Проблема многих семей в решении: кто главный

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Главу семьи нынче принято называть лидером. Не хозяином уж точно. Времена, когда по традиционному укладу последнее слово оставалось за мужчиной, давно в прошлом. Но и современные женщины не очень хотят взваливать на свои плечи все домашние проблемы. А вопрос «кто в доме главный», кажется, повис в воздухе.

«Кто такой хозяин дома? Не в смысле, кто владелец, а по ощущениям, действиям?» — поинтересовалась на днях пользовательница под ником «Отважный воробей» на своей страничке в сети. Зацепило. Тема-то из серии «простой вопрос, а ставит в тупик». Вот и здесь, при огромном количестве подписчиков, ответили лишь двое. Представитель мужского пола решительно заявил: «Мужчина». «В семье должно быть равноправие», — мягко возразила ему некая дама.

Кто прав, рассудить сложно. Хотя на вопрос «кто такой хозяин дома» эксперты готовы ответить весьма четко. По словам социолога Алексея Егорова, в понятие «главенства», с точки зрения социологии, по-прежнему традиционно входят определенные обязательства.

— Глава семьи несет ответственность за благополучие домочадцев, — объясняет он. — Обеспечение материальными ресурсами, грамотное распределение средств, стратегические решения, связанные как с финансовыми расходами, так и с решением других важных проблем, например, где жить, как воспитывать детей, когда начинать ремонт, куда ехать отдыхать и так далее. Все на нем или на ней.

Домострой, как известно, сдает свои позиции не первое десятилетие. Пик на перераспределение ролей в семье, по мнению аналитиков, начался у нас еще в 90-е, когда «кормильцем» становился тот, кому удавалось быстрее найти работу.

Жизнь показала: представительницы прекрасного пола на этом трудном этапе экономических катаклизмов оказались расторопнее. Неслучайно всплеск женского лидерства в нашей стране приходится на времена перестройки. И до недавнего времени в социологических исследованиях прослеживалась тенденция, что женщины и в семье берут власть в свои руки. О негативных последствиях такого варианта было много споров.

Противники современного матриархата били тревогу, что, приобретая финансовую независимость от мужчин, женщины разрывают те тончайшие нити человеческих отношений, которые связывают близких людей и являются предпосылками для создания прочных семейных отношений. Сторонники перемен, в свою очередь, утверждали, что прощание с незыблемым принципом мужского главенства — не что иное, как путь к равноправию, которое приблизит нас к цивилизованному обществу.

И вот свершилось. То ли дамы, то ли мужчины наконец опомнились. Еще пять лет назад социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса заявили, что в российских семьях демократия окончательно сменила авторитарность. «Заявления об отсутствии в семье единоличного лидера звучат все чаще», — утверждают аналитики. А недавний опрос научно-исследовательского центра социологии показал: в современном обществе главы семьи как такового нет — все решения принимаются совместно. Более половины респондентов считают, что «кормильцами» семьи должны быть оба человека в равной степени. Правда, есть одно «но»: молодые респонденты, еще не успевшие завести собственную семью, в вариантах ответов выбрали позицию «другой человек», не уточнив при этом, кто именно. Эксперты предполагают, что такой ответ объясняется тем, что многие молодые планируют обретут финансовую независимость.

«Российские семьи успешно адаптируются к современным условиям, распределяя роли внутри семей в соответствии с индивидуальными особенностями и объективными обстоятельствами, не стараясь соответствовать ожиданиям внешней среды», утверждали аналитики ВЦИОМа несколько лет назад. Да и нынешние опросы говорят о том, что семейное благополучие граждане нашей страны по-прежнему называют главной составляющей счастья: три четверти россиян не представляют свою жизнь без семьи и детей, свидетельствуют данные социсследований. Однако, по данным Росстата, число разводов в первом полугодии 2022 года увеличилось на 7,7 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В мае этот показатель вырос аж на 20 процентов. Значит ли это, что выбор в пользу равноправия себя не оправдывает и что-то снова пошло не так?

— Обратите внимание, как в последнее время изменилась терминология, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — В соцопросах все чаще фигурирует понятие «лидер», а не «глава семьи». В одной статье, опубликованной в интернете, недавно прочла, что глава семьи — это вообще «должность». Думаю, такой своеобразный подход связан с общей тенденцией к конкуренции. Она же сейчас превалирует во всех аспектах нашей жизни.

Быть первым , лучшим, успешным модно. Карьера превыше всего. Но если в трудовой деятельности это понятно и оправданно, то в семейных отношениях конкуренция не всегда оборачивается во благо. Чем закончилась басня Крылова «Лебедь, рак и щука», известно всем. С другой стороны, как показывают те же опросы, брать на себя единоличную ответственность за семью готовы далеко не все. «Накомандовавшись» на работе, дома хочется отдыхать. Вот и получается, что при выборе равноправия некоторые семьи рискуют остаться вообще без вожака.

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В социальных сетях тема хозяина в доме нынче тоже обсуждается очень активно. Но и здесь к единому мнению прийти не удается.

«Зачем вообще выбирать главного ? — пишет на одном из форумов Татьяна Р. — Мы с мужем раньше на эту тему довольно много ругались. Но устали от этих ссор. И перестали выяснять, кто глава. Думаю, что в семье между мужем и женой достаточно, чтобы было уважение, супруги могут советоваться друг с другом в решении общих вопросов, находить компромиссы, приходить к общему знаменателю, а уж если не получается, то позволить сделать так, как другой считает нужным». «Тоже не понимаю, почему должен быть главный в семье. Это же не работа, где есть начальник и мы ему подчиняемся. В семье все должны быть равны. Муж и жена — одно целое, значит, и делить на первое и второе место их не надо», — соглашается некая Ольга.

«Ой, как все красиво и радужно описано, — возражает дамам Сергей. — Только это не работает. Не могут два человека принимать решения. Или же могут до тех пор, пока их мнения совпадают. А как только один считает так, а другой иначе, и никто не хочет уступать, то вся схема «равноправия» рушится. В итоге — разрушенные семьи. А причина проста — заблуждение , что равноправие возможно. Невозможно оно. Я бы сказал, возможно, но при равном вкладе. А он никогда не бывает равным». «Если кто-то из партнеров уперся рогом и не собирается даже банально поговорить и обсудить возможные решения проблемы, то и пускай идет своей дорогой» , — вступает в прения пользовательница под ником Zaika. «Как папка скажет, так по-мамкиному и будет», — ехидничает в ответ «муж со стажем» Павел. В итоге «договорились» до того, что главой семьи может быть «тот, кто решает, какую телепрограмму смотреть», а еще дети, «ради которых живем и капризы коих исполняем». Не забыли и про котиков. Как отметила одна участница спора, «наш кот делает, что хочет — он у нас хозяин дома».

Называть семью «ячейкой общества», как это делали в советские времена, давно не принято. Теперь семья — это «одна из разновидностей социальных групп». Есть ли принципиальная разница, вопрос опять-таки на засыпку.

— В том-то и дело, что появились «разновидности», — говорит социолог Алексей Егоров. — Помимо официально зарегистрированного брака, может быть гражданский, гостевой или вообще «пробный брак» — без обязательств. Последнюю форму отношений часто используют молодые, предполагающие, что, пожив какое-то время вместе без обязательств, можно определиться, подходит тебе человек для жизни или нет. Но такой «опыт» не учит ответственности. Вероятно, поэтому, по статистике, около 80 процентов молодых семей распадаются из-за того, что супругам не удалось договориться, как жить вместе.

Словом, при всей, казалось бы, справедливости равноправия мужчины и женщины в семейных отношениях подводных камней на поверку здесь оказалось немало.

— Представляешь, мои молодые в этом году без отпуска остались, — жалуется подруга. — Сын копил деньги, чтобы летом с женой и детьми куда-нибудь уехать. А жена его, оказывается, деньги эти запланировала потратить на строительство новой кухни на даче. Так они это выяснили за два дня до отпуска! Переругались, конечно. Договориться не смогли, теперь он в городе сидит, она на даче с детьми скучает. Ни моря, ни новой кухни…

Затягивание ответственных решений психологи называют одной из самых серьезных проблем семейных отношений. Когда каждый из супругов исходит из своих доводов и аргументов, не считая нужным обсудить их с партнером, выслушав его точку зрения, проблемы не решаются, а дела стоят на месте.

— Равные права без договоренностей приводят к хаосу, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Главой семьи можно смело называть того, кто готов и способен, учтя все аргументы, в итоге вынести вердикт: «Давай сделаем так». Но любое право предполагает ответственность за последствия принятого решения. Если оба готовы к этому — отлично! Сильным личностям с лидерскими качествами сделать это на самом деле несложно. Как показывает практика, активнее всего настаивают на своем люди, не уверенные в себе и в отношениях к ним партнера. В желании добиться своего они находят успокоение. Но жить и сомневаться нельзя. Это самый безнадежный путь. Если на него встают оба, в спорах неминуемо всплывают аргументы, доказывающие лидерство, главенствующую роль одного или другого.

Каждый тянет одеяло на себя и никто не хочет уступать. Начинается подсчет, кто сколько денег принес в семейную «кубышку», кто больше занимается бытовыми делами и так далее. О равноправии уже никто не вспоминает. Проблема здесь в том, что, споря, супруги не мыслят категорией «мы», демонстрируя лишь свое эгоистичное «я» и отстаивая исключительно свои потребности и желания. Мне кажется, это самая главная, болезненная проблема не только молодых, но и семей со стажем. Равноправие как модель семейных отношений работает только тогда, когда муж и жена готовы учитывать интересы друг друга.

Вторая, по мнению эксперта, проблема связана с тем, что под равноправием супруги нередко понимают разные вещи. Один хочет все вопросы обсуждать, дискутировать и приходить к компромиссу, другой — за то, чтобы просто было с чем соглашаться. Или оба ждут, когда партнер примет на себя главенствующую роль.

— Но под лежачий камень вода не течет, — говорит психолог. — И если решившие быть вместе отношения не строят, рано или поздно приходит понимание, что и делать им рядом друг с другом нечего. Да, в парах один может быть ведущим, а другой — ведомым. Но это совсем не значит, что второй должен быть абсолютно пассивен к принятию тех или иных решений. «Как скажешь» произнести можно послушно, с обидой, равнодушием или с радостью, что выход найден, и с готовностью принять позицию близкого человека. Дело тут, конечно, не в интонации, а в отношении к тому, что происходит в семье. И если вы за равноправие, то и ответственность делите пополам.

Давайте не будем забывать, что при всех современных вариантах главенства в семье союз мужчины и женщины крепок, если он заключен по любви и развивается в условиях доверия и уважения друг к другу. Какую бы модель вы ни выбрали, взаимная любовь в любом случае будет играть главную роль. Если она есть, договориться просто: доверяйте друг другу то, что у каждого лучше получается. Ведь то, что в радость, делать приятно.

Нравится обоим работать? Если любите, найдете время, чтобы побыть вместе. Мечтаете о разных видах отпуска? Договоритесь учесть желания друг друга или найдите третий, устраивающий всех вариант. Это и называется компромисс в интересах развития отношений. Тогда, наверное, и соперничать не придется, кто главней и важней в доме. Потому что вы — пара, в которой каждый подставляет плечо, разделяя поровну и печали, и радости.