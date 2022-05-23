Перга вместо конфет и сладкий сон: как выбрать, хранить и использовать мед

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В еонце весны, 20 мая, весь мир отмечал День пчел и меда. «Вечерка» вместе с директором компании «Городское пчеловодство» Евгением Суховым разбиралась, каким в этому году будет урожай полезного лакомства.

Самые популярные сорта меда в нашей стране — липовый, гречишный, дягилевый, каштановый. Чтобы появился новый сорт меда, нужно посадить новый медонос. Однако все растения, что есть в средней полосе, агрономы апробировали уже с советских времен. На качество меда еще очень влияет сборный состав, разнотравье.

В разные сезоны один медонос может дать побольше нектара, другой — поменьше. То, как «поведет себя» разнотравье, зависит от погодных условий и влажности. Поэтому каждый год мед получается разный, уникальный. В этом году май очень холодный. Медосбор начался только на юге России, где отцвели уже косточковые деревья — яблони, груши. В средней полосе пчелы еще «отдыхают».

О том, какие сорта меда лучше всего «удадутся» в этом году, вам никто не скажет. Но в том, что мед будет, — не сомневайтесь. Причем мед может собирать любой москвич, у которого есть даже небольшой балкон. В моей школе пчеловодства я обучаю новичков ухаживать за пчелами. В отличие от ос эти насекомые совершенно не агрессивны к соседям, их интересуют только цветы.

За сезон с одного улья можно собрать 25–30 килограммов меда. Причем московский мед получается очень ароматным и экологически чистым, соответствует всем нормам ГОСТа. Мои друзья очень любят именно его.

Рецепт от похмелья

Любой сорт меда является одним из лучших продуктов для снятия похмелья. Сладкий нектар помогает быстрее вывести токсины из печени, действует как отрезвляющий агент. Живительный напиток делают из 15 мг жидкого меда, который добавляется в стакан апельсинового сока. Туда же можно добавить кефир.

По лесам, по полям

Существуют также полифлорные сорта меда, который различают по местности, где он был собран. Полевой мед собирают в степной и лесостепной местности, он отличается приятным ароматом дикорастущих трав. Луговой добывается из растений равнинных и альпийских лугов. Таежный мед с пасек в зонах тайги считается элитным из-за его аромата и оздоровительных качеств. Горный мед дороже остальных, его труднее всего собирать. Состав у него тоже уникальный.

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Взбитый, как крем

Сейчас популярным становится крем-мед, его можно встретить в супермаркетах с разными добавками и сочетаниями. Крем-мед по сути не отличается от обычного. Мягкую структуру он приобретает за счет интенсивного перемешивания. Зато он не кристаллизуется и долго хранится в таком виде. Его стоимость часто ниже обычного меда как раз за счет различных добавок — ягод, мяты, лимона и т.д.

Живица для оптимизма

Живица (терпентин) — незастывшая смола хвойных деревьев и шишек с большим содержанием эфирных веществ. Ее часто добавляют в мед для усиления оздоровительного эффекта: простудные заболевания, бессонница, раздражительность, депрессия, расстройства обмена веществ — это лишь малая часть того, с чем поможет разобраться мед с живицей.

Перга вместо конфет

Пыльца — это как раз то, что пчелы собирают с цветов, а перга — консервированная в меде пыльца. Ее можно принимать как источник витаминов — прекрасно укрепит иммунитет. Перга усваивается организмом на 100 процентов. ЖКТ, сердечно-сосудистая система, печень, почки, зрение, нервы и кости — все лечит и укрепляет. Пергу лучше всего жевать вместо конфет.

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Идеальная кожа

Мед потрясающе увлажняет кожу, омолаживает. С ним получаются хорошие скрабы, если добавить ложечку оливкового масла и молотого кофе. Масок для лица, рук, зоны декольте огромное множество. Смешивайте мед с подсолнечным или оливковым маслом, лимонным соком, йогуртом, фруктами — кожа будет бархатной.

Молоко от ангины

Маточное молочко самый дорогой пчелиный продукт. Ценный иммуномодулятор и антибактериальное средство. Если вы постоянно мучаетесь с ангиной — вот оно, лучшее средство. Молоко лечит даже диабет. Продукт можно свободно приобрести у пчеловодов, «упакованный» пчелами в воск.

Шикарная шевелюра

Медовые маски для волос очень эффективны. Смешивайте мед с кефиром, коньяком, яйцом, эфирными маслами. Также можно избавиться от перхоти 10-процентным медовым раствором (наносить на 3 часа на кожу головы перед мытьем).

Сбросить пару

Пусть не удивляет тот факт, что мед, будучи очень сладким продуктом, помогает похудеть. Нектар ускоряет обменные процессы и выведение шлаков из организма. Рекомендуют употреблять 2 чайные ложки меда со стаканом воды ежедневно утром натощак.

Фруктово-ягодное чудо

Для выращивания меда используют почти все фрукты и овощи, которые растут в саду, огороде. Такой мед по пользе ничем не уступает. Например, ежевичный и малиновый (при почечных заболеваниях незаменимы) и морковный (для зрения), черничный (при дисфункции почек), тыквенный и рябиновый (для пищеварительной системы), одуванчиковый (при отсутствии аппетита).

Сладких снов

Мед спасет от бессонницы. Этот сладкий продукт активизирует выработку серотонина, который отвечает за хорошее настроение и ощущение счастья. Затем организм трансформирует серотонин в мелатонин, отвечающий за качество и продолжительность сна.

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ХРАНИМ ПРАВИЛЬНО

Оптимальная температура для хранения нектара +19... +24 градуса. При длительном хранении он становится более темным. Также мед может забродить из-за дрожжей. Важно знать, что нектар не терпит нагревания, снижаются его полезные свойства. Если надо развести засахарившийся продукт, лучше использовать водяную баню, не превышая +50 градусов. Нельзя хранить мед в оцинкованной или медной посуде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Лавриненко, нутрициолог, врач спортивной медицины:

— Мед действительно содержит витамины и микроэлементы, то есть определенно он более полезен, чем, скажем, варенье. При этом мед коварен: он распиарен как некий суперфуд, кладезь здоровья, кроме того, это объективно очень ароматный и аппетитный продукт. И мы начинаем поглощать его, например, как творог.

Однако фруктоза в меде — это тот же сахар: злоупотребление обязательно отразится на боках. Поэтому людям малоподвижным, ведущим «диванный» образ жизни, мед так же не показан, как и любые кондитерские изделия. Зато люди, которые много занимаются физкультурой, спортсмены, могут смело включать в свой рацион пару чайных ложек меда.