивить — вы выросли на Чукотке. А где были наиболее экстремальные для вас съемки?

— В небольшом городе Губаха Пермского края, где снимали фильм «Сердце Пармы». Там была непривычная, удивительная атмосфера: исторические костюмы, лошади... Мне запомнилось!

— Читал, вы не снимаетесь в зарубежном кино, невзирая на размер гонорара. Почему?

— Не скажу, что мне предлагали большие гонорары, да и предложений было не так много — всего раза три. Но все эти голливудские режиссеры предлагали играть предателей Родины, что мне совсем не интересно. Поэтому и отказывался. Вообще западные режиссеры изображают русских однобоко, со своей точки зрения. Посоветовал бы им лучше изучить наш народ, не идти на поводу у стереотипов.

— Ваша мать — болгарка, отец — из Литвы. Но вы считаете себя русским человеком. Это состояние души? И что для вас значит — быть русским?

— Серьезный вопрос. Ответ на него требует написания диссертации (смеется). Если коротко, то быть русским — это любить Родину и делать жизнь в стране лучше.

— Как относитесь к спецоперации на Украине?

— Это вынужденная, но необходимая мера, принятая руководством страны. И нужно поддерживать наших ребят. Я болею за них всей душой! Главное, чтобы они в полном объеме выполнили поставленную перед ними задачу и вернулись домой живыми. Сейчас идет борьба с нацизмом. А кто не видит дальше своего носа, пусть изучает матчасть.

Фото: Дмитрий Коробейников

— В сериале «Шифр» вы играете начальника отдела МУРа. Как вживались в роль?

— Это было легко, у меня много друзей из милиции-полиции — и в Москве, и в Ярославле. Общаясь с ними, познавал специфику работы. А еще благодаря этим съемкам была уникальная возможность побывать в закрытых учреждениях — Курчатовском институте, Институте Африки Российской академии наук.

— Вы играли людей разных профессий — от вулканолога до врача. Есть у вас свои методы, как быстро вникнуть в суть любой профессии?

— К счастью, суть героя определяет не профессия, а отношение его к ней и вообще к жизни. Работая над ролью, уделяю внимание этому, стараюсь уяснить характер.

— Вы как-то отмечали: «Москвич из меня не вышел». Почему? И есть то, за что Москву любите?

— На самом деле я ее очень люблю. Много времени провел здесь: учился, работал, снимаюсь. В Москве у меня много друзей. И все дороги ведут в этот город. Но ритм жизни здесь всегда напряженный. Мне спокойнее находиться в Ярославле, мне это больше подходит.

— Вы снимались в фильме-катастрофе «Метро». После этого не бывает не по себе в подземке?

— Нет, после фильма страшно ездить в метро не стало. Считаю его очень удобным и надежным видом транспорта. При этом здесь прекрасная архитектура. Мне очень нравится станция «Площадь Революции». Люблю бывать на «Маяковской». Бывая здесь, представляю себе митинги, проходившие тут во время Великой Отечественной войны. Представляю, как подъезжает поезд, из которого выходит Сталин…

— Ярославский театр драмы имени Волкова, где вы художественный руководитель, получил премию «Звезда театрала». Какой видите миссию вашего театра?

— Задача театра — делать человека лучше. Все усилия направляем на это. Хочется делать постановки не для сиюминутной забавы, а с тем чтобы воспитывать зрителя, поднимать его уровень.

— Нет у вас проблемы с кадрами от того, что молодежь рвется в Москву?

— Кто из них действительно рвется уехать из провинции — уезжает, что поделать. Но не все и в столице могут добиться успеха. Я всегда придерживался принципа: где родился, там и пригодился. В регионах много самородков. Конечно, раньше провинциальных актеров мало снимали в кино. Но, к счастью, в последнее время представители кинопроизводства чаще стали ездить по стране и искать таланты. Это очень позитивная тенденция.

— В 2018 году вы были заместителем художественного руководителя МХАТа имени Горького. Как относитесь к склокам, теперь частым в театре? И как видите будущее МХАТа Горького?

— О работе в этом театре вспоминаю с теплотой. Радует, что там еще идет спектакль «Последний срок» по Валентину Распутину (первая постановка Сергея Пускепалиса на сцене МХАТа им. Горького. — «МВ»). А к скандалам всегда отношусь плохо — они дискредитируют театр. Но о будущем МХАТа имени Горького судить не могу. Обратитесь к его гендиректору.

— В Волковском театре вы ставите спектакль «Забыть Герострата!». Столько эпох сменилось, а мы все говорим о торговце, который сжег храм Артемиды. Думаете, стоит уделять внимание биографиям преступников?

— Много внимания, может, и не стоит. Но все-таки врага надо знать в лицо…

— Вы говорили: «Когда человек начинает понимать, что такое любовь, он умирает». То есть любовь всегда неуловима и ее никак нельзя ни приблизить, ни отвратить?

— Любовь — это самопожертвование, это то, что за пределами нашего сознания.

Фото: Пресс-служба Театра им. Федора Волкова

ДОСЬЕ

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. В 1985 году окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), курс профессора Петра Фоменко. Ныне — художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова (Ярославль). Заслуженный артист России.

Надежный семьянин

Первой женой Сергея Пускепалиса стала Эльвира Данилина, с которой они вместе учились в Саратовском театральном училище. Спустя неделю после свадьбы актер ушел в армию. Ждать его Эльвире пришлось три года.

Девушка дождалась, но чувства обоих остыли, и пара распалась. Второй избранницей артиста стала женщина по имени Елена, гидрогеолог по образованию. Они в браке уже более 30 лет. В нем у Сергея Пускепалиса родился сын Глеб.

И швец, и жнец

Когда Пускепалис приехал в столицу для поступления в театральный вуз, ему довелось трудиться некоторое время дворником. А еще у артиста есть опыт работы в модельном агентстве.

Предприниматель

В 2012 году Сергей Пускепалис открыл в Бобровом переулке в столице свой ресторан. В баре он хотел создать ощущение, будто ни еда, ни выпивка не закончатся никогда. Позже актер открыл ресторан в Железноводске.

Гастроли в Донецке

Сергей Пускепалис до начала спецоперации посещал Луганск, встречался со студентами местного вуза. Был актер и в Донецке. Впечатления от посещения республик у артиста остались мрачные. «Такого не должно быть», — утверждает актер. В августе 2021 года он привез труппу своего театра в ДНР. В Донецке и Горловке состоялась премьера спектакля «Предстоящее событие» 0 по пьесе Пускепалиса.

Любитель книг

Детство будущего актера прошло в северном городе Билибине. Сергей очень любил читать. Во втором классе он уже был знаком с произведениями Чехова. Интересно, что в 1990-е годы Сергей Пускепалис открыл ларек в театральном фойе — продавал книги. А выручка уходила на приобретение костюмов и создание декораций.