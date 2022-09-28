«Понимаю, куда я еду и зачем»: как проходит частичная мобилизация в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице открылись временные пункты мобилизации. Горожане могут обратиться в Музей Москвы, Театр Виктюка, а также в резервный пункт на ВДНХ. Места для организации пунктов мобилизации выбирали с учетом нескольких факторов: наличия необходимых условий для удобного пребывания посетителей, транспортной доступности и близости к уже действующим военкоматам. Кроме того, для удобства мобилизованных организуют транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации.

Временный пункт мобилизации начал свою работу в Музее Москвы в понедельник, 26 сентября. Он сведен из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского. В пункте работают медицинская комиссия и социальные работники, а также психологи для адаптации граждан к новым условиям выполнения задач. «Вечерняя Москва» посетила место сбора и поговорила с мобилизованными россиянами и их близкими.

Сегодня перед зданием Музея Москвы немноголюдно. Перед воротами дежурит автомобиль ДПС, а за порядком у здания наблюдают охранники. У входа стоит несколько групп провожающих. Они приехали со своими мужьями, братьями и друзьями. Настроение у людей бодрое.

Дмитрий, 31 год

Один из мобилизованных москвичей бодрым шагом направляется в здание пункта сбора. По его словам, сразу после объявления мобилизации он ждал повестку и был готов отправиться отдавать долг Родине.

— Я ожидал, что мне придет повестка, и был к этому готов. Я подхожу по всем нужным критериям для мобилизации. Получил повестку и отправился сюда, на место сбора. У меня не было страха или разочарования. Я считаю, что долг каждого россиянина защищать нашу страну. Многие мои знакомые, кому еще не пришли повестки, готовы идти добровольцами. Мы понимаем, что должны это сделать. В России живут наши близкие люди, в Донбассе много русских, которые хотят жить в спокойной стране. Я считаю своим долгом помочь им в этом, — рассказал Дмитрий.

Ирина, 30 лет

Вместе с Дмитрием в мобилизационный пункт пришла его супруга Ирина. Женщина поделилась своими эмоциями, когда узнала, что мужу пришла повестка:

— Безусловно, когда я узнала, что пришла повестка, было страшно. Но я понимаю, что ситуация требует участия наших граждан. Мы не должны оставаться в стороне. Я переживаю за него, но уверена, что все будет хорошо. Иначе просто не может быть. В России должен быть мир. Люди Донбасса много лет живут в страхе, они заслужили спокойную жизнь. Если мой муж может им в этом помочь, я буду только рада и горда за него.

Антон, 27 лет

— Я служил в армии и знал, что если нужно будет встать на защиту страны, я сделаю это, не раздумывая. После получения повестки я рассказал об этом родителям и девушке. Они очень переживают, особенно мама. Однако все они отнеслись с пониманием к данной ситуации. Мы восемь лет видим, как территории Донбасса обстреливают, там умирают люди, маленькие дети... Я уверен, что после референдумов эти территории станут Россией. Мы должны помочь нашим новым согражданам навести порядок у них дома, — рассказал собеседник «ВМ».

Антон отметил, что не поддерживает россиян, которые уезжают и пытаются скрыться от мобилизации:

— Я считаю, что это нечестно. В первую очередь по отношению к самому себе. Они много лет жили в России, а теперь, когда стране нужна их помощь, оставляют ее.

Владимир, 28 лет

— Я имею воинскую специализацию «механик-водитель». Когда объявили о мобилизации и назвали нужные категории, я предполагал, что мне придет повестка. Ощущения, конечно, смешанные. С одной стороны, есть опасения и переживания. Я же понимаю, куда я еду и зачем. А с другой, успокаивает, что сделаю благое дело. В такие моменты думаешь о своих близких, о семье. Я хочу, чтобы у них все было хорошо, — поделился Владимир.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Анна, 23 года

Владимира пришла проводить девушка Анна. «Вечерняя Москва» узнала у нее, тяжело ли отпускать своего возлюбленного:

— Очень переживаю за него. Но что тут можно сделать? Если говорят, что Вова нужен в армейских рядах, значит, он должен поехать. О том, чтобы уехать из России, мы даже не думали. Буду ждать его.

Инна, 54

Также с Владимиром приехала мама. Она рассказала, что очень переживает за сына, но гордится им:

— Я приехала поддержать сына. Очень тяжело его отпускать, но я горда за него. Приятно осознавать, что мой сын будет защищать Россию, что он не остался в стороне от горя жителей ДНР и ЛНР, что он полезен своей Родине.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ в среду, 21 сентября. Согласно документу, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку.