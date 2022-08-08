Главархив и ВДНХ открыли выставку о летнем отдыхе москвичей в середине ХХ века

Фото: Главархив Москвы

6 августа на Центральной аллее ВДНХ открылась выставка, приуроченная ко Дню рождения ВДНХ. В ее основу легли фотографии, которые хранятся в Главархиве Москвы. Посмотреть экспозицию можно до 14 августа 2022 года. Снимки, представленные на выставке, посвящены летнему отдыху на территории Выставки достижений народного хозяйства.

ВДНХ — это правопреемница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, или сокращенно ВСХВ, открытой 1 августа в 1939 году. С тех пор прошли 83 года и 83 лета, в течение которых выставка принимала отдыхающих москвичей и гостей столицы.

Фотографии на выставке отражают летний досуг горожан на территории ВДНХ с момента ее открытия и до конца 1960-х годов. Например, на августовском снимке 1956 года фотографов А. Сергеева и Б. Трепетова «Фонтан «Золотой колос» запечатлены женщина с двумя детьми, которые во время пешей прогулки по окрестностям парка остановились посмотреть на фонтан «Золотой колос». Или, например, кадр 1954 года Н. Грановского с видом на павильон «Мороженое», который к настоящему времени не сохранился.

К сожалению, не каждое лето территория современной ВДНХ радовала горожан своим гостеприимством. Из-за Великой Отечественной войны Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была закрыта и открылась вновь лишь 1 августа 1954 года. На выставке ко дню рождения ВДНХ представлена фотография «На Главной аллее во время открытия», автором которой является В. Кошевой. На снимке изображены посетители вновь открывшейся ВСХВ. На первом плане уверенно шагают девушки в легких летних платьях: одна из них в широкой шляпе, еще одна — под солнечным зонтом.

Фото: Главархив Москвы

Летние выходные, каникулы или отпуск можно смело «отгулять» на территории ВДНХ. При этом не обязательно просто отдыхать, можно и учиться чему-то новому. Вот, например, фотография «У павильона юных натуралистов», сделанная в августе 1954 года В. Егоровым. Здесь представлено, как школьники вместе со своей учительницей рассматривают сорванные цветы, возможно, проводя на выставке урок биологии.

На ВДНХ всегда было много мест для спокойного отдыха. Например, на июльской фотографии 1961 года «В зоне отдыха на ВДНХ СССР» М. Озерского запечатлены женщина и мужчина, которые читают газету в тени деревьев на лавочке. А кто-то любит более экстремальный досуг как на фотографии «Аттракцион «Автодром» на ВДНХ СССР», сделанной в августе 1969 года В. Великжаниным, где посетители разного возраста разъезжают на электронных автомобилях.

И сегодня москвичи любят проводить время на ВДНХ, гуляя, катаясь на велосипедах и самокатах, занимаясь здесь спортом, посещая экспозиции павильонов. А выставка по материалам Главархива Москвы только подтверждает, что так было с самого начала ее работы.