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Как строят ТПУ «Авиамоторная»

Василиса Чернявская 
Общество
Как строят ТПУ «Авиамоторная»
Проект транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная», который построят в Юго-Восточном округе столицы / Фото: stroi.mos.ru

31 мая в столичном Стройкомплексе рассказали о создании транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная».

Две линии городской подземки, платформы Казанского и Рязанского направлений железной дороги, а также остановки наземного городского пассажирского транспорта войдут в состав пересадочного узла. Чтобы пассажирам было проще менять транспорт, строители сооружают переходы. Один из них примыкает к вестибюлю метрополитена. Это переход от «Авиамоторной» Калининской линии подземки к станции Большой кольцевой. Для удобства маломобильных граждан его оборудуют лифтом и пандусами.

Ход работ оценили инспекторы Мосгосстройнадзора, а качество материалов проверят специалисты лабораторий Центра экспертиз и исследований в строительстве. В фокусе внимания — надежность инженерных коммуникаций. В арсенале специалистов — лазеры, радары и сканеры, которые могут проникать электронным зрением на глубину.

Пробы бетона были взяты на месте. Его соответствие заявленному качеству подтвердят эксперты.

— Благодаря комплексу исследований нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Вместе с возведением перехода ведется прокладка инженерных сетей. Предстоит протянуть необходимые новые «нитки» водопровода, дождевой канализации, электрических сетей, а также уличного освещения и связи.

В рамках создания ТПУ запланирована реконструкция улицы Авиамоторной. Ее модернизация поможет снизить транспортную нагрузку.

После устройства подземного перехода строители приступят к сооружению двух перронов для пассажиров наземного городского транспорта.

— Новые объекты крупного узла ускорят пересадку между различными видами транспорта и в целом уменьшат число заторов, — отметил Игорь Войстратенко.

Помимо технологической части — двух станций метро и железнодорожных платформ, удобных дорог рядом и остановочных пунктов, — в составе транспортно-пересадочного узла запланировано создание многофункционального комплекса.

Инвесторам предлагается построить апартаменты и офисы. Так многие люди смогут найти место работы рядом с домом или быстрее доезжать до него на городском транспорте.

КСТАТИ

На станции «Авиамоторная» Большого кольца метро ведется строительство второго входного вестибюля. Пассажиры попадут на Авиамоторную и Красноказарменную улицы.

ЦИФРА

6 станций входит в состав северо-восточного участка БКЛ: три из них, включая «Авиамоторную», открыты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Строится пересадка между станциями «Авиамоторная» Большого кольца и Калининско-Солнцевской линии. Летом планируется монтаж четырех эскалаторов.

Транспорт Строительство Мосгосстройнадзор
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