День города Москвы — 2022: топ-7 самых интересных площадок

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столица масштабно отметит свой 875-й день рождения 10 и 11 сентября. Праздничные мероприятия будут организованы во всех районах Москвы. Самые интересные и яркие площадки Дня города — в материале «Вечерней Москвы».

Тверская улица

Одной из основных площадок Дня города станет Тверская улица. Сюда ежегодно приходят тысячи москвичей и гостей столицы. Улицу специально перекроют для движения транспорта 10 и 11 сентября.

На Тверской уже поставили тематические баннеры, световые инсталляции, необычные арт-объекты и цветочные арки. Кроме того, на здании Центрального телеграфа транслируют информативные ролики про Москву. Развлекательные мероприятия будут организованы не только для взрослых, но и для маленьких гостей праздника. Также запланированы выступления популярных артистов и музыкальных групп, мастер-классы, выставки и шествия.

Парк Горького

В Парке Горького в День города пройдет масштабный фестиваль «Город неравнодушных». Он понравится тем, кто имеет активную гражданскую позицию и интересуется благотворительностью, развитием городской среды и семейными ценностями.

Жители и гости Москвы получат возможность узнать о деятельности некоммерческих организаций столицы, которые помогают людям с инвалидностью и бездомным животным, поддерживают пенсионеров и занимаются улучшением качества жизни нуждающихся. Приглашенные спикеры расскажут, как внести свой вклад в развитие Москвы. На территории Парка Горького развернут более 20 интерактивных площадок, на которых каждый сможет найти для себя интересное развлечение.

В субботу, 10 сентября, в Москве прогремят 30 праздничных салютов. Один из них запустят в Парке Горького. Он начнется в 21:00.

Площадка ВДНХ

В День города на ВДНХ установят 14 арок, которые символизируют главные линии московского метро. Актеры поделятся с гостями праздника интересными фактами и легендами о Московском метрополитене. Также там установят большую карту Москву, где любой желающий сможет отметить любимое место в городе. Кроме того, в Северном сквере нарисуют мелом огромное сердце — площадью 1500 квадратных метров. Планируется, что это побьет рекорд России.

Измайловский парк

Для жителей и гостей Москвы в Измайловском парке выступят вокальные и танцевальные коллективы города 10 и 11 сентября. В субботу состоится вечерний концерт с участием звезд российской эстрады. Однако список артистов пока неизвестен.

Праздничная программа начнется 10 сентября в 12:00, 11 сентября — в 15:00. Гостей праздника ждут развлекательные мероприятия, мастер-классы, спортивные игры и познавательные интерактивы. Кроме того, Измайловский парк традиционно стал одной из площадок, где можно посмотреть салют. Он начнется 10 сентября в 21:00.

Поклонная гора

На Поклонной горе в День города состоится большой праздничный концерт с участием популярных артистов. Выступления пройдут на сцене у Музея Победы 10 и 11 сентября. Для жителей и гостей столицы выступят яркие звезды российского шоу-бизнеса. Состав артистов пока неизвестен. В субботу, 10 сентября, программа завершится праздничным салютом. Он начнется в 21:00.

«Лужники»

В День города — 2022 в «Лужниках» состоится традиционный спортивный праздник. Площадка спорткомплекса превратится в большой праздник «Спорт ЭКСПО», который наглядно покажет достижения столичного спорта и новых технологий.

Гости праздника узнают о большом количестве возможностей, которые предлагает своим жителям столица. Также здесь пройдут бесплатные тренировки, активные игры и любительские состязания. А для юных посетителей организаторы подготовили отдельные развлечения с инструкторами и аниматорами. Дети смогут собрать огромный конструктор, освоить скалодром и поучаствовать в спортивных занятиях.

Парк «Зарядье»

Главными площадками Дня города в парке «Зарядье» станут сцена Большого амфитеатра, входные группы в павильоны и Северный тоннель. В московском концертном зале «Зарядье» состоится торжественная церемония открытия. Ее посетят почетные граждане города, заслуженные врачи и учителя, а также ветераны ВОВ.

В парке выступят уличные музыканты, коллективы проекта «Московское долголетие», артисты московских театров, писатели, поэты и дизайнеры 10 и 11 сентября с 14:00 до 22:00.