«Вся Россия с тобой! Держись!»: как в соцсетях отреагировали на финальный прокат Валиевой в Пекине

Фото: vk/olympic_russia

В Пекине состоялся финальный прокат российских фигуристок в произвольной программе. Фаворитка Олимпиады Камила Валиева во время выступления допустила серьезные ошибки и падения. И по сумме баллов она заняла только четвертое место. В тройку победителей вошли Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и Каори Сакамото (бронза). Весть о том, что спортсменка не попала на пьедестал, расстроила многих. В адрес спортивных чиновников посыпались гневные комментарии. Многие уверены, что Валиева плохо откатала из-за давления, которое на нее оказывали в последние дни. «Вечерняя Москва» собрала реакцию российских и иностранных пользователей Сети на финальный прокат юной фигуристки.

Реакция профессионалов

Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова тоже связала провальное выступление Валиевой с давлением, которое на нее оказывали по ходу турнира:

— Ее убивали, убивали и убили, — сообщила она в беседе с «ВМ».

Не остался равнодушным к четвертому месту Валиевой и призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух:

— Мы все видели этот прокат… это была совсем не та Камила, которую мы привыкли видеть. И хочется ей сказать слова поддержки. Этот путь надо пройти. Такой путь, видимо, у настоящего спортсмена. Нужно идти дальше вперед, — отметил Авербух.

Что думают болельщики

Пользователи социальных сетей в своих высказываниях оказались менее сдержанными. Многие предположили, что Камила специально упала, чтобы другие представительницы России оказались на пьедестале и церемонию награждения фигуристов не отменили:

«Специально упала, чтобы награждение не отменили», — написал комментатор под ником Red Fox в социальной сети Instagram.

Другие выражали свой гнев в адрес олимпийских чиновников, которые «довели спортсменку»:

«Сломали девочку», — написала Margarita.

«Затравили ребенка», — отметила Татьяна Захарова.

«Бедная девочка, не представляю, что она сейчас чувствует», — отметила Aleksandra Tatarinova.

«Не сломали, просто она специально плохо откаталась, чтобы девочек наградить! Разве не видно, что она вообще не старалась и специально падала», — выразила свое мнение Firuza Kamalova.

Другие же уверены, что Валиева еще успеет себя проявить на последующих Олимпийских играх:

«Через четыре года Валиева всем нос утрет!», — сказала Tatyana Chubukova.

«Что б вам Камила каждую ночь снилась с золотой медалью в руках!», — прокомментировала Диана.

«Правильно сказали: спортивные чиновники уничтожили самую талантливую фигуристку мира», — отметила Яна Чернышова.

«Вся Россия с тобой! Держись, моя девочка», — эмоционально высказалась пользовательница Сети Ольга. З.

Что пишут иностранцы

Ситуация вокруг российской фигуристки не оставила равнодушными и иностранных зрителей. В комментариях под видеороликом с выступлением россиянки в YouTube зарубежные поклонники написали немало слов поддержки и сочувствия:

«Камила, должно быть, сошла с ума от произошедшего. Мое сердце сочувствует ей», — высказалась Antonio Acevedo.

«Бедная девочка, она выглядела расстроенной и сломленной. Я надеюсь, что она сможет исцелиться и вернуться более сильной», — выразила надежду Aura.

Жертвенность Камилы по отношению к остальным спортсменкам ощутили не только российские болельщики:

«Я чувствую, что Камила пожертвовала собой, чтобы дать своим товарищам по команде шанс выиграть золото и провести церемонию. Ребенку всего 15 лет», — написала Laughing Hyena.

Некоторых же пользователей отсутствие Камилы на пьедестале только порадовало. Более того, кто-то выразил большое сожаление, что в финал вообще вышли представительницы России. Некоторые пользователи посчитали, что спортсменок нашей страны и вовсе там не должно быть:

«Российский олимпийский комитет, вероятно, проинструктировал ее лишиться медали, чтобы другие фигуристы получили свою церемонию награждения. Извините, но правила есть правила... не должно быть никакой России…», — прокомментировал Teri Trimm.

Ряд комментаторов позволили себе иронизировать в отношении спортсменки, называя ее Doping Queen (Королевой допинга).

17 февраля прошли финальные выступления в женском фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп, получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя. И, несмотря на ожидания, что все три места на пьедестале завоюют российские спортсменки, прогнозы не сбылись.