Жгут, зеленка, бинт всегда должны быть у солдата

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В России продолжается частичная мобилизация. Вопрос, что взять с собой в войсковую часть, — один из самых актуальных среди получивших повестку. Столичный медик Ольга Кулыгина, которая оказывала помощь бойцам батальона «Союза добровольцев Донбасса», рассказала «Вечерней Москве», что положить в аптечку резервисту.

По словам медика, каждый солдат при поступлении на службу получает аптечку «Ратник». В ней обязательно должен быть жгут Эсмарха, который представляет собой резиновую ленту длиной до полутора метров, индивидуальный перевязочный пакет, таблетки для обеззараживания воды.

— Аптечку стоит пополнить гемостатиком, то есть средством, останавливающим кровотечение. Лучше всего, если лекарство будет на основе хитозана, а не цеолита — он сильно нагревается в ране, — рассказывает Ольга Кулыгина. — Кроме того, хорошо бы иметь шприц-тюбик промедола — лекарственного средства, которое используется для прерывания тяжелых болевых синдромов.

Ольга уточнила, что дополнительно можно приобрести жгут. Главное, беречь его: не наматывать на приклад, не подвергать воздействию низких температур.

— Еще очень важно иметь обезболивающие. В «Ратнике» в целом все есть, но я бы рекомендовала докупить «Нефопам». Он не относится к наркотическим лекарствам и удобно упакован в шприцтюбик, — говорит Ольга Кулыгина.

По словам столичного медика, это минимальная комплектация индивидуальной аптечки. Если позволяют финансы и время, то можно собрать расширенный ее формат.

— Он включает в себя подсумок большего размера. Туда стоит докупить медицинские ножницы, две упаковки окклюзионного пластыря, пластырь-катушку, дополнительные бинты, а также антишоковый набор, который включает в себя «Дексаметазон», «Кеторолака трометамин», «Кордиамин» и маркершприц, — перечисляет Кулыгина. — Не лишним будет приобрести назофарингеальный воздуховод и декомпрессионную иглу. Их можно купить у разных производителей по запросу «Тактическая медицина».

По словам медика, необходимо также взять с собой медикаменты для противодействия сезонным простудным заболеваниям.

— Лекарства, которые не относятся к препаратам первой необходимости, нужно носить отдельно от основной аптечки. Их можно положить, например, в рюкзак. А аптечка с жизненно важными препаратами должна всегда находиться под рукой, чтобы можно было быстро достать ее содержимое, — отметила Ольга Кулыгина.

Она отметила, что медикам, которые уходят на фронт, необходимо ознакомиться со стандартами оказания медпомощи и успеть обучить этому личный состав.

КСТАТИ

Помимо аптечки, необходимо взять документы: паспорт, военный билет, водительские права и меди цинский полис. Из средств связи разрешен только кнопочный телефон. Он будет храниться у начальника военнослужащего и выдаваться в определенное время. Из посуды можно взять металлические приборы, котелок. А из еды — консервы, запас печенья, сгущенку, чай.