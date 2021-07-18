Волейболист Александр Савин: Победу зубами нужно вырывать

Фото: РИА Новости

Олимпийский чемпион-1980, серебряный призер Олимпиады-1976, двукратный чемпион мира Александр Савин в интервью «Вечерке» не только оценил шансы на победу в Токио российских спортсменов, но и рассказал о том, в чем заключалась основная причина успешных выступлений советских волейболистов.

— Александр Борисович, наверное, как настоящий спортивный болельщик, дни считаете до начала Олимпийских игр в Токио?

—Нет, дни до старта Игр не считаю. Дело в том, что волейбол стал другим, менее комбинационным и интересным для меня.

— Наши атлеты будут выступать в Японии без флага и гимна своей страны. На ваш взгляд, способно ли это обстоятельство повлиять на их спортивные результаты?

— Олимпийские игры — это пик спортивной карьеры. Спортсмен к ним идет очень долго, поэтому российским атлетам надо обязательно ехать на Игры в Токио. Меня вот не пустили в 1984 году на Олимпиаду в Лос-Анджелес. И я никак не мог повлиять на ситуацию, когда руководство СССР бойкотировало Игры в США.

А если бы поехал, то только за золотой медалью. Для волейбольной сборной СССР, когда я там играл, даже второе место на чемпионате мира было огромной неудачей. Я так считаю: если на спортсмена что-то влияет и мешает ему побеждать, не надо ехать на Олимпиаду. А если ты мужик настоящий, несмотря ни на что, должен показать высокий спортивный результат. Конечно, выступление без флага и гимна страны — обидный факт, особенно для наших болельщиков, зато российские атлеты не лишены возможности показать всему миру, что в спорте мы лучше всех.

— Почему в 1986 году вы по собственному желанию покинули сборную СССР, хотя вам было всего 29 лет?

— На Олимпиаду в 1984 году, как я уже сказал, нас не пустили. В сборной сменились игроки, руководство команды. Участвовать в выяснении отношений с начальством я не хотел. У меня к тому времени уже была куча различных медалей. Вот если бы меня позвали большое дело делать — я бы остался в сборной страны, а водку пить я и дома могу.

— Когда-то вас сравнивали с футболистами Пеле и Марадоной. Кто, на ваш взгляд, является королем мирового волейбола на все времена?

— Я бы не стал говорить, что короли приходят и остаются на все времена. Потому что мое поколение играло в один волейбол, сейчас играют в совершенно другой. Думаю, лет через 10 это будет вообще космический вид спорта. Нельзя сравнивать с тем, что было 40 лет назад. И в мое время были игроки, достойные титула короля тогдашнего волейбола. Сейчас таких звезд стало меньше. А если равняться на футбол, то я не считаю Марадону великим, потому что он забил мяч рукой на чемпионате мира и не нашел в себе мужества отказаться от этого гола прямо во время игры с англичанами. В моем волейболе была задача победить, но непременно честно. Поэтому сравнивать с Марадоной меня не нужно.

Савин есть Савин. А футбол с вечными симуляциями игроков, с их театральными падениями в чужой штрафной — это вообще не моя игра. Я помню одного настоящего футболиста — могучего защитника немецкой сборной. Ханс-Петер Бригель его звали, до футбола он занимался легкой атлетикой. Помню, в одном из матчей он не испугался подставить голову под пушечный удар, чтобы спасти команду от верного гола. Вот это был игрок. А сборная России на Евро-2020 — это пародия на футбол.

— В 2010 году в США вы были введены в «Зал славы волейбола». Кого из наших волейболистов, по-вашему, в этом зале не хватает?

— Аллея волейбольной славы в американском Холиоке — это частный клуб. Кого хотят американцы, того и будут чествовать. Среди лауреатов там в основном волейболисты США. Хотя, конечно, есть и очень достойные герои. В этом «Зале славы» 14 игроков — наши соотечественники, плюс тренеры и функционеры. В октябре будет введен в этот зал Сергей Тетюхин — первый наш игрок после распада СССР. Я считаю, более чем достойный кандидат. И лидер сегодняшней сборной России Максим Михайлов, я уверен, заслуживает такого же признания.

— Какой стиль игры проповедовала волейбольная сборная СССР, когда вы в ней играли?

— Выиграть — каким угодно местом! Вот какой это был стиль. Поэтому и пахали на тренировках, зубами вырывали победу. А сейчас больше термины слышу: «Играем первым темпом, вторым...»

— Как думаете, смогут ли наши ребята стать олимпийскими чемпионами?

— Наши девчонки-волейболистки сегодня заметно уступают в мастерстве китаянкам, сербкам, итальянкам. А еще есть Польша, Бразилия, Турция. А вот у наших волейболистов есть шанс завоевать медаль. Но опять же, если дело пойдет на ура. Вы поймите, что Сергей Тетюхин не потому великий волейболист, что лучше всех подает мяч или начинает атаки. Просто он настоящий мужик, который играет даже тогда, когда у команды опустились руки. Тетюхин, к сожалению, завершил карьеру. И сейчас очень важно, чтобы в сборной России нашлись мужики, которые будут продолжать цепляться за игру, даже если результат складывается не в нашу пользу.

Надежда тут на Максима Михайлова — он настоящий боец. Если бы не Михайлов, боролись бы за восьмое место. А так есть надежда на олимпийскую медаль. Это будет успехом, учитывая, что в игровых видах спорта россияне теперь не мировые лидеры. Баскетболисты вообще не отобрались на Игры. Давно не выступают на Олимпиадах и наши футболисты. А где успехи россиян в гандболе и в водном поло? Думаю, мы еще долго будем разгребать последствия работы Виталия Мутко (министр спорта, туризма и молодежной политики РФ с 2008 по 2012 год. — «ВМ»).

— В вашей коллекции больше 70 золотых наград. Какая из них самая дорогая? Наверняка за победу на Играх-1980?

— Олимпийская награда в 1980 году — самая тяжелая. Игры в Москве, дома, ты накачан психологически по самую макушку, надо выигрывать. В финале мы играли 1 августа с болгарами в Лужниках, на Малой спортивной арене. Моя жена рассказывала, что лишний билетик на финал болельщики начинали просить прямо у станции метро «Спортивная» и так вплоть до самой арены. В зале 8 тысяч зрителей. И мы победили в четырех партиях — 3:1! Для меня каждая из 14 побед в чемпионатах СССР многое значит, но среди нормальных спортсменов есть четкая градация: олимпийский ты чемпион или нет.

Фото: РИА Новости

— Какие самые яркие впечатления у вас связаны с Олимпийскими играми?

— Да не было ярких впечатлений. Мои воспоминания — это спортивный зал, столовая, кровать в номере и автобусы, которые везут тебя из Олимпийской деревни в спортзал и обратно.

— В сборной СССР у вас было прозвище «слон». Вас оно не обижало?

— Я пришел в ЦСКА в 1973 году. На следующий год окончил школу-интернат спортивного профиля № 9, на Парковой улице. Аттестат о среднем образовании там получил. В 17 лет рост у меня был два метра, вес 94 кг. И прыгал я на площадке хорошо. Был такой в ЦСКА замечательный игрок — Ефим Аронович Чулак. Он сразу сказал: «Вот это слоник к нам пришел — и прыгающий, и бьющий». Через четыре года упорных тренировок в ЦСКА я стал лучшим игроком на чемпионате мира в Италии. Так «слоник» превратился в «слона» . А что тут обидного? Были и не такие прозвища в команде.

— Вы переехали в Москву в 16 лет. Какой тогда была столица? Вы сразу полюбили ее?

— Я должен был родиться в Москве. Мои мама с отцом учились в МГУ, ждали моего появления на свет в столице, но накануне Фестиваля молодежи и студентов в 1957 году всех беременных студенток выпроводили из Москвы. Мама уехала на родину отца, в Таганрог, где я и родился. П о с л е окончания МГУ родители работали в Обнинске. А Москва мне сразу показалась богатым городом.

Ведь в Обнинске волейболистам давали талоны на питание в день на 2 рубля 80 копеек, а в столице, если ты играл в сборной страны, талон «весил» 5 рублей 60 копеек. По тем временам сумасшедшие деньги. И еще в Москве в магазинах спокойно продавали мясо. Полюбил ли я Москву с первого взгляда? Мы как-то с женой посчитали: когда я выступал за ЦСКА и сборную СССР, то не бывал дома по девять месяцев в году, волейболисты постоянно жили на спортивной базе. Раз в четыре дня нас отпускали на ночь по домам. Квартира у нас с женой была в Тушине. Живя в таком графике, Москву мы тогда почти и не видели. Это сейчас Тушино стало таким красивым и ухоженным, что и не узнать. А сегодня жить в мегаполисе для меня слишком шумно. Поэтому живу недалеко от города Пушкино. В столицу изредка езжу на электричках.

— Пассажиры в подмосковной электричке узнают вас — одного из лучших волейболистов мира XX века?

— Кто сейчас в России помнит тех, кто защищал спортивную честь СССР 40–50 лет назад? В Италии, Швейцарии — да, меня узнают, в Москве — нет. А кому вообще в нашей стране нужен сейчас волейбол? Вот свежий пример. Выдающийся советский волейболист Вячеслав Зайцев, с которым мы много матчей провели вместе, в апреле этого года пришел на трибуны волейбольной арены «Динамо», когда там проходил «Финал шести» чемпионата России.

Я попросил организаторов, чтобы они объявили в микрофон о том, что в зале великий Зайцев! А мне в ответ: нужно разрешение от руководства Всероссийской федерации волейбола...

— Во времена СССР читали ли вы «Вечерку», которой в 2023 году исполнится 100 лет?

— Конечно. «Вечерка» писала про успех сборной Москвы на Спартакиаде народов СССР, а я был капитаном той команды. А недавно прочел в газете интервью с двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу Татьяной Овечкиной, матерью хоккеиста Александра Овечкина. Молодец женщина!

— Вы можете назвать себя состоятельным человеком?

— Я не бедный человек. Квартира, дача, машина — все это есть. Но коттедж не покупаю, потому что я всю жизнь жил честно. Деньги для меня не на первом месте. Я возглавляю два благотворительных фонда, работы много. Волейбольная школа в Обнинске носит мое имя. У меня трое детей, пять внуков. Они — мое главное богатство. Недавно старший внук окончил МГУ с отличием. Больно умный он... Вот это достижение!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Савин родился 1 июля 1957 года в Таганроге. Волейболист, игрок сборной СССР (1975–1986). Центральный блокирующий. Выступал за ЦСКА. Олимпийский чемпион (1980), серебряный олимпийский призер (1976), двукратный чемпион мира (1978 и 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977 и 1981), шестикратный чемпион Европы, 14-кратный чемпион СССР. Лучший игрок ЧМ (1978, 1982). В 1986 году, в 29 лет, по собственному желанию покинул сборную СССР. 22 октября 2010 года был введен в «Зал славы волейбола» (США).