Россия — Финляндия на Евро-2020: прогноз на игру 16 июня
В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге должен состояться матч второго тура группового этапа Евро-2020 с участием сборной России. Наша команда встретится со сборной Финляндии, впервые выступающей в финальной части турнира. О прогнозах на игру — в материале «Вечерней Москвы».
Более чем столетняя история противостояния
Первый раз сборные России и Финляндии встретились аж в 1912 году на летних Олимпийских играх в Стокгольме. Тогда они были частью одной страны, но выступали как отдельные команды. Матч состоялся 30 июня 1912 года. Сборная Российской империи проиграла сборной Великого княжества Финляндского со счетом 1:2. С тех пор это единственная победа финской футбольной команды над Россией/СССР.
С 1957 года сборные Советского Союза и Российской Федерации сыграли с Финляндией в общей сложности 19 матчей. В 14 из них победу одержала отечественная команда, а 5 закончились вничью. Самое разгромное поражение финны потерпели от СССР в 1978 году в товарищеском матче — 10:2. А от сборной России — в 1995 году в рамках отбора к Евро-1996: финны проиграли тогда 6:0.
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Несмотря на то, что Финляндия является членом ФИФА с 1908 года, футбол в этой стране нельзя назвать ключевым видом спорта. В отличие от того же хоккея и многочисленных лыжников, побеждавших на множестве международных соревнований, национальная команда по футболу практически не отметилась за 113 лет своего существования какими-либо существенными успехами. С 1960 по 1964 год она даже не участвовала в отборе на чемпионат Европы, а с 1968 по 2016 год не проходила квалификацию, хотя и несколько раз была к этому близка. В рейтинге ФИФА сборная занимает 54-е место.
Тем не менее, отобравшись на чемпионат Европы-2020, Финляндия уже доставила неприятности одному из фаворитов турнира — команде Дании. В первом матче группового этапа, который состоялся 12 июня, финны обыграли датчан со счетом 1:0.
Матч с Данией все усложнил
Для их соперников в том матче, правда, многое сложилось неудачно, констатировал футбольный тренер, президент футбольного клуба «Махачкала» Гаджи Гаджиев. В начале датчане активно пытались взломать оборону финской сборной и имели превосходство, но в конце первого тайма игру пришлось приостановить из-за сердечного приступа у атакующего полузащитника датской команды Кристиана Эриксена, играющего в миланском «Интере». Как известно, ему целых 9 минут прямо на поле делали закрытый массаж сердца и искусственное дыхание, после чего увезли на скорой. А когда матч возобновился, у датчан уже не было существенного преимущества.
На 60-й минуте одну из немногих возможностей финской команды реализовал нападающий Йоэль Похьянпало. Отыграться датчане, несмотря на превосходство в классе, не смогли. Более того, им даже не удалось забить в ворота финнов с пенальти на 78-й минуте.
С учетом финской победы над Данией в Копенгагене, по мнению футбольных экспертов, для российской футбольной сборной ситуация усложняется. Игра 16 июня, скорее всего, будет непростой. Однако если в матче с Бельгией, в котором отечественная команда проиграла со счетом 0:3, была очевидна разница в классе не в пользу наших, то здесь для россиян такого нет.
— Мы [сборная России] играем дома с соперником, который не сильнее нас по своему потенциалу, по своим возможностям. Плюс к этому, мне кажется, мы сумеем сделать правильные выводы из проблемных сторон игры, которые у нас были. Но игра будет все равно крайне сложной. Мне кажется, финны организованно и неплохо обороняются. Поэтому вскрыть оборону будет непросто, а умело вскрывать оборону — важно. Это могут быть качественные фланговые атаки. Плюс в центре у нас должна быть мощь, способная продавить соперника. И вдобавок нужно не пропустить в финской контратаке. Я верю в нашу команду, — объяснил Гаджи Гаджиев.
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Нужен быстрый гол
Бывший спортивный директор футбольного клуба «Зенит», российский тренер, советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт считает, что финны будут играть с Россией так же, как и с Данией.
— У них приличный вратарь, обороняются они достаточно большим числом футболистов, и игроки эти неплохие. Особенно пара центральных защитников. Они закроются и никуда не будут спешить. Естественно, они будут искать свой шанс. Дания имела преимущество по владению мячом, но, как только сыграли неудачно в обороне, финны забили им гол. А они им не забили пенальти, — напомнил спортивный функционер.
Поэтому, говорит он, необходимо забить им быстрый гол — в первые 15–20 минут матча. Тогда их игра от обороны будет терять свой смысл.
— Им [финнам] надо будет что-то делать, пытаться идти в атаку, из-за этого будут открываться зоны. Но если мы [сборная России] быстро не забиваем и счет долго остается ничейным 0:0, как в игре с Данией, — это, конечно плохо. Тем более, судя по игре финской сборной (как хоккейной, так и футбольной), они готовы терпеть. Они будут бороться, бодаться, и наша задача — их переиграть, — добавил специалист.
А для того чтобы их переиграть, футбольный эксперт, как его коллега, уверен, что необходима быстрая игра на флангах. Она позволит нагружать нападающих мячами и реализовывать моменты. Если игра будет медленной, российской команде будет тяжело, пояснил Рапопорт. Он подчеркнул, что в этом матче нашей сборной необходима только победа, ибо ничья фактически лишит ее шансов на выход из группы в плей-офф даже с третьего места, не говоря уже о поражении.
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Финны научились играть в футбол
Также футбольный тренер призвал в целом серьезно отнестись к финской сборной. Собеседник «ВМ» констатировал, что за последние десятилетия их внутренний чемпионат и уровень подготовки футболистов, немалое число которых играет в зарубежных клубах, существенно выросли и играть теперь Финляндия умеет не только в зимние виды спорта.
— Финнов нельзя недооценивать, — заключил Рапопорт.
Что касается прогнозов букмекеров, то они не верят в победу или даже ничью финской команды. Фаворитом в этой встрече считается сборная России. Впрочем, то же самое было и перед матчем Финляндии и Дании в Копенгагене 12 июня.
О том, удастся ли финнам прервать более чем столетнюю безвыигрышную серию в матче со сборной России или это будет очередной разгром скандинавского соседа, а, может быть, трудовая победа с маленьким количеством голов или ничья, получится узнать уже завтра, 16 июня. Матч начнется в 16 часов по московскому времени. Транслировать его будет Первый канал.
Чемпионат Европы по футболу 2020 стартовал 11 июня. Он должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.