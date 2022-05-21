Вдоль да по речке: лучшие места для лодочных прогулок в Москве и Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В московских парках заработали лодочные станции. Теперь каждый житель и гость столицы может устроить путешествие по самым живописным местам города, наблюдая московские достопримечательности с воды. «Вечерняя Москва» поговорила с москвоведом и экскурсоводом и узнала, где в столичном регионе можно покататься на лодке или даже байдарке и отдохнуть от суеты мегаполиса.

Красоты старины глубокой

Неповторимые виды открываются путешественникам на воде при посещении Музея-заповедника Коломенское, расположенного в Нагатинском Затоне, рассказал «ВМ» москвовед Евгений Иванов. С воды, по словам собеседника, жизнь смотрится иначе, как и достопримечательности, которыми богат этот район столицы:

— Путешествовать вблизи этого знаменитого исторического комплекса можно на разных плавательных средствах. Например, на теплоходе, весельных или моторных лодках.

Во время такого променада перед взором путешественников предстают купола Казанской церкви XVII века, цветущие яблони Дьяковского сада, шатер знаменитой церкви Вознесения, являющейся главным архитектурным шедевром Коломенского.

По словам Иванова, на территории парковой зоны посетителям доступны речные прогулки на теплоходе от причала «Коломенское» до «Марьино». Стоимость таких туров не превышает 600 рублей за часовую экскурсию. А вот чтобы бороздить волны на лодке в этой локации, нужно предварительно арендовать ее в яхт-клубе. Сумма аренды плавсредства зависит от длительности путешествия. Например, двухчасовой заплыв на моторной лодке обойдется не менее чем в 8000 рублей, уточнил собеседник «ВМ».

Под аркой Живописного моста

Лодочные прогулки доступны и на северо-западе города. Особенная атмосфера ожидает тех, кто решит проплыть под аркой самого высокого вантового моста в Европе — Живописного, который находится в Крылатском районе столицы.

По словам Иванова, лодочных станций возле знаменитой конструкции нет, но ради прогулки вблизи Живописного моста стоит арендовать плавсредство:

— Если у вас имеется лодка в собственном владении, ее можно спустить на воду под Живописным мостом, там имеются слипы. Также водный транспорт можно арендовать в одном из множества яхт-клубов Павшинской поймы, Мякинина или Строгина.

При виде огромного исполина с воды возникают неописуемые впечатления, признается Иванов:

— Зрелище неописуемое, когда осознаешь, какая огромная конструкция нависает над твоей головой, еще и с подвешенным яйцом в арке.

Помимо моста посетителей этой части акватории будут радовать своим азартом многочисленные семейства водоплавающих птиц со своим потомством, которые давно привыкли к людскому вниманию и позволяют подплывать к ним вплотную.

Любителям более активного отдыха могут прийтись по вкусу заплывы на каяках — негабаритных, узких гребных лодках, которые приводятся в движение двухлопастным веслом.

Благодаря специальной форме сплав на этом виде транспорта позволит не только насладиться зелеными зонами и живописными просторами данной локации, но и покачаться на волнах, заметил собеседник «ВМ». Прогулки на каяках и их аналогах — байдарках стартуют от 3000 рублей за два часа путешествия.

Парк Горького

Горожанам с детьми куда важнее безопасные виды развлечения на воде, поэтому экскурсовод Александр Удальцов призывает посещать лодочные станции, которые открылись в парковых зонах мегаполиса:

— Прокатиться на катамаране или весельной лодке можно на территории Парка Горького, где как раз работают станции по прокату необходимого оборудования для заплыва. Здесь расположен Голицынский пруд — одно из самых романтичных мест, куда любят приходить влюбленные и прилетают лебеди с необычным окрасом.

У соседнего Пионерского пруда тоже есть своя история, по легенде это было одно из любимейших мест русского актера и театрала Михаила Чехова, который приходил сюда порыбачить.

Стоимость проката плавсредств в этих точках составляет 400 рублей в час в будние и 500 — в выходные и праздники.

Воронцовкий пруд

Посмотреть на цветущие кувшинки и лилии можно, если погрузиться в воды 4-го Воронцовского пруда на территории парка «Усадьба Воронцово», продолжает Удальцов.

По его словам, территория этой парковой зоны имеет важную культурную и историческую ценность:

— Это как раз та самая точка на карте столицы, где гости смогут отдохнуть от городского шума и прикоснуться к природным прелестям уникального памятника садово-паркового искусства.

Особенно посетителей впечатлит старинная русская усадьба XVI века, ставшая свидетелем разных исторических эпох и описанная еще Львом Толстым в его романе-эпопее «Война и мир».

— К сожалению, во время прогулок по водной глади вы не увидите знаменитые исторически здания, но вас будут окружать цветущие деревья и природная флора, характерная для местных водоемов, — отметил эксперт.

На территории Воронцовского пруда посетители могут покататься не только на лодке, но даже на катамаране и водомоторной лодке.

Часовая прогулка по водным просторам парковой зоны обойдется в 600 рублей, получасовой променад — в 350, а 15 минут «поездки» составит 200 рублей. По таким ценам сдаются в прокат как лодки, так и катамараны, уточнил собеседник «ВМ».

Красивые виды возле усадьбы «Измайлово»

Полюбоваться с воды на купола Покровского собора и усадьбу «Измайлово» можно, если заплыть в акваторию Серебряно-Виноградного пруда, который считается одним из самых старинных водных источников столицы XIV века.

— Плывя по воде, вы увидите древние стены Мостовой башни, цветущие сады приусадебного комплекса. На территории природно-ландшафтного музея-заповедника работают лодочные станции. Там доступны прогулки на весельных лодках и на катамаранах, — сказал эксперт.

По словам экскурсовода Удальцова, стоимость путешествия на любом из этих видов транспорта стартует от 400 рублей за один час, что очень выгодно.

У берегов Строгина

Тем же, кто предпочитает окунуться в мир дикой природы, не покидая столичный регион, нужно непременно отправиться в большое плавание по Строгинской пойме, рассказывает блогер-путешественник Александр Журавлев, совершивший большое путешествие на лодке по самым злачным речным зонам Москвы:

— Строгинская пойма среди всех водных ресурсов столицы богата зонами, где обитают дикие представители фауны. На этой территории можно встретить дикие участки с камышом, хищными птицами. Если заплыть в протоку Строгинской поймы, перед вами возникнут участки со старинными избами. И на мгновение может показаться, что ты попал в крестьянскую деревню. Зрелище впечатляющее, потому что достаточно проплыть несколько десятков метров, и ты снова наблюдаешь облик современного мегаполиса.

Путешественник рекомендует включить проток Строгинской поймы в список обязательных мест для водных экскурсий по каналам и озерам Москвы.

Гоголи и утки в Круглом пруду

Для неспешной водной прогулки можно выбрать Круглый пруд в Измайловском парке. Несмотря на то что водные просторы там небольшие, желающим уединиться и отдохнуть от городского шума такое место очень понравится, убежден Александр Журавлев:

— Вблизи Измайловского пруда вы сможете наблюдать за тем, как гнездятся гоголи, чирки, утки.

Лодочные станции на участке работают до 20:00, а стоимость аренды весельных лодок не превысит 400 рублей. Доступны для посетителей и водомоторные проулки, но это удовольствие стоит на 400 рублей дороже.

Медитация и гребля

Насладиться тишиной и даже помедитировать можно на Парковом пруду, который расположен в парке «Останкино». По словам собеседника «ВМ», такое удовольствие также доступно для посетителей Дворцового пруда, который еще называют Останкинским.

— Там представлены только весельные лодки, которые приводятся в движение вашими собственными усилиями, но для тех, кто хочет не только насладиться тишиной и медитацией, такая физическая нагрузка будет только на пользу, — подчеркнул Журавлев.

Необычные бани на воде

Среди подмосковных водных развлечений, которые могут удивить и порадовать одновременно, Журавлев предлагает обратить внимание на плавающие лодки-бани, которыми славится город Долгопрудный:

— Там это давно стало местной забавой. Лодка-баня, которая перемещается по Котовскому заливу, позволяет не только осмотреть местные живописные края, но и попариться, а потом устроить заплыв.

Такие водные прогулки больше предназначены для компаний из восьми человек, так как стоимость аренды необычной водной конструкции обойдется не менее 11 тысяч рублей. При этом локация предназначена и для весельных, и для водомоторных лодок, отметил путешественник.

Где Москва-река переходит в Оку

Потрясающим зрелищем для любого энтузиаста может стать путешествие в Подмосковную Коломну по течению Москвы-реки, утверждает Александр Журавлев.

Место впадения главной столичной водной артерии в реку Оку вызывает восторг даже у самого заядлого мореплавателя:

— Происходит все это фактически в городской черте Коломны. Кругом очень живописные места, где расположен старинный Старо-Голутвин монастырь с псевдоготическими башнями XVIII века.

Именно вблизи этого древнего монастыря находится устье Москвы-реки и ее переход в другую великую русскую реку — Оку.

Для посещения этой местности, как признался Журавлев, придется арендовать водомоторную лодку, так как вблизи нет лодочных станций. Однако такой заплыв может влететь в копеечку, если самому отправиться в путь, поскольку стоимость топлива очень высокая.