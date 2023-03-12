Энергичный микс: что такое падел-теннис и как в него играть

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Разнообразие видов спорта в Москве очень большое. И если появляется что-то новое, то нужно приложить немало усилий, чтобы это спортивное направление стало популярным. Но вот у поклонников падел-тенниса все получилось как-то само собой: с каждым месяцем все больше людей приобщается к этой игре. «Вечерняя Москва» узнала, как появилось и развивается в столице это направление популярного в мире спорта.

Падел-теннис привезли в столицу те, кто пристрастился к нему в испаноговорящих странах, там этот вид досуга популярен более полувека. Любители спорта даже шутят, что в год в Испании продают больше ракеток для падела, чем футбольных мячей.

— История падел-тенниса — это история о находчивости его изобретателя. В 1960-х мексиканец Энрике Коркуэра задумал обустроить теннисную площадку на участке возле своего дома. Но участок был слишком мал для этого. Находчивый спортсмен вышел из положения, сделав корт более компактным. Он также оградил его высокими стенами — чтобы не пришлось далеко бегать за мячиком, — рассказывает историк спорта Ирина Мищенко.

Свои новации игроки предложили и для главного спортивного орудия — ракетки. Ее сплошную поверхность дополняют отверстиями посередине. В комплекте есть и петля на укороченной ручке, которую надевают на запястье. Держать ракетку так легче, а вот потерять — сложнее.

А вот столичные любители этого спорта предложили свое новшество — они сделали стены, ограждающие корт, стеклянными, чтобы болельщики могли следить за игрой.

— Падел — динамичная и азартная игра, а на корте всегда царит особая атмосфера, — с идейным вдохновителем, создателем клуба по игре в падел-теннис Padel Friends Андреем Кудрявцевым мы встречаемся у корта, устроенного в одном из залов Большой спортивной арены «Лужники». — Начать играть можно практически в любом возрасте, а освоить технику намного проще, чем в большом теннисе. Молодая спортивная дисциплина в этом плане достаточно демократична, хоть и обладает своим набором правил.

Во-первых, все зависит от количества игроков. Взять в руки ракетки на одном корте могут два или четыре человека. Чаще всего играют пара на пару.

— Корт для падела меньше по размерам, чем в теннисе для парной игры, — продолжает Андрей Кудрявцев. — Есть 20 на 10 метров с сеткой посередине. При этом именно парные игры в паделе наиболее распространены.

Чаще всего, по его словам, на корт выходят друзья, коллеги или семьи, которые решили взять выходной и выпустить пар на площадке. Например, дети могут сменять родителей на корте или отдыхать в игровой, пока мама и папа перекидывают мяч. Либо устроить турнир два на два.

— Мячи, которыми играют в падел-теннис, помягче, чем в классической игре, — поясняет основные моменты игры Андрей Кудрявцев.

Во-вторых, в игре важно покрытие, по которому приходится быстро двигаться в попытке отбить мяч. У падел-кортов оно обычно синтетическое. Ну и, конечно, дополнительную изюминку в игру добавляют стены высотой четыре метра вокруг площадки. Их делают из высокопрочного стекла или пластика, что позволяет дольше держать мяч в игре — он отскакивает от стенки и остается на корте.

И тут можно говорить о третьем и, пожалуй, самом главном преимуществе этой игры:

— Порой каждое очко разыгрывают значительно дольше, чем в теннисе, — улыбается Андрей Кудрявцев, наблюдая за тем, как на одном из кортов в течение часа азартно сражаются две пары соперников. — Падел называют еще шахматным теннисом. Мяч, ударившись о стекло, оказывается вновь в игре. Это правило позволяет игрокам строить различные комбинации, когда, пропустив один удар, наносишь ответный, более сильный. Нужно следить за тем, как резко отскочит мяч, какой будет траектория, успеет ли соперник отразить удар, удастся ли выкроить время для новой комбинации.

И четвертое — это доступность. Новичкам помогут тренеры. А возрастной диапазон игроков весьма велик — им занимаются и старшие дошкольники, и почтенные пенсионеры. Считается, что регулярные занятия падел-теннисом активизируют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшают обмен веществ и отлично тренируют вестибулярный аппарат. Да и калорий за матч в паделе тратится немало. Плюс любой матч может быть непредсказуем, эмоционален, а порой и очень весел.

— Игра приносит удовольствие, укрепляя физическую форму, — говорит Кудрявцев. Правила ведения счета здесь идентичны классическому теннису. Те же геймы, сеты и тай-брейки. И так же, как и в теннисе, в паделе игроки должны быть джентльменами и леди, соблюдая этикет, несмотря на бушующие на площадке эмоции. Андрей Кудрявцев уверен, что вскоре этот вид спорта привлечет гораздо больше людей. Тем более что под эгидой Федерации падела России запланирован ряд турниров.